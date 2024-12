冬でも楽しめる新感覚のかき氷体験！『シャリシャリけずろうアンパンマン　ゆめのレインボーかき氷屋さん』2024年12月5日（木）発売

株式会社セガ フェイブ[画像1: https://prtimes.jp/i/1909/539/resize/d1909-539-687c0dc184c75f867436-0.jpg ]注)光り方はイメージです。レインボー味は7つの色が順番に変化します。味の種類に応じた1色がランダムで光ります。商品ページ:https://www.segatoys.co.jp/anpan/omiseyasan/kakigoori/新感覚のかき氷体験!冬でもかき氷を楽しむ新たなトレンドから生まれた体験玩具冬の寒い季節にも関わらず、アイスクリームやかき氷などの冷たいスイーツを楽しむ方が増えています。2009年以来、アイスクリーム及び氷菓の出荷量は年々最高記録を更新しています。※1“ゴーラー”と呼ばれるかき氷ファンが出現し、冬であっても街中でかき氷を目にする機会が増えてきました。そういった背景により、子どもたちのかき氷へのあこがれが夏にとどまらず、冬でも楽しめるものへと変化しつつあります。季節を問わず氷菓を楽しむという文化が親しまれつつある一方で、寒い季節に冷たいものを食べるのは子どもがおなかを壊してしまわないかという心配もあり、かき氷づくりの楽しさを温かいご自宅で体験できる『シャリシャリけずろう アンパンマン ゆめのレインボーかき氷屋さん』を企画・開発しました。室内で過ごす時間が増える寒い季節でも、冬のかき氷づくりで子どもの最高の笑顔を見ることができる、プレゼントにも最適な商品です。出典:※1総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)ワクワク感と驚きのあるかき氷づくり体験『シャリシャリけずろう アンパンマン ゆめのレインボーかき氷屋さん』は、アンパンマンとなかまたちの楽しいおしゃべりとともに、かき氷屋さんごっこが楽しめる商品です。シャリシャリと手動で氷を削るような感覚と音、そして出来上がったかき氷がキラキラ光る演出によって、本物のかき氷を作っているようなワクワク感や、かき氷の白色がシロップをかけると別の色に変わる驚きを楽しむことができます。特に、ハンドルを回した時の感覚や、本当に氷の粒が降って落ちているような表現などを研究し、かき氷機の機構や素材に工夫を加え開発しています。[画像2: https://prtimes.jp/i/1909/539/resize/d1909-539-873b86a330ac9eb59942-4.jpg ]また、付属のシロップのボトルをかき氷に押し当てると、いちご、オレンジ、レモン、メロン、グレープ、ブルーベリー、ブルーハワイ、レインボーのランダムな色に光り、何色に光るか分からないドキドキ感を味わえます。シロップをかけたり、付属の4種のトッピングを上に乗せたり、子どもたちの想像力を膨らませ、自分だけのお気に入りのかき氷を何度も作って楽しむことができます。[画像3: https://prtimes.jp/i/1909/539/resize/d1909-539-9a2ac80c42e3cd54af7d-7.png ]<商品概要>[画像4: https://prtimes.jp/i/1909/539/resize/d1909-539-8405f491fea3419d6f8b-0.jpg ]■商品名: シャリシャリけずろう アンパンマン ゆめのレインボーかき氷屋さん■素材:ABS、C-ABS、POM、紙■対象年齢:3歳以上■価格:6,820円(税込)■発売日:2024年12月5日(木)■著作権表記:(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV■取り扱い場所:玩具専門店、オンラインショップ、家電量販店など ※一部お取り扱いのない店舗、お取り寄せになる場合もございます。 ***セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.