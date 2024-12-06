クールジャパンDXサミット2024開催まで残り3日！
クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、2024年12月9日（月）に東京・八芳園で開催する「クールジャパンDXサミット2024」の開催が間近に迫り、申込者数が1,200人を突破したことをお知らせいたします。
クールジャパンDXサミット開催の目的
クールジャパン50兆円市場への挑戦！
最もオーセンティックで、最もエクスクルーシブで、そしてジャクシュアリー(JAXURY※)なクールジャパンをDXします。クールジャパンDXサミットは、日本政府が推進するクールジャパン戦略に必要な、官民一体・横串連携のハブとなり
１.情報発信（日本ブームの創出）、２.海外展開（海外で稼ぐ）、３.インバウンド振興（国内で稼ぐ）をDXで加速させます。
DXとは、デジタルによりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることであり、ベストプラクティスを共有し産業全体をDX化すること、これがクールジャパンDXサミットのミッションです。
※JAXURY（ジャクシュアリー）＝Japan’ｓAuthentic Luxuryの略称造語（JAXURY委員会と講談社により国際商標登録）。
参加 :
https://info.vpon.com/prtimes/cjdx2024-form-justbefore
クールジャパンDXサミット2024概要
- 開催日時：2024年12月9日（月）11:00-19:00
- 開催方法：会場・オンライン同時開催
- 開催会場：八芳園（東京都港区白金台）
- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会
- 運営事務局：Vpon JAPAN
- オフィシャルサイト：https://www.cooljapan-dxsummit.com/
※オフィシャルサイトの情報は適宜更新されます。
およそ60の企業・団体よりご参画いただいております。
【クールジャパンDXサミット2024 プログラム】
11:00 - 11:05 OPENING TALK
11:10 - 11:50 PIONEER TALK
日本の魅力で世界を元気に！岡田会長に迫る！FC今治の躍進と今治地域創生モデルの真髄。
■登壇者
株式会社今治. 夢スポーツ 代表取締役会長／元サッカー日本代表監督
岡田 武史 氏
クールジャパンDXサミットオーガナイザー／Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO
篠原 好孝 氏
11:55 - 12:45 SESSION 1
鍵はDX！新たなクールジャパン戦略は機能するのか
■登壇者
A.T.カーニー株式会社 日本法人会長／CIC Japan合同会社 会長／一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会(JNEA) 理事
梅澤 高明 氏
一般社団法人日本ガストロノミー学会 代表／株式会社フードロスバンク 代表取締役社長／
Sports Doctors Network COO アジア代表
山田 早輝子 氏
内閣府知的財産戦略推進事務局 企画官
道祖土 直美 氏
株式会社講談社JAXURYエグゼクティブプロデューサー／元with編集長
吉岡 久美子 氏
エンタメ社会学者／株式会社Re entertainment 代表取締役
中山 淳雄 氏
12:50 - 13:35 SESSION ２
日本の食文化「発酵」の伝統と革新 - DXと事業創造で世界の舞台へ -
■登壇者
AuB株式会社 代表取締役／元サッカー日本代表
鈴木 啓太 氏
俳優・映画監督
斎藤 工 氏
株式会社福光屋 14代目
福光 太一郎 氏
クールジャパンDXサミットオーガナイザー／Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO
篠原 好孝 氏
13:40 - 14:25 SESSION ３
世界で広がる日本食ブーム - 食輸出の最前線とDXの進化 -
■登壇者
日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 執行役
北川 浩伸 氏
株式会社ICHIGO 代表取締役社長CEO
近本 あゆみ 氏
グローバル・オーシャン・ワークスグループ代表
増永 勇治 氏
Food Tech Trading CEO
ニモ・グラスマン 氏
14:30-14:40 SPECIAL TALK
Big C Go Global Market Showcase
■登壇者
Big C Supercenter Public Company Limited. Manager of Digital Marketing Strategy
Ms. Kawintra Tammawinya
Big C Supercenter Public Company Limited.
Serving as the Manager of Cross-Border Platform
Ms. Ponkk Monthinee
Vpon
Regional Manager for Southeast Asia
Ms. Christine Po
14:45 - 15:30 SESSION ４
新たなクールジャパン戦略の視点 - 新規軸 " WESTA " とは -
■登壇者
価値デザイナー／内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター
渡邉 賢一 氏
一般社団法人Zen2.0 共同代表理事
宍戸 幹央 氏
遠州流茶道／元ラクロス日本代表
小堀 宗翔 氏
アーティスト
小松 美羽 氏
15:35 - 16:20 SESSION ５
忖度なしの観光DX - インバウンドの高付加価値化と現在地 -
■登壇者
株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 代表取締役社長
高橋 敦司 氏
WAmazing株式会社 代表取締役CEO
加藤 史子 氏
元湯 陣屋 代表取締役 女将
宮崎 知子 氏
内閣府クールジャパンプロデューサー／東京都立大学 客員教授
陳内 裕樹 氏
16:25 - 17:10 SESSION ６
大阪・関西万博カウントダウン！ 「いのち輝く未来社会のデザイン」とテクノロジーの融合
■登壇者
元観光庁長官／公益財団法人大阪観光局 理事長
溝畑 宏 氏
クリエイティブディレクター／大阪・関西万博 催事企画プロデューサー
小橋 賢児 氏
株式会社イントゥ 代表取締役／観光ブランドプロデューサー
小松崎 友子 氏
価値デザイナー／内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター
渡邉 賢一 氏
17:15 - 18:00 SESSION ７
Gatcha Popはクールジャパン再起動の旗手 - 最前線はどう独力で開拓したのか -
■登壇者
エンタメ社会学者／株式会社Re entertainment 代表取締役
中山 淳雄 氏
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Echoes プロデューサー ／YOASOBI仕掛け人
屋代 陽平 氏
アソビシステム株式会社 代表取締役
中川 悠介 氏
18:05 - 18:45 AWARD FINAL
FINAL クールジャパンDXアワード2024
■ファイナリスト
アイディーテンジャパン株式会社 代表取締役
澤田 且成 氏
株式会社ロジリシティ 代表取締役
野々村 哲弥 氏
TAIMATSU株式会社 DXデザイナー
奥隅 風河 氏
18:50 - 18:55 CLOSING TALK
詳細はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000011450.html
■クールジャパンDXサミットオーガナイザーコメント
いよいよクールジャパンDXサミット2024が幕開けです！伝統と革新が交差する最高の瞬間を共有しましょう。日本の魅力を再発見する旅、皆さんと一緒にスタートです！
Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長 グループCEO
篠原 好孝
運営事務局Vpon JAPANについて
Vpon JAPANは「日本の魅力をデータ＆デジタルの力で世界へ届ける」をミッションに掲げ、独自のAI技術とデータソリューションの提供により、日本と海外のソフトパワーの発信と経済貢献を官民問わず支援しているクールジャパンDXカンパニーです。
【会社概要】
- 社名：Vpon JAPAN株式会社
- 本社所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F
- 代表取締役社長：篠原 好孝
- 事業内容：独自AI技術によるデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局
- 設立：2014年6月
- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/