Tesoroブランド製ゲーミングチェア「Aston Martin F1」シリーズと、Alphaeonブランド製ゲーミングチェア「tokidoki Kaiju/ZX2」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Tesoroブランド製のゲーミングチェア「Aston Martin F1」シリーズと、Alphaeonブランド製のゲーミングチェア「tokidoki Kaiju」シリーズおよび「ZX2」シリーズの計6製品を発表いたします。

「Aston Martin F1」シリーズは、アストンマーティンのF1チームとコラボレーションしたゲーミングチェアです。高級素材のアルカンターラと4Dアームレストを採用したStealthモデルと、汚れに強い合成皮革と3Dアームレストを採用したPrimeモデルの2種類をご用意しております。

「tokidoki Kaiju」シリーズは、イタリア・ローマ出身のアーティスト、シモーネ・レグノ氏によるブランド「tokidoki」とコラボレーションしたゲーミングチェアです。日本のストリートカルチャーにインスパイアされた特徴的なデザインとなっており、「Midnight」と「Cyan」の2種類をラインナップしております。

「ZX2」シリーズは、高品質な縫製が施されたPUレザーを採用したゲーミングチェアです。クッション部分のコールドキュアフォームと、低反発ポリウレタンを使用したランバーサポートで、長時間座ることによる圧迫感を防ぎます。青い縫製が施されたブルーモデルと、アルカンターラ素材を採用したダークモデルの2種類をご用意しております。

◆製品概要

メーカー： Fusion Innovation

製品名： Tesoro Aston Martin F1 Team ゲーミングチェア Stealth

予想市場価格： 124,800円前後（税込）

発売時期： 2024年 12月20日

製品名： Tesoro Aston Martin F1 Team ゲーミングチェア Prime

予想市場価格： 74,800円前後（税込）

発売時期： 2024年 12月20日

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/tesoro/gaming-chair/aston-martin-f1.html

製品名： Alphaeon tokidoki Kaiju Gaming Chair Midnight/Cyan

予想市場価格： 各色69,800円前後（税込）

発売時期： 2024年 12月20日

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/alphaeon/gaming-chair/tokidoki-kaiju.html

製品名： Alphaeon ZX2 Blue

予想市場価格： 69,800円前後（税込）

発売時期： 2024年 12月20日

製品名： Alphaeon ZX2 Dark

予想市場価格： 99,800円前後（税込）

発売時期： 2024年 12月20日

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/alphaeon/gaming-chair/zx2.html

＜Fusion Innovation社 概要＞

傘下にTESORO 国際ブランドを有する諾見股份有限公司（FUSION INNOVATION INC.）は、ゲーミング周辺機器をその主な製品とし、高品質な部品と革新的技術を求め続け、これまでにない真のユーザー体験を実現します。そして、既存のパターンやルールを打ち破り、イノベーションを再定義することで、プレーヤーを新たな領域へと導くとともに、革新的製品を市場へとお届けします。

メーカーウェブサイト：https://www.fusiongroup.com.tw/

Alphaeon ウェブサイト：https://www.alphaeontec.com/

Tesoro ウェブサイト：https://www.tesorotec.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 製品担当：西潟 良祐

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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