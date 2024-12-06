「歳末たすけあいチャリティーカレー」を開催します

横須賀市１ 開催日時令和6年（2024年）12月15日（日曜日）11時00分～15時30分※荒天中止（小雨決行）２ 開催場所京浜急行横須賀中央駅Yデッキ下広場（横須賀市若松町２丁目７番地先）３ 主催等（１）主催：カレーの街よこすか事業者部会、カレーの街よこすか推進委員会（２）後援：一般社団法人横須賀市観光協会４ 開催内容500円以上の募金で、カレーの街よこすか事業者部会の加盟事業者が「よこすか海軍カレー」または「横須賀海上自衛隊カレー」を1杯提供します。カレーの提供は、事業者９店舗が30分ごとに交代して行います。集まった募金全額を神奈川新聞歳末たすけあい募金に寄付します。５ 出店店舗（※１店舗の提供食数は約100食です）[画像: https://prtimes.jp/i/128894/262/resize/d128894-262-1b37b382488f49b88603-1.png ]６ 当日の取材等当日取材等にお越しいただく場合は、以下の連絡先まで事前にご連絡いただきますようお願いします。カレーの街よこすか事業者部会事務局（横須賀商工会議所内）担当：小貝（おがい）、高月（たかつき）電話番号：046-823-0402７ その他（１）提供時間は目安です。当日の販売状況により時間がずれる場合があります。（２）１店舗が提供するカレーは約100食です。なくなり次第終了となります。（３）開催有無の確認は、当日午前９時以降に横須賀市コールセンター（電話番号：046-822-4000）へご連絡願います。