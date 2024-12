西鉄グループとSEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY FUKUOKAがコラボレーション企画を実施！

西日本鉄道株式会社

西鉄グループでは、世界で活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」が行うワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』にあわせて、4都市で開催されるコンサート連動型プロジェクト「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY FUKUOKA」とコラボレーションした企画を2024年12月16日(月)~25日(水)の期間中に実施いたします。

SEVENTEENプロフィール

13人組グループSEVENTEEN。11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」で発売後一週間の販売量が500万枚を越えた最初のアーティストタイトルを獲得し、K-POPアーティスト歴代初動1位となる。

コラボレーション企画詳細

- ホリデーツリー

…ロゴパネルやメンバーパネルが設置された、巨大なホリデーツリーが登場!ツリーの中央に設置する椅子に座って写真撮影も楽しめます!

期間:12月16日(月)~25日(水)

場所:ソラリアプラザ1階 ゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

- メッセージリース

…SEVENTEENへの想いを専用のメッセージカードに綴り、大きなリースに飾り付けができます!

期間:12月16日(月)~25日(水)

場所:ソラリアプラザ1階 ゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

メッセージカード(表)メッセージカード(裏)

- Panel Capsule Machine

…ご当地デザインver.の公式キャラクター「ボンボンイ」がパネル・ガチャとなって登場!『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』公演会場に設置されるフラッグをイメージしたキーホルダーをゲットしよう!ガチャの景品は全13種(メンバービジュアル)+各都市ごとに異なるシークレット1種。

キーホルダー(イメージ)

期間:12月18日(水)~23日(月)

場所:ソラリアプラザ1階 ゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

金額:600円(1PLAY)

※お1人様1回あたり20PLAYまで

- LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカー&オリジナルノベルティーの配布

…ソラリアプラザ、ソラリアステージ、レイリア大橋で一定金額以上お買い上げの方に、LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカーやメンバーのランダムステッカーをプレゼント!

▼ランダムステッカー(イメージ)

期間:12月16日(月)~25日(水)

対象施設:ソラリアプラザ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

ソラリアステージ(福岡市中央区天神2丁目11-3)

レイリア大橋(福岡市南区大橋1丁目5-1)

引換場所:ソラリアプラザ1階 ゼファ

<引き換え条件>

・1,000円~2,999円のレシート提示:LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカー1枚プレゼント

・3,000円~5,999円のレシート提示:LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカー1枚+ランダムステッカー1枚の合計2枚プレゼント

・6,000円以上のレシート提示:LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカー1枚+3,000円ごとにランダムステッカー1枚プレゼント

例)13,000円のレシート1枚の場合…LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカー1枚+ランダムステッカー4枚の合計5枚プレゼント

※一部対象外店舗があります。詳細は下図をご覧ください。

※レシート金額は税込金額で計算いたします。

※レシートは合算不可、レシート1枚に対して条件を適用します。

※レシートが出ないモバイルオーダーの画面などは対象外です。

※配布上限数は10枚、LOCAL BONGBONGEE FUKUOKAステッカーは1回の交換につき、おひとり様1枚までです。

<各施設対象外店舗>

- SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY FUKUOKAビジュアル展開

…天神エリアやレイリア大橋の様々な場所に、SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY FUKUOKAの広告物を掲出いたします。

◇キャラクターシート/キャラクターパネル設置

ソラリアプラザ、ソラリアステージ、西鉄天神高速バスターミナル、レイリア大橋にメンバー13体のキャラクターシートやキャラクターパネルを設置いたします。

期間:12月16日(月)~25日(水)

対象施設:ソラリアプラザ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

ソラリアステージ(福岡市中央区天神2丁目11-3)

西鉄天神高速バスターミナル(福岡市中央区天神2丁目1-1)

レイリア大橋(福岡市南区大橋1丁目5-1)

◇大型コラボ看板設置

レイリア大橋の西口と東口の計3か所に、本コラボオリジナルデザインの大型看板を設置いたします。

期間:12月16日(月)~25日(水)

場所:レイリア大橋 西口入口、東口入口

※撮影の際は車や歩行者の妨げとならないようご注意願います。

◇西鉄福岡(天神)駅コンコースへの広告物掲出

期間:12月16日(月)~22日(日)

