Gucci Gift 最新広告キャンペーンのご紹介

グッチは今年のホリデーシーズンを通じて、クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノによって構想された4つの章からなるGucci Gift広告キャンペーン(https://www.youtube.com/watch?v=qxWp7ZsYUXg)を展開しています。この広告キャンペーンは、生まれながらの血縁であっても、自ら選んだ仲間であっても、家族と呼べる人たちと分かち合う喜びの瞬間が、ホリデーシーズンが終わった後もお互いの心に響き合うかけがえのない思い出になるという考えを、4つの心温まる物語を通じて表現しています。真のつながりにフォーカスしたその物語の中で、ギフトは贈る人と贈られる人との間に気持ちの交流を生み出し、感情の絆を育むものへと再解釈され、その価値は物質的な魅力を超えたものとなります。

本広告キャンペーンには、グローバル・ブランドアンバサダーをはじめとしたグッチと親交の深いセレブリティたちが出演し、独自の物語を紡いでいきます。4つの章はそれぞれに異なる背景や美学を表現しながら、お互いに共鳴し、一体感と愛というこの広告キャンペーンを貫くテーマに沿った物語を描き出します。ホリデーシーズンを迎えるまでの重要な瞬間を思い起こさせる数々のエピソードに温かな喜びがあふれています。そのホリデーシーズンの本質を捉えたさまざまなシーンに、最新コレクションのルックやグッチを象徴するバッグやアクセサリーが登場し、ギフトや冬休みの旅行、年末年始のパーティーに最適なアイテムをご紹介しています。

第1章:Stories from The Savoy

ホリデーシーズンが始まると、人々は高まる期待を胸に、友人や家族、さらに愛するペットたちとともに再会の喜びを分かち合います。その舞台となるのは、グッチの歴史の起点ともいえるロンドンのザ・サヴォイ ホテルを思わせる華やかな空間です。

かつて、グッチのブランド創設者グッチオ・グッチは、若き日にラグジュアリーかつ活気あふれるザ・サヴォイ ホテルでポーターとして働きながら、行き交うゲストたちの優雅さや洗練された文化を吸収し、ひとつの志を抱きました。彼は世界を旅するゲストたちが携えているラゲージをつぶさに観察し、それぞれの旅の物語にインスピレーションを得て、旅と冒険のための上質なラゲージを扱う自らのブランドを創設することを決心したのです。

Gucci Gift広告キャンペーンの第1章「Stories from The Savoy」は、グッチの歴史の始まりを振り返り、過去と現在の旅の物語を織り交ぜています。人々が集って祝うホリデーシーズンの始まりを、グッチは広告キャンペーンの主人公たちがザ・サヴォイでの再会を喜び合うシーンで表現します。〔グッチ バンブー 1947〕バッグを持った女優のジェシカ・チャステインは長年の友人ダニエル・ピッツォルニと再会し、ふたりの深い友情を映し出します。モデルのケンダル・ジェンナーは〔グッチ ジャッキー 1961〕バッグを手にホテルのシーンをエレガントに彩り、グローバル・ブランドアンバサダーのニーニーはきらめきを放つ〔ジャッキー ノッテ〕とルックで魅了します。

この章では、〔グッチ ジャッキー 1961〕バッグや〔グッチ バンブー 1947〕バッグ、〔グッチ ホースビット 1953〕ローファー、そしてGucci Valigeriaのトラベルアイテムといったグッチを象徴するアイテムを中心に紹介されています。また、〔グッチ シニョリーア〕スリングバック パンプスや〔グッチ リウェブ〕スニーカー、〔グッチ マリナ チェーン〕や〔ホースビット〕ファインジュエリーなど、グッチの歴史を物語るシューズやジュエリーもラインナップに加わります。

第2章: To the Mountains

第2章の「To the Mountains」は、雪に覆われたウィンターリゾートを舞台に友人や愛する人たちが気ままなホリデーを楽しむ様子を描きます。息をのむように美しい雪山の風景を背に、親しい友人や家族がホリデーシーズンの街の喧騒を離れ、澄んだ爽やかな空気の中で心温まるひとときをともに楽しみます。この章は、ゆったりとした時の流れのなかで、人とのつながりが何よりも大切であると感じられる瞬間を美しく描き出しています。

この魅惑的な雪の世界では、ケンダル・ジェンナーがGGパターンのアウターウェアを着こなして登場します。その輝くセットアップ ルックに〔GGエンブレム〕と〔GGマーモント〕ハンドバッグを合わせ、それぞれの魅力をエレガントに引き立て合っています。一方、グローバル・ブランドアンバサダーでプロテニス プレイヤーのヤニック・シナーは、ロゴが施されたニットウェアと、クラシックなスタイルのダッフルバッグをメタリックシルバーで仕立てた新作を合わせ、エレガントでありながらリラックス感あふれるルックを披露しています。さらに、母娘でグッチのファッションショーのランウェイを歩いたことのあるモデルのカースティ・ヒュームとヴァイオレット・ヒュームも登場し、親密で心温まる家族のひとときを祝います。

この章のギフトセレクションには、〔GGマーモント〕をはじめとしたシグネチャーバッグのホリデーシーズン限定モデルや、スタイリッシュな〔グッチ リウェブ〕スニーカーが登場。またラグジュアリーなダウンジャケット、ソフトな着心地のニットウェア、ウィンタースポーツをテーマにしたApres-ski(アプレスキー)ルックなど、エレガントなレイヤリングを楽しめるウェアをご紹介しています。寒いシーズンにぴったりのスタイリッシュなブーツや暖かいニット小物も充実し、冬の旅行やホリデーギフトに最適なアイテムが揃っています。

第3章 : Heading Home

第3章では、ホリデーの旅の中で最も心温まる目的地である「故郷」にたどり着きます。心地よいインテリアと親密な祝祭の雰囲気を背景に、愛する人たちと再会することの深い喜びを表現した静かで優しいひとときに、人との絆の美しさが際立ちます。広告キャンペーンのビジュアルや動画には、実際の家族が登場しています。シンガーのソランジュ・ノウルズとティナ・ノウルズ母娘をはじめ、モデルのデュエン・グエンは娘のローラ&クロエ、女優のマリエル・ヘミングウェイはモデルとして活躍する娘のドリー&ラングリー・フォックス、モデルのシルケ・ゴールディングはパートナーのデルロイ・ゴールディングと登場。彼らの自然な親密さに満ちている雰囲気は、本物の絆を感じさせてくれます。

この章には、愛する人に贈りたいグッチのギフト アイテムが紹介されます。輝くGGパターンのウェアやアクセサリーから、ベルベットで仕立てられたグッチ ロッソ アンコーラ カラーの〔GGマーモント〕バッグやメタリックシルバーをまとったもの、愛らしいペットのモチーフが印象的なウォレットやキーチェーン、プライベートな空間を彩るグッチ デコールのアイテム、そしてグッチを象徴する多彩なハンドバッグまで、タイムレスで洗練されたグッチのアイテムが、ホリデーシーズンの喜びをさらに高めます。

第4章:A Night in Florence

Gucci Gift広告キャンペーンの最終章は、ブランド創設の地であり時代を超えた芸術性と伝統に彩られた街、フィレンツェが舞台です。光の魔法がかけられたような祝祭の夜、女優のジュリア・ガーナーと夫のマーク・フォスター、ダコタ・ジョンソン、グローバル・ブランドアンバサダーのニーニーとシャオ・ジャンが、イヤーエンドを祝う華やかなパーティールックを披露します。

詩情にあふれる夜のきらめきの中で、喜びに満ちたゲストたちと輝くルックがイブニングパーティーをまばゆく照らし出し、人との絆の美しさと新たな始まりへの期待を祝います。豊かな伝統とクリエイティビティが息づくフィレンツェは、忘れられない思い出が生まれる瞬間にふさわしい舞台となります。この章の主役となるのは、ホリデーシーズンの華やかさをまとったグッチのアイコンバッグ、〔ジャッキー ノッテ〕、〔グッチ ジャッキー 1961〕、〔グッチ バンブー 1947〕で、それぞれにメタリックな輝きやグッチ ロッソ アンコーラ、あるいはクリスタルの装飾がきらめくスペシャルモデルが登場します。また出演者たちのルックに、〔グッチ シニョリーア〕スリングバック パンプスや〔ホースビット〕ファインジュエリーが洗練されたアクセントを添えています。

Apple Vision Pro向けのグッチ公式アプリでも、インタラクティブな体験を通して広告キャンペーンの世界をさらに楽しむことができます。

広告キャンペーン クレジット

Creative Director: Sabato De Sarno

Artistic Director: Riccardo Zanola

Director: Marcell Rev

Photographer: Anthony Seklaoui

Stylist: Francesca Burns

Casting Director: Piergiorgio Del Moro

Make Up: Diane Kendal

Hair: Shay Ashual

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチは社長兼CEOジャン=フランソワ・パルーとクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/ja/) をご覧ください。