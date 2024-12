クールジャパンDXサミット2024開催まで残り3日！

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会(運営事務局:Vpon JAPAN株式会社、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:篠原 好孝)は、2024年12月9日(月)に東京・八芳園で開催する「クールジャパンDXサミット2024」の開催が間近に迫り、申込者数が1,200人を突破したことをお知らせいたします。

クールジャパンDXサミット開催の目的

クールジャパン50兆円市場への挑戦!

最もオーセンティックで、最もエクスクルーシブで、そしてジャクシュアリー(JAXURY※)なクールジャパンをDXします。クールジャパンDXサミットは、日本政府が推進するクールジャパン戦略に必要な、官民一体・横串連携のハブとなり

1.情報発信(日本ブームの創出)、2.海外展開(海外で稼ぐ)、3.インバウンド振興(国内で稼ぐ)をDXで加速させます。

DXとは、デジタルによりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることであり、ベストプラクティスを共有し産業全体をDX化すること、これがクールジャパンDXサミットのミッションです。

※JAXURY(ジャクシュアリー)=Japan’sAuthentic Luxuryの略称造語(JAXURY委員会と講談社により国際商標登録)。

クールジャパンDXサミット2024概要

- 開催日時:2024年12月9日(月)11:00-19:00

- 開催方法:会場・オンライン同時開催

- 開催会場:八芳園(東京都港区白金台)

- 主催:クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局:Vpon JAPAN

- オフィシャルサイト:https://www.cooljapan-dxsummit.com/

※オフィシャルサイトの情報は適宜更新されます。

およそ60の企業・団体よりご参画いただいております。

【クールジャパンDXサミット2024 プログラム】

11:00 - 11:05 OPENING TALK

11:10 - 11:50 PIONEER TALK

日本の魅力で世界を元気に!岡田会長に迫る!FC今治の躍進と今治地域創生モデルの真髄。

■登壇者

株式会社今治. 夢スポーツ 代表取締役会長/元サッカー日本代表監督

岡田 武史 氏

クールジャパンDXサミットオーガナイザー/Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO

篠原 好孝 氏

11:55 - 12:45 SESSION 1

鍵はDX!新たなクールジャパン戦略は機能するのか

■登壇者

A.T.カーニー株式会社 日本法人会長/CIC Japan合同会社 会長/一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会(JNEA) 理事

梅澤 高明 氏

一般社団法人日本ガストロノミー学会 代表/株式会社フードロスバンク 代表取締役社長/

Sports Doctors Network COO アジア代表

山田 早輝子 氏

内閣府知的財産戦略推進事務局 企画官

道祖土 直美 氏

株式会社講談社JAXURYエグゼクティブプロデューサー/元with編集長

吉岡 久美子 氏

エンタメ社会学者/株式会社Re entertainment 代表取締役

中山 淳雄 氏

12:50 - 13:35 SESSION 2

日本の食文化「発酵」の伝統と革新 - DXと事業創造で世界の舞台へ -

■登壇者

AuB株式会社 代表取締役/元サッカー日本代表

鈴木 啓太 氏

俳優・映画監督

斎藤 工 氏

株式会社福光屋 14代目

福光 太一郎 氏

クールジャパンDXサミットオーガナイザー/Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO

篠原 好孝 氏

13:40 - 14:25 SESSION 3

世界で広がる日本食ブーム - 食輸出の最前線とDXの進化 -

■登壇者

日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO) 執行役

北川 浩伸 氏

株式会社ICHIGO 代表取締役社長CEO

近本 あゆみ 氏

グローバル・オーシャン・ワークスグループ代表

増永 勇治 氏

Food Tech Trading CEO

ニモ・グラスマン 氏

14:30-14:40 SPECIAL TALK

Big C Go Global Market Showcase

■登壇者

Big C Supercenter Public Company Limited. Manager of Digital Marketing Strategy

Ms. Kawintra Tammawinya

Big C Supercenter Public Company Limited.

Serving as the Manager of Cross-Border Platform

Ms. Ponkk Monthinee

Vpon

Regional Manager for Southeast Asia

Ms. Christine Po

14:45 - 15:30 SESSION 4

新たなクールジャパン戦略の視点 - 新規軸 " WESTA " とは -

■登壇者

価値デザイナー/内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター

渡邉 賢一 氏

一般社団法人Zen2.0 共同代表理事

宍戸 幹央 氏

遠州流茶道/元ラクロス日本代表

小堀 宗翔 氏

アーティスト

小松 美羽 氏

15:35 - 16:20 SESSION 5

忖度なしの観光DX - インバウンドの高付加価値化と現在地 -

■登壇者

株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス 代表取締役社長

高橋 敦司 氏

WAmazing株式会社 代表取締役CEO

加藤 史子 氏

元湯 陣屋 代表取締役 女将

宮崎 知子 氏

内閣府クールジャパンプロデューサー/東京都立大学 客員教授

陳内 裕樹 氏

16:25 - 17:10 SESSION 6

大阪・関西万博カウントダウン! 「いのち輝く未来社会のデザイン」とテクノロジーの融合

■登壇者

元観光庁長官/公益財団法人大阪観光局 理事長

溝畑 宏 氏

クリエイティブディレクター/大阪・関西万博 催事企画プロデューサー

小橋 賢児 氏

株式会社イントゥ 代表取締役/観光ブランドプロデューサー

小松崎 友子 氏

価値デザイナー/内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター

渡邉 賢一 氏

17:15 - 18:00 SESSION 7

Gatcha Popはクールジャパン再起動の旗手 - 最前線はどう独力で開拓したのか -

■登壇者

エンタメ社会学者/株式会社Re entertainment 代表取締役

中山 淳雄 氏

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Echoes プロデューサー /YOASOBI仕掛け人

屋代 陽平 氏

アソビシステム株式会社 代表取締役

中川 悠介 氏

18:05 - 18:45 AWARD FINAL

FINAL クールジャパンDXアワード2024

■ファイナリスト

アイディーテンジャパン株式会社 代表取締役

澤田 且成 氏

株式会社ロジリシティ 代表取締役

野々村 哲弥 氏

TAIMATSU株式会社 DXデザイナー

奥隅 風河 氏

18:50 - 18:55 CLOSING TALK

■クールジャパンDXサミットオーガナイザーコメント

いよいよクールジャパンDXサミット2024が幕開けです!伝統と革新が交差する最高の瞬間を共有しましょう。日本の魅力を再発見する旅、皆さんと一緒にスタートです!

Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長 グループCEO

篠原 好孝

運営事務局Vpon JAPANについて

Vpon JAPANは「日本の魅力をデータ&デジタルの力で世界へ届ける」をミッションに掲げ、独自のAI技術とデータソリューションの提供により、日本と海外のソフトパワーの発信と経済貢献を官民問わず支援しているクールジャパンDXカンパニーです。

【会社概要】

- 社名:Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地:東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F

- 代表取締役社長:篠原 好孝

- 事業内容:独自AI技術によるデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局

- 設立:2014年6月

- Webサイト:https://www.vpon.com/jp/