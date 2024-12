2024年12月25日（水）18:30-21:00 at.ユウアヒア（福岡市博多区）「よるごはんmeeting Year-End Party」※地域住民＆Giversどなたでも参加可能

一般社団法人YOU MAKE IT

YOU MAKE IT 「よるごはんmeeting」Year-End Party



■ イベント内容

在留外国人(Givers)や地域の皆さんとともに、

食事をしながら1年を振り返りながら楽しい交流のひとときを過ごしましょう!

※多くの参加者が日本語で会話をしています。



■ 日時

2024年12月25日(水)

18:30 開始(受付19:20まで)

21:00 終了





■ スケジュール18:30 開始19:30 「よるごはんmeeting」Giversの発表タイム20:00 文化クイズまたはミニゲーム21:00 解散・片付け開始■ 会場ユウアヒア(YOU ARE HERE)福岡県福岡市博多区上川端町9-35 A 地下101 冷泉荘■ 参加費大人:2,000円高校生以下:1,000円※飲み物と軽食をご用意しています※アレルギーや食事制限がある方は、ご自身で適切にお選びください※アルコールは上記金額に含まれておらず、会場で1本単位で別途購入できます■ Event DetailsJoin us for a delightful evening of reflection and connection with international residents (Givers) and the local community!※ Most conversations will be conducted in Japanese.■ Date and TimeWednesday, December 25, 2024Start: 6:30 PM (Reception until 7:20 PM)End: 9:00 PM■ Schedule6:30 PM Start (Host: Umeki)7:30 PM Presentation time8:00 PM Cultural quiz or games9:00 PM Wrap-up and cleanup■ VenueYOU ARE HERE101A Basement, Reizen-so, 9-35 Kamikawabatamachi, Hakata Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture■ Participation Fee・Adults: 2,000 yen・High school students and younger: 1,000 yen※ Drinks, alcoholic beverages, and snacks will be provided in a buffet-style arrangement.※Alcohol can be purchased separately on-site by the bottle.※ If you have allergies or dietary restrictions, please choose accordingly.■お申し込み方法下記フォームよりお申し込みください。※参加者が複数名いる場合は、1名ずつお申し込みください。

https://forms.gle/zzPvC32wHgwjKgs29



◎こんな方におすすめ

・在留外国人のみなさんと話したいけどなかなか話す機会がない方

・様々な文化やマナーに関心がある方

・海外旅行が好きな方

※営業や商売の目的、宗教の勧誘等の目的でのご参加はお控えください



◎よるごはんmeetingとは?

一般社団法人YOU MAKE ITが運営する、在留外国人の夜の居場所です。外国人住民の方が「Giver」として地域住民、企業との接点を持ち、新しい接続先や居場所の形成を促進することを目的としています。

本事業では、教える・助ける活動による自己肯定感向上、さらにその活動を通じて地域と繋がりを持ち、新しい接続先や居場所を見つけることを促進していきます。



■主催

一般社団法人YOU MAKE IT(よるごはんmeetingメンバー)



■問い合わせ先

一般社団法人YOU MAKE IT事務局

jimukyoku@youmakeit.jp