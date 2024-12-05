『吸血鬼すぐ死ぬ２』×「自由が丘スイーツフォレスト」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『吸血鬼すぐ死ぬ２』×「自由が丘スイーツフォレスト」のコラボレーションアイテムの受注を12月1日（日）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-9463150c29bdeabb80f3-0.png ]https://amnibus.com/products/title/764,1045?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-edbf55c87194ed05f33c-0.jpg ]ドラルク、ロナルド、ジョンの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。▼描き下ろし スイーツver. トレーディンググリッター缶バッジ[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-16aa8865655a1bbb3dec-0.jpg ]カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-aeeb7e7aab27e24d69fc-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ロナルド&ジョン スイーツver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）直径56mm素材 ：紙、ブリキ▼描き下ろし スイーツver. トレーディングクリアカード[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-da5c65c362c3f4362391-0.jpg ]PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-5d887815f10020832ce3-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ドラルク スイーツver. クリアカード AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）14.8×10cm素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚▼描き下ろし スイーツver. トレーディングポストカード[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-c437083180685a4f491b-0.jpg ]ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-0349c37fb6bc66f95586-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ドラルク&ロナルド スイーツver. ポストカード AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）14.8×10cm素材 ：紙▼描き下ろし スイーツver. 特大アクリルスタンド[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-bb9c9e0346c1a8c53301-0.jpg ]※画像は「描き下ろし ドラルク&ジョン スイーツver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \3,300(税込)種類 ：全2種（ドラルク&ジョン、ロナルド）サイズ：本体：（約）28.3×11.4cm 台座：（約）9.7×9.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼描き下ろし スイーツver. BIGアクリルスタンド[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-10bd74046428bb811608-0.jpg ]※画像は「描き下ろし ドラルク スイーツver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,980(税込)種類 ：全3種（ドラルク、ロナルド、ジョン）サイズ：本体：（約）19.9×5.9cm 台座：（約）6.7×3.4cm 厚み：3mm 付属パーツ（ジョンのみ）：（約）10.5×6.7cm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼描き下ろし スイーツver. BIGアクリルキーホルダー[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-38b5241ea80e5a70a23f-0.jpg ]※画像は「描き下ろし ドラルク スイーツver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,100(税込)種類 ：全3種（ドラルク、ロナルド、ジョン）サイズ：（約）99×90mm素材 ：アクリル▼トレーディング ミニキャラ スイーツver. アクリルマスコット[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-3e9988c0467d1f6f85ba-0.jpg ]ドラルク、ロナルド、ジョン、ヒナイチ、ヒヨシのミニキャライラストをアクリルマスコットに仕上げました。 厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-b422881663005da2276c-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ドラルク&ジョン ミニキャラ スイーツver. アクリルマスコット AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)種類 ：全10種サイズ：本体：（最大約）57×53mm 厚み：8mm 特典：（約）57×29mm 厚み：8mm素材 ：アクリル▼トレーディング ミニキャラ スイーツver. アクリルキーホルダー[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-ded71092f3498a42e9f6-0.jpg ]ドラルク、ロナルド、ジョン、ヒナイチ、ヒヨシのミニキャライラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。 カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-0500a8c0a289758da4ca-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ロナルド&ジョン ミニキャラ スイーツver. アクリルキーホルダー AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)種類 ：全10種サイズ：本体：（最大約）66×60mm 厚み：3mm 特典：（約）68×35mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼トレーディング ミニキャラ スイーツver. グリッター缶バッジ[画像16: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-718f5379d499713a1297-0.jpg ]ドラルク、ロナルド、ジョン、ヒナイチ、ヒヨシのミニキャライラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像17: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-9284355628fd40ae52c1-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ロナルド&ジョン ミニキャラ スイーツver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆ARMA BIANCA＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）直径56mm素材 ：紙、ブリキ▼ジョン ミニキャラ スイーツver. トートバッグ[画像18: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-a1af1e6b508e23795bdd-0.jpg ]ジョンのミニキャライラストをランチトートバッグに仕上げました。 お弁当が入る使い勝手の良いサイズ感で、ちょっとしたおでかけに適したアイテムです。 日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。 ▽仕様価格 ：\2,178(税込)サイズ：（約）高さ20×幅30×底マチ部分10cm素材 ：綿100%▼自由が丘スイーツフォレストについて自由が丘スイーツフォレストは日本の若年層（Z世代）からファミリー層まで幅広い層から絶大な支持を受ける東京・自由が丘のランドマーク的存在として、 2022年7月に韓国カルチャーを取り込んでリニューアルオープンをした“本物の韓国”を体験できる韓国スイーツの複合飲食施設です。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像19: https://prtimes.jp/i/16064/6928/resize/d16064-6928-9463150c29bdeabb80f3-0.png ]https://amnibus.com/products/title/764,1045?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)盆ノ木至（秋田書店）／製作委員会２すぐ死ぬ