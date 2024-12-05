『Faaast Penguin』Xbox Series X|S版が12月12日（木）に配信決定！
株式会社ヒストリアは、爽快ではちゃめちゃなサバイバルアクションレースゲーム『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）のXbox Series X|S版を、12月12日より配信開始することを発表いたしました。
『Faaast Penguin』は基本プレイ無料のタイトルで、ソロプレイ・４人までのパーティプレイ・最大40人のカスタムマッチで誰とでも遊ぶことが可能です。クロスプラットフォーム対応でSteam／Epic Games Store／PlayStation 5／Nintendo Switch、そして12月12日にXbox Series X|Sでも遊べるようになります。
最新情報は、公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。
公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/
公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP
公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2
期間限定イベント「激走メリーーークリスマス！」開催！
12/5(木)～12/26(木)に期間限定イベント「激走メリーーークリスマス」を開催します！
「サンタペンギン」や「赤鼻のトナカイ」などのクリスマスアイテムが登場。
期間限定のチャレンジやショップでクリスマスをお祝いするスキンを手に入れよう！
期間限定アイテムコード配布中！
期間限定イベント「激走メリーーークリスマス！」の消耗品「スノーイルミネーション」のアイテムコードを公開！事前登録50万人達成記念アイテム「ぐるぐる浮き輪」も配布中です。
期間中にコードを入力して、ぜひゲームで使ってみてください！
○スノーイルミネーション
アイテムコード【EVX4 FFFF PPPP LCMD】
入力期限 2024/12/26(木) 15:00 まで
○ぐるぐる浮き輪
アイテムコード【CAXX FFFF PPPP RNBN】
入力期限 2025/1/1(水) 13:00 まで
獲得方法：
1.メニューを開き「設定&サポート」を選択。
2.項目「ゲーム」からサポート内にある「アイテムコード」を選択。
3.アイテムコードを入力
【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】
『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。
アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！
■商品情報
タイトル：Faaast Penguin
ジャンル：サバイバルアクションレース
公式サイト：https://faaast-penguin.com/
価格：基本プレイ無料
配信プラットフォーム：Steam／Epic Games Store／PlayStation 5／Nintendo Switch
※Xbox Series X|S版は12月12日配信開始
プレイ人数：1～4人、40人までのカスタムマッチ
発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア
権利表記: (C)historia Inc.
Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6
PlayStation 5：https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696
※Xbox Series X|Sのストアページは後日公開予定です
プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。
『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引：https://faaast-penguin.com/ja/news/501/
■株式会社ヒストリア会社概要
日本のUnreal Engineを専門に扱うゲーム開発会社です。コンシューマー・アーケードのソフトウェア開発を行っています。
代表作：『Caligula2』(開発・PC版販売)、『ライブアライブ』(開発)、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』(開発)など
公式ウェブサイト ：https://historia.co.jp/
公式X： https://x.com/historia_Inc
公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc