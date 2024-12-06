2024年12月25日（水）18:30-21:00 at.ユウアヒア（福岡市博多区）「よるごはんmeeting Year-End Party」※地域住民＆Giversどなたでも参加可能
一般社団法人YOU MAKE IT
YOU MAKE IT 「よるごはんmeeting」Year-End Party■ スケジュール
18:30 開始
19:30 「よるごはんmeeting」Giversの発表タイム
20:00 文化クイズまたはミニゲーム
21:00 解散・片付け開始
■ 会場
ユウアヒア（YOU ARE HERE）福岡県福岡市博多区上川端町9-35 A 地下101 冷泉荘
■ 参加費
大人：2,000円
高校生以下：1,000円
※飲み物と軽食をご用意しています
※アレルギーや食事制限がある方は、ご自身で適切にお選びください
※アルコールは上記金額に含まれておらず、会場で1本単位で別途購入できます
■ Event Details
Join us for a delightful evening of reflection and connection with international residents (Givers) and the local community!
※ Most conversations will be conducted in Japanese.
■ Date and Time
Wednesday, December 25, 2024
Start: 6:30 PM (Reception until 7:20 PM)
End: 9:00 PM
■ Schedule
6:30 PM Start (Host: Umeki)
7:30 PM Presentation time
8:00 PM Cultural quiz or games
9:00 PM Wrap-up and cleanup
■ Venue
YOU ARE HERE
101A Basement, Reizen-so, 9-35 Kamikawabatamachi, Hakata Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
■ Participation Fee
・Adults: 2,000 yen
・High school students and younger: 1,000 yen
※ Drinks, alcoholic beverages, and snacks will be provided in a buffet-style arrangement.
※Alcohol can be purchased separately on-site by the bottle.
※ If you have allergies or dietary restrictions, please choose accordingly.
■お申し込み方法
下記フォームよりお申し込みください。
※参加者が複数名いる場合は、1名ずつお申し込みください。
https://forms.gle/zzPvC32wHgwjKgs29
YOU MAKE IT 「よるごはんmeeting」Year-End Party
■ イベント内容
在留外国人（Givers）や地域の皆さんとともに、
食事をしながら1年を振り返りながら楽しい交流のひとときを過ごしましょう！
※多くの参加者が日本語で会話をしています。
■ 日時
2024年12月25日（水）
18:30 開始（受付19:20まで）
21:00 終了
18:30 開始
19:30 「よるごはんmeeting」Giversの発表タイム
20:00 文化クイズまたはミニゲーム
21:00 解散・片付け開始
■ 会場
ユウアヒア（YOU ARE HERE）福岡県福岡市博多区上川端町9-35 A 地下101 冷泉荘
■ 参加費
大人：2,000円
高校生以下：1,000円
※飲み物と軽食をご用意しています
※アレルギーや食事制限がある方は、ご自身で適切にお選びください
※アルコールは上記金額に含まれておらず、会場で1本単位で別途購入できます
■ Event Details
Join us for a delightful evening of reflection and connection with international residents (Givers) and the local community!
※ Most conversations will be conducted in Japanese.
■ Date and Time
Wednesday, December 25, 2024
Start: 6:30 PM (Reception until 7:20 PM)
End: 9:00 PM
■ Schedule
6:30 PM Start (Host: Umeki)
7:30 PM Presentation time
8:00 PM Cultural quiz or games
9:00 PM Wrap-up and cleanup
■ Venue
YOU ARE HERE
101A Basement, Reizen-so, 9-35 Kamikawabatamachi, Hakata Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
■ Participation Fee
・Adults: 2,000 yen
・High school students and younger: 1,000 yen
※ Drinks, alcoholic beverages, and snacks will be provided in a buffet-style arrangement.
※Alcohol can be purchased separately on-site by the bottle.
※ If you have allergies or dietary restrictions, please choose accordingly.
■お申し込み方法
下記フォームよりお申し込みください。
※参加者が複数名いる場合は、1名ずつお申し込みください。
https://forms.gle/zzPvC32wHgwjKgs29
◎こんな方におすすめ
・在留外国人のみなさんと話したいけどなかなか話す機会がない方
・様々な文化やマナーに関心がある方
・海外旅行が好きな方
※営業や商売の目的、宗教の勧誘等の目的でのご参加はお控えください
◎よるごはんmeetingとは？
一般社団法人YOU MAKE ITが運営する、在留外国人の夜の居場所です。外国人住民の方が「Giver」として地域住民、企業との接点を持ち、新しい接続先や居場所の形成を促進することを目的としています。
本事業では、教える・助ける活動による自己肯定感向上、さらにその活動を通じて地域と繋がりを持ち、新しい接続先や居場所を見つけることを促進していきます。
■主催
一般社団法人YOU MAKE IT（よるごはんmeetingメンバー）
■問い合わせ先
一般社団法人YOU MAKE IT事務局
jimukyoku@youmakeit.jp