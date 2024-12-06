「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に係る電気料金の負担軽減措置について

株式会社ミツウロコグループホールディングス

株式会社ミツウロコグループホールディングス連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂西 学、以下「ミツウロコグリーンエネルギー」）は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下、本事業）に参画し、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環として、2025年1月使用（2025年2月検針分）から2025年3月使用（2025年4月検針分）までの電気・ガス料金補助を行う旨の発表に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを下記の通り実施いたします。

本事業は、国が指定する値引き単価によりお客さまの使用量に応じた電気・ガス料金の値引きを行った事業者に対して、その値引き原資を国が支援するものです。

ミツウロコグリーンエネルギーは、お客さまの電気料金負担軽減につながるよう、引き続き本事業の実施に最大限協力してまいります。

■「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/222_1_d09f9fbab7ea71acb5ecb556741e8742.jpg ]

本事業の概要は、以下の経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトでご確認ください。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general

本件に対するお問合せ先

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

https://www.mitsuurokogreenenergy.com/

住所：東京都中央区日本橋二丁目11番2号

本社：03-6758-6311

北海道支店：011-209-9350

東北支店：022-778-0063

西日本支店：06-6396-8210

九州支店：092-432-8130

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