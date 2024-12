日本のエンタメも”NO LIMIT!“に『名探偵コナン・ワールド』 詳細発表アトラクションのビジュアル、ストーリー＆サブタイトルを一挙解禁

合同会社ユー・エス・ジェイ

前日譚となるオリジナルストーリーに 「毛利小五郎」「安室透」「妃英理」が登場!

『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~』

絶叫ライドで“究極のピンチ”に挑む物語に、「コナン&平次」の名コンビが登場!!

『名探偵コナン×ストーリー・ライド ~標的の絶叫(スリル)車両(コースター)~』

2025年1月31日(金)~6月30日(月)開催

『名探偵コナン・ワールド』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催します。

その公開第一弾プログラム『名探偵コナン・ワールド』について、アトラクションのビジュアルと、 オリジナルストーリー、サブタイトルを公開しました。

今回の『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、先日の情報解禁以降、話題沸騰中の劇場版最新作 「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」(2025 年4月18日公開予定)と連動。「コナン」、「少年探偵団」をはじめ、いつにもまして大活躍する!?“眠りの小五郎”こと「毛利小五郎」、「安室透」に加え、初参戦となる“小五郎の妻”「妃英理」が登場します。

館内を歩き回り、密室からの脱出を目指す完全ウォークスルー型の謎解き体験では、自分たちの足と 頭脳を使って手がかりを探し、アイテムを駆使して事件を解決に導きます。これまで以上に手ごたえ 十分の圧倒的クオリティの謎、超リアルな登場人物たちによるド迫力のアクションに大興奮しながら、 目の前に現れた「小五郎」、「安室」たちを手助けする推理や、「コナン」たちとメッセージでやり取りをしながら爆弾の解除に挑むなど、ゲスト自身が作品世界に入り込み真犯人を突き止めていきます。

劇場版の前日譚となる完全オリジナルストーリーを舞台に、自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験をお楽しみください。

さらに『名探偵コナン×ストーリー・ライド』には、西の名探偵「服部平次」が登場。ゲストの皆様は、パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗り、「コナン&平次」の名コンビと一緒に“究極のピンチ”に立ち向かい、「平次&和葉」の恋模様?に巻き込まれるオリジナルストーリーに浸りながら、ここでしか味わえない胸がドキドキする瞬間と、超スリル・超興奮を味わうことができます。

超リアルな「名探偵コナン」の世界で謎を解き、圧巻の臨場感と超衝撃を全身で体感するユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別な体験に、乞うご期待ください。

【『名探偵コナン・ワールド』開催概要】

◆究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~』

圧倒的クオリティの「名探偵コナン」の世界に入り込み真犯人を暴け!決め手はキミの“極限推理

『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~』

<ストーリー>

伝統ある米花市科学館のリニューアルイベントに 参加したあなた。そこには、「コナン」に「少年探偵団」、「小五郎」に「安室」の姿も。

この日はサイエンスショーや科学と法律をテーマにしたシンポジウムが予定されており、教授たちに加え、小五郎の妻で弁護士の「妃英理」も招待されていたのだが…

講演が始まろうとしたその時、セキュリティシステムが作動!あなたは爆弾とともに、建物の中に閉じ 込められた!!さあ、絶体絶命のピンチの中、爆弾を解除し、真犯人を突き止めることができるか!?

■ 期間:2025年1月31日(金)~ 2025年6月30日(月)

■ 場所:ステージ 18 ■ アトラクション形式:リアル脱出ゲーム

【『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~』チケット情報】

チケット価格:3,980 円~(1 名/税込み/前売り、当日券共通)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット(WEB のみ)、株式会社JTB

販売開始:2024年12月9日(月)12:00~

【名探偵コナンの3つのアトラクションが体験できる『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』チケット情報】

チケット価格:7,500円~(1 名/税込み/前売り、当日券共通)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始:2024年12月13日(金)12:00~

販売対象期間:入場日2025年2月25日(火)~6月30日(月)

対象アトラクション:名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~、名探偵コナン×ストーリー・ライド、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~

※スペシャルチケット限定オリジナルグッズ付き

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケットに関する詳細は公式 WEB サイトをご確認ください

公式WEBサイト :https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

◆ハラハラドキドキの絶叫ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド ~標的の絶叫車両(スリルコースター)~』

「コナン」、「平次」と一緒に、究極のピンチを乗り越えろ!物語に入り込む超スリル体験

名探偵コナン×ストーリー・ライド ~標的の絶叫車両(スリルコースター)~』

遊園地を楽しむ「コナン」や「平次」たちと、 スリル満点ライドに乗り合わせる、ハラハラドキ ドキの究極体験!

