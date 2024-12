『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』2024年12月27日(金)より国内最終上映決定！この機会を逃すと手に入らない宣伝用ポスターを先着で配布！

株式会社ハピネット『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』ポスター公式サイト :https://reservoir-movie.com/

2024年1月5日から上映され、全国の映画ファンにその凄まじさを叩きつけて旋風を巻き起こしたクエンティン・タランティーノの初監督作にして、全世界の度肝を抜いた鮮烈のバイオレンス作『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』の国内上映権が2024年12月31日に終わることが判明、その期限終了直前、12月27日(金)より、東京:シネマート新宿、大阪:扇町キネマにて国内最終上映が決定した。この機会にしか手に入らない宣伝用のポスターを先着で配布する。

『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』国内最終上映概要

<東京>

■劇場名:シネマート新宿

■日程:12月27日(金)~30日(月)の4日間

*各日の上映時間は劇場にお問い合わせください。

・特典:『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』のポスタープレゼント

*先着200名様なくなり次第終了。

*非売品です。宣伝用となりますので、多少の折れはご了承ください。

*ポスターのサイズはB2又はB1 ※数に差異がございます。

*ご入場時に配布いたします。

<大阪>

■劇場名:扇町キネマ

■日程:12月27日(金)~29日(日)の3日間

*各日の上映時間は劇場にお問い合わせください。

■特典:『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』のポスタープレゼント

*先着100名様なくなり次第終了。

*非売品です。宣伝用なので、多少の折れはご了承ください。

*ポスターのサイズはB1になります。

*配布の方法は劇場にお問い合わせください。

『レザボア・ドッグス』作品情報

【キャスト】

ハーヴェイ・カイテル

ティム・ロス

クリス・ペン

スティーヴ・ブシェミ

ローレンス・ティアニー

マイケル・マドセン

エディ・バンカー

クエンティン・タランティーノ

【スタッフ】

監督・脚本:クエンティン・タランティーノ

プロデューサー:ローレンス・ベンダー

製作総指揮:リチャード・N・グラッドスタイン、ロンナ・B・ウォーレス、モンテ・ヘルマン

共同プロデューサー:ハーヴェイ・カイテル

撮影監督:アンジェイ・セクラ

美術デザイン:デヴィッド・ワスコ

衣装デザイン:ベッツィ・ヘイマン

音楽監修:カリン・ラットマン

編集:サリー・メンケ

【ストーリー】

計画を遂行するためだけに集められた6人の男たち。狙いは宝飾店。準備も万全だった。しかし、襲撃と同時に彼らは罠にハメられていたことに気づく。男たちは集合場所にたどり着くが、ある疑いを捨てきれない。裏切者がいるのではないか? 男たちはぶつかり合い、やがて予想しなかった結末を迎える。

『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』

キングレコード+ハピネット・メディアマーケティング共同提供|鈴正+フラッグ共同配給

★『レザボア・ドッグス 4Kリマスター版』好評発売中

Ultra HD Blu-ray 8,580円(税込)/Blu-ray 6,380円(税込)/DVD 4,400円(税込)

発売元:キングレコード/ハピネット・メディアマーケティング

販売元:ハピネット・メディアマーケティング

(C) 1991 Dog Eat Dog Productions, Inc. All Rights Reserved.