『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』販売店別の早期購入特典と限定パックの情報を公開
株式会社セガは、2025年2月21日（金）発売予定のPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC(Steam)用ソフト『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』について、販売店別の早期購入特典と、限定パックの情報を公開しました。
対象店舗で、PS5(R)およびPS4(R)のパッケージ版を予約・購入いただいた方の中から、先着で店舗オリジナルの特典をプレゼントいたします。なお、特典は数量に限りがございますので、お早めにご予約をお願いします。
また、セガ公式ショップ“セガストア”ではタペストリーやステッカーなどがセットになった限定商品『DXパック』が、“ローソン / HMV&BOOKS online”ではTシャツがセットになった『＠Loppi・HMVオリジナル限定セット』が、WonderGOOではアクリルフィギュアやタオルなどがセットになった『WonderGOOオリジナル限定セット』が販売されます。
『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』公式サイト内STOREページ
https://ryu-ga-gotoku.com/pirate/store/
【販売店別早期購入特典および実施店舗一覧】
イオン
缶バッジ
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365838423/P-497436583842301/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_sega_ryuugagotoku8ga)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365826154/P-497436582615401/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_sega_ryuugagotoku8ga)
Amazon.co.jp
手配書マグネット
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHCP7DYJ?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_1&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_1&skipTwisterOG=1)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBYS7HL?_encoding=UTF8&psc=1&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_2&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_2&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_2&skipTwisterOG=1)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHC8J6JW?_encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_4&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_4&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_4&skipTwisterOG=1&th=1)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHCMCLJ8?_encoding=UTF8&psc=1&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_3&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_3&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_WFH2JT69ATX674QWDANP_3&skipTwisterOG=1)
あみあみ
アクリルキーホルダー
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0031416&_gl=1%2a6m6wxh%2a_ga%2aMTE1MjQ0OTQwMS4xNzMxNDczMTY5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMTQ3MzE2OS4xLjEuMTczMTQ3MzE5NC4wLjAuMA..)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0031415&_gl=1%2apzi4k0%2a_ga%2aMTE1MjQ0OTQwMS4xNzMxNDczMTY5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMTQ3MzE2OS4xLjEuMTczMTQ3MzIwMy4wLjAuMA..)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0031418&_gl=1%2a8kx8jj%2a_ga%2aMTE1MjQ0OTQwMS4xNzMxNDczMTY5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMTQ3MzE2OS4xLjEuMTczMTQ3MzIxMy4wLjAuMA..)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0031417&_gl=1%2a1aexsbt%2a_ga%2aMTE1MjQ0OTQwMS4xNzMxNDczMTY5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMTQ3MzE2OS4xLjEuMTczMTQ3MzIyMS4wLjAuMA..)
ブックオフ
木製キーホルダー
ブックオフWeb予約サイト(https://item-yoyaku.bookoff.co.jp/top)
古本市場／ふるいち
スマホステッカー
ふるいちオンライン購入ページ(https://www.furu1.online/search?category=&kw=%E9%BE%8D%E3%81%8C%E5%A6%82%E3%81%8F8%E5%A4%96%E4%BC%9D+Pirates+in+Hawaii)
ゲーマーズ
ミニアクリルスタンド
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90PS5%E3%80%91%E9%BE%8D%E3%81%8C%E5%A6%82%E3%81%8F%EF%BC%98%E5%A4%96%E4%BC%9D+Pirates+in+Hawaii+%E7%9C%9F%E5%B3%B6%E5%90%BE%E6%9C%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/pd/10752903/)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90PS4%E3%80%91%E9%BE%8D%E3%81%8C%E5%A6%82%E3%81%8F%EF%BC%98%E5%A4%96%E4%BC%9D+Pirates+in+Hawaii+%E7%9C%9F%E5%B3%B6%E5%90%BE%E6%9C%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/pd/10752901/)
Joshin/Joshin webショップ
スマホ壁紙
Joshin webショップ購入ページ(https://joshinweb.jp/game/72438.html?ACK=NP&CKV=27557)
Neowing
缶バッジ
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://www.neowing.co.jp/product/ELJM-30589)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://www.neowing.co.jp/product/PLJM-17408)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://www.neowing.co.jp/product/HSN-156)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://www.neowing.co.jp/product/HSN-152)
お宝創庫
ステッカー
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://www.ec.otakarasouko.com/shopdetail/000000591562)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://www.ec.otakarasouko.com/shopdetail/000000591561)
