営業DXサービス「Sansan」、AIで商談準備を効率化する二つの新機能をSansan Labsに実装

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、「Sansan Labs」に二つの新機能「AI企業分析-注力プロジェクト -」「AI人脈チェック」を実装したことを発表します。



「Sansan Labs」では、未来の働き方を体験してもらうための実験的な機能を営業DXサービス「Sansan」のユーザーに無料で提供しています。今回は、AIで商談準備を効率化する二つの新機能を実装しました。一つ目の「AI企業分析-注力プロジェクト-」では、商談相手の企業名を入力すると、対象企業が注力しているプロジェクトをAIが自動でピックアップします。さらに、プロジェクト概要や推進者も合わせて表示することができます。二つ目の「AI人脈チェック」では、商談相手の企業名と氏名を入力すると、AIがその人物と仕事上で関わりのある社内外の関係者をリストアップします。

営業担当者にとって、戦略的に商談を進めるための情報収集は欠かせないものですが、商談相手の企業や人物についてWeb上で検索し、出てきた情報を一つひとつ整理するには多大な時間がかかります。今回の新機能を活用することで、商談前の情報収集を効率化します。

■開発背景

「Sansan Labs」では、未来の働き方を体験できる実験的な機能を営業DXサービス「Sansan」のユーザーに無償で提供しています。自社で蓄積した名刺データをはじめとする接点情報や企業情報、さらにはWeb上に散在する膨大な公開情報を活用し、営業活動の効率化や社内コラボレーションの活性化、顧客接点の分析などに役立つ機能を公開してきました。

「Sansan Labs」の各機能は、当社の研究開発部が主導して開発しており、生成AI領域の機能開発を積極的に推進し、GPTを活用した新機能を次々とリリースしています。



営業活動では、商談相手の企業が抱える課題や担当者の業務内容や担当範囲などを調べ、戦略を立てることが一般的です。しかし、一つひとつの商談に対して、Webに散在する情報を精査して分析することは営業担当者にとって大きな負担となっています。特に、日本では商談準備に時間をかけるあまり、顧客とのコミュニケーションに十分時間を費やせていないことが課題として指摘されています(※1)。そこで今回、商談準備を効率化する新機能を実装しました。



■機能の概要

・AI企業分析-注力プロジェクト-

企業名を入力すると、AIがWeb上で情報を収集し、対象企業が注力しているプロジェクトをリストアップします。企業名とともにプロジェクト名やキーワードを入力することも可能で、自社のソリューションに関連する活動に絞って検索することもできます。リストアップされたプロジェクトは、「内容」「目的」「期限」「進捗状況」といった概要に加えて「推進者」まで表示されます。

・AI人脈チェック

商談予定の企業名と担当者名を入力すると、その人物と業務上の関わりが深い関係者をリストアップします。商談相手の同僚だけでなく社外で関わりがあった人物も抽出するとともに、根拠となるWeb情報も記載されるため具体的な業務内容の把握が可能です。

※1:マッキンゼー・アンド・カンパニー「日本の営業生産性はなぜ低いのか」(2021年2月発表)

https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/why%20is%20japan%20sales%20productivity%20so%20low%20japanese.pdf



■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している100万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

所在地:150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:69億33百万円(2024年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

