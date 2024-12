【両備グループ】ベトナムに3棟目の自社倉庫が完成 　12月1 日より営業開始

両備ホールディングス株式会社

両備グループ(事務局:両備ホールディングス株式会社)のトランスポート・フェリーユニット<物流事業・旅客船事業会社の総称>において国際物流事業に携わるベトナム現地法人、RYOBI LOGISTICS PROPERTIES VIETNAM COMPANY LIMITED(両備ロジスティクスプロパティーズベトナム、代表者:田中将史)は、ベトナムホーチミン市に隣接するビンズオン省のTan Dong Hiep-B Industrial Park(タンドンヒップB工業団地)内に、新倉庫の建設工事が完了し、2024年12月1日より営業を開始しました。これにより、両備グループがベトナムで保有する自社倉庫は、VSIP1(ベトナム・シンガポール工業団地-I/ 同省)内および、Saigon Hi-Tech Park(サイゴンハイテクパーク/ トゥドゥック市 )内の既存倉庫に続き、3棟目となります。

ホーチミン市を取り巻くベトナム南部経済圏は、今後も継続的な成長が見込まれ、倉庫需要の拡大が期待される地域で、当社が拠点を置くTan Dong Hiep-B工業団地はホーチミン中心部から約20kmにあり都市部だけでなく周辺の大規模工業団地とのアクセスも良く物流拠点に適した立地です。今回新たに完成した倉庫は、既存の自社倉庫や物流事業との連携で、お客様に迅速かつ効率的な総合物流サービスを提供します。主に、外資系食品関連企業や消費財ディストリビューター、自動車、精密機械などの幅広い業種を対象として、2025年度中の満床を目標に営業を展開してまいります。

両備グループでは、今後もベトナム市場における物流インフラ需要に応えるべく、物流事業のさらなる強化と拡大に取り組んでまいります。

■新倉庫(Tan Dong Hiep-B)の概要

所在地:Lots I.11, I.12 and i.13 belong to Land Plot 7780, Road No.2 and Road No.5,

Tan Dong Hiep B Industrial Park, Tan Dong Hiep, Di An City, Binh Duong Province.

保有会社 :RYOBI LOGISTICS PROPERTIES VIETNAM COMPANY LIMITED

(両備ロジスティクスプロパティーズベトナム)

敷地面積 :12,740.20平方メートル

延べ床面積:16,200.00平方メートル

階層 :3階建て

事業目的 :倉庫賃貸 *全て常温(ドライ)倉庫

形態 :マルチテナント型

起工 :2024年2月23日

竣工 :2024年10月8日

▲2024年10月8日 約100人が参加して竣工式を実施

■会社概要

■両備グループ URL:https://ryobi.gr.jp/

事務局 :岡山県岡山市北区下石井2-10-12 両備ホールディングス株式会社本社内

代表者 :両備グループ代表 小嶋 光信

主なグループ企業:両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、

和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど

■RYOBI LOGISTICS PROPERTIES VIETNAM COMPANY LIMITED

(両備ロジスティクスプロパティーズベトナム)

本 社 :Lots I.11, I.12 and i.13 belong to Land Plot 7780, Road No.2 and Road No.5,

Tan Dong Hiep B Industrial Park, Tan Dong Hiep, Di An City, Binh Duong Province.

代表者 :General Director 田中 将史

事業内容:倉庫賃貸業

■トランスポート・フェリーユニット(物流事業・旅客船事業会社)

ユニット長:荒木 一守

物流事業会社

・両備ホールディングス株式会社 両備トランスポートカンパニー

カンパニー本部:岡山県岡山市中区新築港9番地の4

・両備トランスポート株式会社 本社:岡山県岡山市中区新築港9番地の4

・Ryobi International Logistics Vietnam JSC (ベトナム)

・Ryobi (Vietnam) Distribution Service Company Limited (ベトナム)

・Ryobi Myanmar Distribution Service Company Limited (ミャンマー)

・International Commercial Warehousing Services Co.,Ltd (ベトナム)

・RYOBI LOGISTICS PROPERTIES VIETNAM COMPANY LIMITED (ベトナム)

旅客船事業会社

・国際両備フェリー株式会社 本社:岡山県岡山市中区新築港9番地の1

・神戸ベイクルーズ株式会社 本社:兵庫県神戸市中央区波止場町7番1号

・津エアポートライン株式会社 本社:三重県津市なぎさまち1番地1

■両備ホールディングス株式会社 URL:https://www.ryobi-holdings.jp/

本 社 :岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア

代表者 :代表取締役社長 松田 敏之

主な事業:交通運輸業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業