楽天ブックス
アクリルキーホルダー
楽天ブックス購入ページ(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4974365826154+4974365838423+4974365826185+4974365838454+2100014065243+2100014065250&f=O)
ステラワース
L判ブロマイドセット
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=eAyamgEmrrt)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=MQiFZ39Z4FQ)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=gE7tN6UNmmN)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=CY8HhTVhkHC)
TSUTAYA online
ステッカー
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4974365838423/?sc_int=search)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4974365826154/?sc_int=search)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4974365838454/?sc_int=search)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4974365826185/?sc_int=search)
よろずやショップびっく宝島
アクリルスタンド
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005969&search=%CE%B6%A4%AC%C7%A1%A4%AF%A3%B8&sort=)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005970&search=%CE%B6%A4%AC%C7%A1%A4%AF%A3%B8&sort=)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005971&search=%CE%B6%A4%AC%C7%A1%A4%AF%A3%B8&sort=)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005972&search=%CE%B6%A4%AC%C7%A1%A4%AF%A3%B8&sort=)
WonderGOO
アクリルフィギュア
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/a974365838423?_pos=5&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/a974365826154?_pos=6&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/a974365838454?_pos=9&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/a974365826185?_pos=10&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
【販売店別限定パック 実施店鋪一覧】
セガストア
DXパック（B2タペストリー/ステッカー2種セット/ピンズ/パスケース）
DXパック PS5(R) 購入ページ(https://ebten.jp/sega/p/s/7015025022803)
DXパック PS4(R) 購入ページ(https://ebten.jp/sega/p/s/7015025022804)
真島吾朗コンプリートボックス DXパック PS5(R) 購入ページ(https://ebten.jp/sega/p/s/7015025022801)
真島吾朗コンプリートボックス DXパック PS4(R) 購入ページ(https://ebten.jp/sega/p/s/7015025022802)
ローソン / HMV&BOOKS online
＠Loppi・HMVオリジナル限定セット（Tシャツ）
※予約準備中です。近日中にオープン予定のため、しばらくお待ちください。
WonderGOO
WonderGOOオリジナル限定セット（アクリルフィギュア/タオル/グラス/クリアファイル）
通常版 PS5(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/s974365838423?_pos=8&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
通常版 PS4(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/s974365826154?_pos=7&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
真島吾朗コンプリートボックス PS5(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/s974365838454?_pos=11&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
真島吾朗コンプリートボックス PS4(R) 購入ページ(https://shinseidowondergoo.com/products/s974365826185?_pos=12&_sid=1d7ec83b3&_ss=r)
※特典数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。
※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。
なお、ご予約時期によっては数量が無くなっている場合もございますので、ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。
※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。
※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。
※特典内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
■『龍が如く』シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現した作品で、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超えている（※フルゲーム合計）。
◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/
◆龍が如くスタジオ 公式X（Twitter）アカウント：https://twitter.com/ryugagotoku
◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
■『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』とは
真島吾朗を主人公とし『龍が如く８』の後の世界を描いた、完全新作のアクションアドベンチャーゲームです。本作の舞台となるのは島、そして、海。海賊船「ゴロー丸」で大海原での冒険をお楽しみいただけます。
爽快で新しいバトルアクションに加え、やり込み要素満載のプレイスポットも健在。
豪華俳優陣が演じる魅力的な新キャラクターにもご注目ください。
【商品概要】
商品名：龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii
対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC（Steam）
発売日：2025年2月21日（金）発売予定
希望小売価格：
パッケージ版・デジタル版 6,300円（税込6,930円）
パッケージ限定版真島吾朗コンプリートボックス 18,000円（税込19,800円）
デラックス・エディション 7,900円（税込8,690円）
※ Xbox Series X|S / Xbox One /Windows / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売
ジャンル：アクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガ
CERO：D区分（17歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
出演：宇垣秀成、ファーストサマーウイカ、青木崇高、秋山竜次（ロバート）、谷田歩、大東駿介・松田賢二
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。