場所:西鉄福岡(天神)駅 コンコースフラッグ(改札外)、 LCDシート(改札内)、スペースアール(改札内)

コンコースフラッグ(イメージ)LCDシート(イメージ)スペースアール(イメージ)

- コラボAR施策

…西鉄とSEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY FUKUOKAがコラボした、インスタグラムで使える限定フィルターをゲットできます。

期間:12月16日(月)~25日(水)

取得場所:ソラリアプラザ1階 ゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

- SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY RALLY&かくれボンボンイ

[デジタルスタンプラリー]

ソラリアプラザ、ソラリアステージ、西鉄天神高速バスターミナル、レイリア大橋の4カ所に、デジタルスタンプラリースポットを設置します。デジタルスタンプを集めると、交換所で特典(ランダムフォトカード)と交換できます!

[かくれボンボンイ]

ソラリアステージ、レイリア大橋の2か所にかくれボンボンイを設置します。

期間:12月16日(月)~22日(日)

対象施設:ソラリアプラザ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

ソラリアステージ(福岡市中央区天神2丁目11-3)

西鉄天神高速バスターミナル(福岡市中央区天神2丁目1-1)

レイリア大橋(福岡市南区大橋1丁目5-1)

特典:スタンプ4つ獲得につき、下記引換所にて限定ランダムフォトカード1枚と引換可能です。

引換所:みずほPayPayドーム

※スタンプは、二次元バーコードもしくはGPSを用いて取得していただきます。

- キッチンカー出店

…SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITYとコラボしたキッチンカーが登場します。

期間:12月19日(木)~22日(日)

※商品の注文は、《完全予約制(先着)・受け取り日時指定・事前決済》です。

場所:大丸福岡天神店 1F エルガーラ・パサージュ広場 (福岡市中央区天神1-4-1)

事前予約期間:12月11日(水)12:00~12月22(日)18:30

受付ページ:事前受付ページはこちら(https://cs-event.lbb-r.com/landing/14407)

特設HP:SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITYキッチンカーの特設HPはこちら(https://www.the-chara.com/blog/?p=83890)

※ご購入時は特設HPの注意事項をご確認の上でお申し込みください。

※各日程で予約枠に空き枠がある場合は、当日直前まで受付サイトよりご購入いただけます。ご注文時にご予約いただいた指定日時に、キッチンカーにて商品をお受け取り下さい。

- LOVE FM(ラブエフエム)ワンデイスペシャル

…LOVE FMでは、SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITYとコラボして、12月20日(金)に【LOVE FM SEVENTEEN 1 DAY SPECIAL】をお届けします。

日付:12月20日(金)

詳細:下図番組内において、SEVENTEENの楽曲を特集します!

LOVE FM SEVENTEEN 1 DAY SPECIAL

- ソラリアプラザ 期間限定イルミネーションカラー

…ソラリアプラザ1階 警固公園側入り口のイルミネーションを、期間限定で、SEVENTEENの公式カラーをイメージしたカラーリングにいたします。また、19:00以降は、楽曲「Eyes on you」にあわせた約3分間の特別演出を15分毎に行います。(※)

期間:12月16日(月)~25日(水)

点灯時間:16:00~23:00

※なお、12月19日(木)および20日(金)は特別演出の時刻が異なります。

12月19日(木):21:00以降実施

12月20日(金):22:00以降実施

- THE CITYについて

『THE CITY』とは、コンサート開催前後に公演都市で様々なイベントを開催し、従来のコンサート観覧やアーティスト商品の購入といった体験にとどまらず、公演に付随した新しく楽しい体験価値をファンに提供していくことを目的とした「都市型コンサートプレイパーク」。HYBEおよびHYBE JAPANが開催。

これまで2022年には日本国内(横浜・大阪等)以外にもタイ(バンコク)、韓国(仁川・ソウル)で開催。各都市の企業や行政、公共機関などが参画し、ランドマークをSEVENTEENが彩りました。日本で「SEVENTEEN THE CITY」を開催するのは、今回が4回目となります。