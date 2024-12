12/12(木)19時～声優・南條愛乃の特別生放送が決定 3都市で開催のライブ裏話が聞けるのはここだけ！ ～アルバムやライブへの思いを深掘り～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ(東京都中央区)は、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2024年6月の愛知公演を皮切りに、大阪、神奈川の3都市で開催された『南條愛乃 Live Tour 2024 ~LIVE of The Fantasic Garden~ supported by animelo』の振り返り特番を2024年12月12日(木)19時より生放送します。

本番組では、声優・南條愛乃が、先日のライブでの裏話や、ツアーの中で披露したアルバム『The Fantasic Garden』の楽曲について、視聴者と一緒に振り返ります。南條本人がライブやセットリストに込めた想いや、これからのアーティスト活動についてもたっぷり語ります。また、これまでanimeloチャンネルで登場した南條愛乃の直筆ギフト全種類が再び登場するなど、ファン必見のの特別な時間をお届けします。

┃「南條愛乃 Live Tour 2024 ~LIVE of The Fantasic Garden~ 振り返り特番 supotted by animelo」概要

■日 時:2024年12月12日(木)19時00分~

■出演者:南條愛乃

■視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346335618

※前半はログインや会員登録なしで無料視聴できます。後半はニコニコチャンネル「animelo+」

会員限定コーナーを放送します。

┃ニコニコチャンネル「animelo+」概要(公式サイトURL:https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/)

「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。