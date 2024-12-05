TVアニメ『東京リベンジャーズ』の描き下ろし 温泉浴衣ver. BIG缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『東京リベンジャーズ』の商品の受注を11月29日（金）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-6f3e10b098eb9cdb2606-0.png ]https://amnibus.com/products/title/668?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼描き下ろし 温泉浴衣ver. BIG缶バッジ[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-e52d0c6b6ce0487e3dee-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-ffbc5d75572325349e8e-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 花垣 武道 温泉浴衣ver. BIG缶バッジ」を使用しております。花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、場地 圭介、松野 千冬、三ツ谷 隆、羽宮 一虎、乾 青宗、九井 一の描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。 背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。 カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,100(税込)種類 ：全9種（花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、場地 圭介、松野 千冬、三ツ谷 隆、羽宮 一虎、乾 青宗、九井 一）サイズ：（約）直径15.2cm素材 ：紙、ブリキ▼描き下ろし 温泉浴衣ver. グリッター缶バッジ2個セット[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-2edcaecfd1a8aa6c9177-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 花垣 武道 温泉浴衣ver. グリッター缶バッジ2個セット」を使用しております。花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、場地 圭介、松野 千冬、三ツ谷 隆、羽宮 一虎、乾 青宗、九井 一の描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,100(税込)種類 ：全9種（花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、場地 圭介、松野 千冬、三ツ谷 隆、羽宮 一虎、乾 青宗、九井 一）サイズ：（約）直径56mm素材 ：紙、ブリキ▼トレーディング場面写ハート型缶バッジ[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-f3959ab5a160161e0f5f-0.jpg ]花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、松野 千冬、柴 八戒、河田 ソウヤ、乾 青宗、九井 一、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナの印象的なシーンをキャラクターのカラーに合わせたハート型の缶バッジに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-c2ebabd1521e9e2e66e7-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「花垣 武道&佐野 万次郎 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)種類 ：全12種サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）直径56mm素材 ：紙、ブリキ▼場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-1c3da59fa6a8b374d883-0.jpg ]※画像は「花垣 武道 場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、松野 千冬、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナの印象的なシーン、キャラクターの名前、チーム名をパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,980(税込)種類 ：全8種（花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、松野 千冬、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナ）サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前素材 ：アクリル▼場面写BIGアクリルキーホルダー[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-f582a5c9182859f87bb5-0.jpg ]※画像は「花垣 武道 場面写BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。花垣 武道、佐野 万次郎、松野 千冬、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナの印象的なシーンをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。 カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,100(税込)種類 ：全7種（花垣 武道、佐野 万次郎、松野 千冬、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナ）サイズ：（約）97×93mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6931/resize/d16064-6931-6f3e10b098eb9cdb2606-0.png ]https://amnibus.com/products/title/668?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会