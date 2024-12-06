FDA コシノジュンコ氏演出「富士山遊覧フライトと特別ショー」実施について
株式会社フジドリームエアラインズ
株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:楠瀬 俊一)は、2025年1月17日(金)に中部国際空港(セントレア)にて、コシノジュンコ氏が演出する「富士山遊覧フライト」と特別ショー「―道―DOU―」を実施します。
遊覧フライトにはコシノ氏も搭乗し、デザインを手がけた客室乗務員の制服の説明をしていただくほか、特別な機内サービスや記念品をご提供いたします。また、遊覧後にはコシノ氏の世界観を堪能いただけるショーもご用意しています。
ぜひFDAとコシノ氏のコラボ企画をお楽しみください。
■概要
実施日時：2025年1月17日(金) 7:30～14:00
実施場所：中部国際空港(セントレア)
実施内容：◎コシノジュンコ氏 富士山遊覧フライト
※１.8:30～/２.10:00～の2フライトを実施します
◎コシノジュンコ氏 特別ショー「―道―DOU―」
代 金： [1名]50,000円(座席指定なし)
※窓側席指定の場合：[1名]75,000円 / [2名]100,000円(窓側席含む)
募集人数：１.２.ともに各75名
申込方法：以下の提携旅行会社の専用ページよりお申込みください。
旅行会社：株式会社カラーズプランニング(カラーズトラベル)
［URL］https://www.colors-travel.com/pages/tour/junko_koshino_20250117/
［電話］096-285-5505(平日10:00～18:00)