<ストーリー>

「平次」と「和葉」の仲を取り持とうという「蘭」の計らいで、ジェットコースターに乗り込んだ一行 だったが… なんと車両に爆弾が仕掛けられており、絶体絶命の大ピンチに!

さあ、「コナン」と「平次」のタッグで、この危機を乗り越えられるか!?

■ 期間:2025年1月31日(金)~ 2025年6月30日(月)※1

■ 場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ■ アトラクション形式:ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~』では体験できません

※1 メンテナンスのため、2025年2月5日(水)~2月24日(月)の期間、休止いたします

◆推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』【情報更新】

「小五郎」、「安室」と謎を解け!大興奮の“美食×ミステリー”!圧巻のアクションも体感!!

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

<ストーリー>

ここは、レストラン「タイニー・ブロッサム」。この日はテレビ番組の収録が予定されており、店内には、大張り切りの「小五郎」に加え、ある危機を察知し目を光らせる「安室」の姿も。というのも、お忍びで来店予定の有名人の宝石が狙われているという噂が立っていたのだった…

撮影と楽しい食事が進む中、店内では怪しい動きが発生して!?

さあ、「小五郎」や「安室」と謎を解き、事件を 解決せよ!

■ 開催期間:2025 年 1 月 31 日(金)~ 2025年6 月 1 日(日)

※開催期間が変更になる場合があります

■ 開催場所:ロンバーズ・ランディング

■ アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン

■ 所要時間:各回約 80 分、入替制

■ メニュー

タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース(肉)タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース(魚)タイニー・ブロッサム・キッズコーススペシャルドリンク&コースターセットコースター

スペシャルドリンク&コースターセット 各\1,300

(左から)小さくなった名探偵 レモン・ホワイトウォーター、桜舞う 蘭のピーチソーダ、

眠りの小五郎 ライム・ジンジャーソーダ、安室透のスモーキー・オレンジティーソーダ

※ドリンク1杯にスペシャルコースターが1つ付きます(コースターは8種からランダムにお渡し)

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォトオリジナルスウィーツ

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト \2,500

※画像は過去のものです

オリジナルスウィーツ \2,500

※当日販売はありませんのでご了承ください。お持ち帰りスウィーツの事前購入は、『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』チケット購入時のお申込みのみとなりますので、ご注意ください

※内容は予告なく変更する場合があります

※販売数には限りがあります。各開催回の販売数に達した場合、販売終了となります

【名探偵コナン・ミステリー・レストラン チケット情報】

・ チケット価格:大人[12 歳以上]:\7,000(税込み) 、子ども[4~11 歳]:\2,600(税込み)

・ 販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

・ 一般販売期間:

1~3月開催分販売期間 2025年1月24日(金)12:00~

4 月開催分販売期間 2025年3月4日(火)12:00~

5~6月開催分販売期間 2025年4月2日(水)12:00~

※先行販売および抽選販売の応募期間は終了しています

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式 WEB サイトを参照ください(順次公開)

公式WEBサイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

<「名探偵コナン」について>

青山剛昌氏のコミックスの単行本全世界累計部数が2億7,000万部を超える快挙を達成。2024年に公開された、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』は、興行収入157億円を突破し(2024年9月25日時点)、シリーズ最高興行収入となる。シリーズ累計観客動員数は1億人を突破し、日本のみならず世界の20以上の国と地域で人気を博している、世界規模のエンターテイメント・ブランドです。

<「リアル脱出ゲーム」について>

2004 年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。 そのフォーマットをそのまま現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。ちょっぴり変わった空間を使い、閉じこめられた参加者が物語の主人公となって会場中に散りばめられた謎を解き明かし脱出するゲーム・イベント。マンションの1室や廃校、廃病院、東京ドームや六本木ヒルズなど、様々な場所で開催されています。2007 年の初開催以降、現在までに 1,090 万人以上を動員しました。世界中で参加者を熱狂の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテイメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社 SCRAP の登録商標です

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

書・紫舟

(C)東野圭吾/集英社

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.