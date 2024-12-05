ヤマダ電機24店舗にて「RICHBIT CITY」「RICHBIT ES1 Pro」を展開、試乗体験イベントを多数開催予定

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)の特定小型原動機付自転車（以下 特定原付）「RICHBIT CITY」「RICHBIT ES1 Pro」をヤマダ電機自転車コーナー24店舗にて展開します。今後は取扱店舗にて試乗体験イベントを多数開催予定です。

【URL】https://richbit.jp/(https://richbit.jp/)

取扱店舗

ヤマダ電機：https://www.yamada-denki.jp/

LABI1 LIFE SELECT 池袋

LABI1 LIFE SELECT 高崎

LABI大船店

LABI1 LIFE SELECT なんば

LABI LIFE SELECT 立川

YAMADAweb.com 武蔵村山店

テックランド大宮店

テックランド平和台駅前店

家電住まいる館×YAMADAweb.com横浜金沢店

テックランド上山店

テックランド向ヶ丘店

家電住まいる館YAMADA浦和埼大通り店

YAMADA New web.com 府中店

LABI LIFE SELECT茅ヶ崎

ダイクマテックランド厚木

テックランド磯子店

テックランド上平塚店

LABI千里

LABI吉祥寺店

LABI上大岡

テックランドＮｅｗ葛西店

家電住まいる館YAMADA福岡香椎店

Tecc LIFE SELECT仙台あすと長町店

Tecc LIFE SELECT前橋吉岡店

※詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

試乗体験イベントを多数開催予定

第一弾として「RICHBIT CITY」「RICHBIT ES1 Pro」試乗体験イベントを2024年12月7日（土）・8日（日）の2日間（開催時間：10：00～19：00）LABI LIFE SELECT 茅ヶ崎2F自転車コーナーにて開催予定。イベント特典として、期間中ご購入いただいた方に漏れなくスマホホルダー1個をプレゼント。是非ご参加ください。

特定原付RICHBIT CITYについて

特定原付区分でありながら自転車感覚でハンドル操作可能な電動モビリティです。2024年5月15日の予約販売スタートからRICHBIT CITYシリーズの国内累計販売台数は2,000台を超えており、「自転車×BIKE」の新しい移動手段として高い人気を誇ります。着座式のRICHBIT CITYは誰でも安心に乗りやすいモビリティであることはもちろん、豊富なカラーバリエーションや折り畳みができる仕様で、ユーザー様のライフスタイルに合わせご利用いただけます。

スペック

商品名 ：RICHIBIT CITY

区分 ：特定小型原動付自転車

販売価格 ：139,800円（税込）

カラーバリエーション：シティブラック、スノーホワイト、レンジャーグリーン、サクラピンク、ゴールデンオリーブ

走行モード :車道/歩道の2モード

速度 ：車道モード 最高速度20km/h、歩道モード最高速度6km/h

サイズ : 全長1,250×全幅580mm ハンドル高965～1,130mm サドル高700～990mm

折りたたみ時 : 全長700×全幅430×高さ650mm

重量 ：16kg ※バッテリー重量含む

最大荷重 ：約10kg

適応身長 ：130～200cm

ブレーキ ：前後ディスクブレーキ

バッテリー : 後輪駆動250W

航続距離 ：30～35km

充電時間 ：約5時間

タイヤサイズ ：14インチ

保証期間 ：購入から12カ月

付属品 :充電器・簡易工具・説明書

特定原付RICHBIT ES1 Proについて

RICHBIT ES1 Proは、気軽に乗れるエントリータイプの電動キックボードとして昨年に発売を開始し国内累計販売台数は10,000台を突破している大人気機種です。最大の特徴は特定原付区分最軽量級（約14kg）の軽さ。気軽に持ち運べる・車体が軽いので操作がしやすいなどユーザー様からのお声も多数いただいております。希望小売価格は税込69,800円と最初の電動キックボードとして購入しやすい価格帯です。特別カラー100台限定のビビッドピンクも現在販売中。

スペック

商品名 ：RICHIBIT ES1 Pro

販売価格 ：69,800円（税込）

カラーバリエーション：アーバンブラック、シルクホワイト、アーミーグリーン、セレストブルー、ビビットピンク（100台限定）

走行モード : 車道/歩道の2モード

速度 ：車道モード 最高速度20km/h、歩道モード最高速度6km/h

サイズ : 全長1,080×全高1,140×全幅530mm

折りたたみ時 : 全長1,080×全高490×全幅530mm

重量 ：13.8kg ※日本最軽量級

最大荷重 ：約100kg

適応身長 ：130～200cm

ブレーキ ：前後ディスクブレーキ

サスペンション ：前輪サスペンション

バッテリー : 前輪駆動250W

航続距離 ：20～25km

充電時間 ：約4時間

タイヤサイズ ：8.5インチ（前輪：チューブタイヤ、後輪：ノーパンクタイヤ）

保証期間 ：購入から6カ月

付属品 : 充電器・簡易工具・説明書

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様へ「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティ製品を主軸に次世代型製品を取り扱っております。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、Web会議に特化した「MAXHUB」やアクションカメラ「Insta360」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供するベンチャー企業です。特に電動モビリティにおいては、製品の企画・開発・製造・販売までワンストップで行っております。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/