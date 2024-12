「巡音ルカ」が、イラストレーターlack氏による完全描き下ろしイラストからフィギュア化！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「プライム1スタジオ」より、『PRISMA WING ピアプロキャラクターズ 巡音ルカ “Art by lack” 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

■PRISMA WING ピアプロキャラクターズ 巡音ルカ “Art by lack” 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:32,890円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□メーカー:プライム1スタジオ

【スケール】1/7

【サイズ】H:23cm W:12.5cm D:11cm

【素材】PVC・ABS等

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用ベース

・初音ミク “Art by lack”用ベース

原型制作:CKB

彩色:住田和宏

イラストレーターlack氏による完全描き下ろしイラストから、「巡音ルカ」をフィギュア化!

いつものクールな雰囲気とは違う、ストリートファッションでリラックスしたルカ。サイバーパンク調のイラストに描かれた、彼女の大人かわいい一面をカタチにしました。

トレードマークのロングヘアは、クリアパーツをピンクのグラデーションでペイント。エアリーな印象に仕上げました。左手で作った毛束、マフラーから生まれた髪のふくらみも女性らしい柔らかさを感じさせます。

惹きつけられる瞳、微笑みが浮かぶ口元など、顔の造形はlack氏の筆づかいを表現。特徴的な厚みのある塗りもイメージ通りです。

ゆったり着こなすパーカーは、プライム1スタジオのアパレルブランド「WEAREVERWiz」。フロントの03や電脳空間を思わせるパターンは高精細なデカールを使用し、実際の商品同様に再現しています。絶対領域×ロングブーツの大人コーデも見逃せません。

さらに別売りの「初音ミク“Art by lack”」に取り付けられる、ルカと同デザインの専用ベースも付属。ふたり並んだディスプレイに、統一感が生まれます。

lack氏のイラストから飛び出した、ふたり目のピアプロキャラクターズ・巡音ルカ。ぜひお迎えしてくださいね!

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

