クールジャパンDXサミット2024開催まで残り3日！

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Vpon JAPAN株式会社


クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、2024年12月9日（月）に東京・八芳園で開催する「クールジャパンDXサミット2024」の開催が間近に迫り、申込者数が1,200人を突破したことをお知らせいたします。




クールジャパンDXサミット開催の目的


クールジャパン50兆円市場への挑戦！


最もオーセンティックで、最もエクスクルーシブで、そしてジャクシュアリー(JAXURY※)なクールジャパンをDXします。クールジャパンDXサミットは、日本政府が推進するクールジャパン戦略に必要な、官民一体・横串連携のハブとなり


１.情報発信（日本ブームの創出）、２.海外展開（海外で稼ぐ）、３.インバウンド振興（国内で稼ぐ）をDXで加速させます。


DXとは、デジタルによりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることであり、ベストプラクティスを共有し産業全体をDX化すること、これがクールジャパンDXサミットのミッションです。


※JAXURY（ジャクシュアリー）＝Japan’ｓAuthentic Luxuryの略称造語（JAXURY委員会と講談社により国際商標登録）。



参加 :
https://info.vpon.com/prtimes/cjdx2024-form-justbefore


クールジャパンDXサミット2024概要


- 開催日時：2024年12月9日（月）11:00-19:00


- 開催方法：会場・オンライン同時開催


- 開催会場：八芳園（東京都港区白金台）


- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会


- 運営事務局：Vpon JAPAN


- オフィシャルサイト：https://www.cooljapan-dxsummit.com/


※オフィシャルサイトの情報は適宜更新されます。




およそ60の企業・団体よりご参画いただいております。


【クールジャパンDXサミット2024 プログラム】

11:00 - 11:05　OPENING TALK



11:10 - 11:50　PIONEER TALK


日本の魅力で世界を元気に！岡田会長に迫る！FC今治の躍進と今治地域創生モデルの真髄。


■登壇者


株式会社今治. 夢スポーツ 代表取締役会長／元サッカー日本代表監督


岡田 武史 氏


クールジャパンDXサミットオーガナイザー／Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO


篠原 好孝 氏



11:55 - 12:45　SESSION 1


鍵はDX！新たなクールジャパン戦略は機能するのか


■登壇者


A.T.カーニー株式会社 日本法人会長／CIC Japan合同会社 会長／一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会(JNEA) 理事


梅澤 高明 氏


一般社団法人日本ガストロノミー学会 代表／株式会社フードロスバンク 代表取締役社長／


Sports Doctors Network COO アジア代表


山田 早輝子 氏


内閣府知的財産戦略推進事務局 企画官


道祖土 直美 氏


株式会社講談社JAXURYエグゼクティブプロデューサー／元with編集長


吉岡 久美子 氏


エンタメ社会学者／株式会社Re entertainment 代表取締役


中山 淳雄 氏



12:50 - 13:35　SESSION ２


日本の食文化「発酵」の伝統と革新 - DXと事業創造で世界の舞台へ -


■登壇者


AuB株式会社 代表取締役／元サッカー日本代表


鈴木 啓太 氏


俳優・映画監督


斎藤 工 氏


株式会社福光屋 14代目


福光 太一郎 氏


クールジャパンDXサミットオーガナイザー／Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長グループCEO


篠原 好孝 氏



13:40 - 14:25　SESSION ３


世界で広がる日本食ブーム - 食輸出の最前線とDXの進化 -


■登壇者


日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 執行役


北川 浩伸 氏


株式会社ICHIGO 代表取締役社長CEO


近本 あゆみ 氏


グローバル・オーシャン・ワークスグループ代表


増永 勇治 氏


Food Tech Trading CEO


ニモ・グラスマン 氏



14:30-14:40　SPECIAL TALK


Big C Go Global Market Showcase


■登壇者


Big C Supercenter Public Company Limited. Manager of Digital Marketing Strategy


Ms. Kawintra Tammawinya


Big C Supercenter Public Company Limited.


Serving as the Manager of Cross-Border Platform


Ms. Ponkk Monthinee


Vpon


Regional Manager for Southeast Asia


Ms. Christine Po



14:45 - 15:30　SESSION ４


新たなクールジャパン戦略の視点 - 新規軸 " WESTA " とは -


■登壇者


価値デザイナー／内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター


渡邉 賢一 氏


一般社団法人Zen2.0 共同代表理事


宍戸 幹央 氏


遠州流茶道／元ラクロス日本代表


小堀 宗翔 氏


アーティスト


小松 美羽 氏



15:35 - 16:20　SESSION ５


忖度なしの観光DX - インバウンドの高付加価値化と現在地 -


■登壇者


株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 代表取締役社長


高橋 敦司 氏


WAmazing株式会社 代表取締役CEO


加藤 史子 氏


元湯 陣屋 代表取締役 女将


宮崎 知子 氏


内閣府クールジャパンプロデューサー／東京都立大学 客員教授


陳内 裕樹 氏



16:25 - 17:10　SESSION ６


大阪・関西万博カウントダウン！ 「いのち輝く未来社会のデザイン」とテクノロジーの融合


■登壇者


元観光庁長官／公益財団法人大阪観光局 理事長


溝畑 宏 氏


クリエイティブディレクター／大阪・関西万博 催事企画プロデューサー


小橋 賢児 氏


株式会社イントゥ 代表取締役／観光ブランドプロデューサー


小松崎 友子 氏


価値デザイナー／内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター


渡邉 賢一 氏



17:15 - 18:00　SESSION ７


Gatcha Popはクールジャパン再起動の旗手 - 最前線はどう独力で開拓したのか -


■登壇者


エンタメ社会学者／株式会社Re entertainment 代表取締役


中山 淳雄 氏


株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Echoes プロデューサー ／YOASOBI仕掛け人


屋代 陽平 氏


アソビシステム株式会社 代表取締役


中川 悠介 氏



18:05 - 18:45　AWARD FINAL


FINAL クールジャパンDXアワード2024


■ファイナリスト


アイディーテンジャパン株式会社 代表取締役


澤田 且成 氏


株式会社ロジリシティ 代表取締役


野々村 哲弥 氏


TAIMATSU株式会社 DXデザイナー


奥隅 風河 氏



18:50 - 18:55　CLOSING TALK


詳細はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000011450.html



■クールジャパンDXサミットオーガナイザーコメント


いよいよクールジャパンDXサミット2024が幕開けです！伝統と革新が交差する最高の瞬間を共有しましょう。日本の魅力を再発見する旅、皆さんと一緒にスタートです！


Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長 グループCEO


篠原 好孝






運営事務局Vpon JAPANについて


Vpon JAPANは「日本の魅力をデータ＆デジタルの力で世界へ届ける」をミッションに掲げ、独自のAI技術とデータソリューションの提供により、日本と海外のソフトパワーの発信と経済貢献を官民問わず支援しているクールジャパンDXカンパニーです。


【会社概要】


- 社名：Vpon JAPAN株式会社


- 本社所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F


- 代表取締役社長：篠原 好孝


- 事業内容：独自AI技術によるデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局


- 設立：2014年6月


- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/