2025年1月1日(水)23：30～ＢＳ日テレにて「ウタヒメドリーム」元旦特番が決定！山崎玲奈・鈴木杏奈ほか全キャストが出演し、ヒット曲を歌唱するスペシャルライブを実施！超豪華ゲストも登場！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が展開するメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」につきまして、2025年1月1日(水)23：30にＢＳ日テレにてお正月特番の放送が決定いたしました。

2025年1月1日(水)23：30～ＢＳ日テレにて「ウタヒメドリーム」特番決定！プロジェクトにゆかりのある超豪華ゲストの出演も決定！

メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」は2025年1月1日(水)23：30よりＢＳ日テレにてお正月特番の放送を決定しました。番組内では昭和の名曲を歌い上げるスペシャルライブなどを放送予定です。2025年2月24日(月・祝)に豊洲PITで開催を控える3rdライブに向けて、出演者と一緒に盛り上がりましょう！

また、当番組では「ウタヒメドリーム」に関連する豪華ゲストの出演も決定いたしました！近日公開予定の続報をお待ちください。

＜番組概要＞

番組名：「ウタヒメドリーム」お正月スペシャルライブ ～昭和・平成・令和の神曲を皆様と～

日時 ：2025年1月1日(水) 23:30～25:00

放送局：ＢＳ日テレ

内容 ：後日発表

出演 ：山崎玲奈（夢咲いぶき役）、鈴木杏奈（桜木舞華役）、其原有沙（真白清美役）、花耶（HiREN役）、礒部花凜（水月ひかり役）、鷲見友美ジェナ（高木凛役）、倉知玲鳳（萩原ひまわり役）

ゲスト：後日発表

＜「ウタヒメドリーム」3rdライブ概要＞

昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！ メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」3rdライブは2025年2月24日（月・祝）豊洲PITにて過去最大規模で開催！

体験席はなんと【1,000円（税込）】から！歌唱力に秀でたキャストの生歌を間近で体験いただけます。ぜひご参加ください！

▶ 公演概要

ライブ名称：「ウタヒメドリーム」史上最大の3rdライブ～超重大発表を現地で皆様と～

日程 ：2025年2月24日（月・祝）

開演時間 ：16時30分 開演

会場 ：豊洲PIT（東京）【〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1-3】

▶ チケット申し込み

チケットは一般発売を受付中です！

販売サイト：https://eplus.jp/utadori3rd/

▶ 券種

SS席(特典付)：\33,000(税込)【※完売】※最前列のお席を確約するチケットとなります。

S席(特典付)：\22,000(税込)※前方エリアのお席をご用意するチケットとなります。

A席 ：\11,000(税込)

B席 ：\8,800(税込)

体験A席 ：\3,000(税込)

体験B席 ：\1,000(税込)

※全席入場時、ドリンク代が別途必要となります。

▶ 出演

山崎玲奈（夢咲いぶき役） ※「崎」の正式表記は「たつさき」

鈴木杏奈（桜木舞華役）

其原有沙（真白清美役）

花耶（HiREN役）

礒部花凜（水月ひかり役）

鷲見友美ジェナ（高木凛役）

倉知玲鳳（萩原ひまわり役）

▶ 詳細

https://www.utadori.com/live/

▶ 「ウタヒメドリーム」3rdライブ ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k2-8wChmQsM ]

【新曲情報】「やさしさ紙芝居」（作詞：松本隆／作曲：平尾昌晃）を真白清美（CV:其原有沙）がカバー！「ウタヒメドリーム」最新楽曲を近日公開予定！

「ウタヒメドリーム」公式YouTubeにて進行中の、昭和・平成・令和の神曲を歌い繋ぐ「神曲リレー100」企画の次回曲として、「やさしさ紙芝居」（作詞：松本隆／作曲：平尾昌晃）を発表し、これに伴いMusicVideoと楽曲のイメージイラストを解禁いたしました。

楽曲の歌唱は真白清美（CV:其原有沙）が担当。

楽曲は近日公開予定です。ぜひ「ウタヒメドリーム」公式YouTubeをチャンネル登録してお待ちください！

▶ 「ウタヒメドリーム」公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC9U3XIRvSse006U4reDwZIw

SHIBUYA TSUTAYA「ウタヒメドリーム」公式ショップにてクリスマスキャンペーンの実施が決定！新規描き下ろしの応援イラストを使用したポストカードを配布！

SHIBUYA TSUTAYA IP書店にて常設している「ウタヒメショップSHIBUYAへようこそ！ by ウタヒメドリーム」にて、新商品の展開が決定！さらに、新商品の発売決定に伴い、クリスマスキャンペーンとしてノベルティの配布が決定いたしました。ノベルティは新規描き下ろしのクリスマスイラストを使用したポストカードです。

クリスマスイラストの内容はキャンペーン開始日までお楽しみ！ぜひ現地でお確かめください！

▶ 新商品ラインナップ

・コレクション缶バッジ（全7種） 価格：550円（税込）

・コレクションステッカー（全7種） 価格：440円（税込）

・トリビュートスクエア缶バッジ（全5種） 価格：700円（税込）

・トリビュートステッカー（全5種） 価格：440円（税込）

・コレクションアクリルパネル（全7種） 価格：2,750円（税込）

▶ クリスマスキャンペーン情報

＜配布条件＞

SHIBUYA TSUTAYA IP書店にて、「ウタヒメドリーム」関連商品を税込3,300円以上ご購入いただいた方にお渡しいたします。

＜配布開始日＞

12月13日(金)~12月31日(火)

＜SHIBUYA TSUTAYA IP書店 ウタヒメドリームショップ特設ページ＞

※12月7日(土)17時にページオープン※

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/606.html

＜SHIBUYA TSUTAYA IP書店 公式X＞

https://x.com/shibuya_t_comic

そのほかSHIBUYA TSUTAYAでは随時企画を開催予定！今後の解禁を楽しみにお待ちください。

「ウタヒメドリーム」公式HP／SNS

個性豊かなソロのウタヒメたちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！ メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」！

【ウタヒメ／キャスト】

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

【公式サイト】

https://www.utadori.com/

【公式X（旧：Twitter）】

https://twitter.com/utadoriofficial

【公式YouTube】

https://www.youtube.com/@utadoriofficial

【公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@utadoriofficial

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アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/ （毎月15日発売）

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ (https://www.es-luna.jp/)（毎月1日発売）

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/