クリスマスツリーに飾れるおもちゃやお正月にぴったりなゲームができる　マクドナルド ハッピーセット(R)に「すみっコぐらし」のおもちゃが登場！

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:トーマス・コウ)が展開する全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて、ハッピーセット「すみっコぐらし」が2024年12月13日(金)から期間限定で販売されることをお知らせします。

ハッピーセット「すみっコぐらし」からは、クリスマスやお正月に家族や友達みんなで楽しめる、まん丸としたかわいいフォルムのすみっコたちのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ2種類の全10種類が登場します。

第1弾はメッセージカード付きの布製マスコットです。リボンの部分がポケットになっており、メッセージカードを入れられ、表裏2種類のデザインが楽しめます。クリスマスツリーにオーナメントとして飾ったりしてお楽しみいただけます。

第2弾は、みんなで楽しめるカードゲームが入ったキャラクター型ケース付きのおもちゃです。

マスコットにメッセージを添えて家族やお友達に贈る遊びは、人とやり取りをする社会性を育みます。すみっコぐらしのキャラクターのケースに入った、○×ゲームや絵合わせ、かるたなどの遊びは、遊びのルールを理解する論理性を育み、対戦相手と自分と絵札との位置関係を把握する空間認識も高めます。ぜひすみっコぐらしの物語を想像しながら遊んでみてください。

キャラクター型ケースは、複数集めて縦に積み上げるとすみっコタワーとして楽しむこともできます。

【ハッピーセット「すみっコぐらし」販売概要】

■販売期間:2024年12月13日(金)~約5週間(予定)

■種類:「すみっコぐらし」のおもちゃ8種+ひみつのおもちゃ2種 全10種

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。

【ハッピーセット「すみっコぐらし」 おもちゃ概要】

※画像はイメージです。

◆第1弾 12月13日(金)~12月26日(木)

メッセージカード付きの布製マスコットです。

表裏で2種類のデザインが楽しめて、クリスマスツリーにも飾れます。

◆第2弾 12月27日(金)~1月9日(木)

キャラクター型のケースに、みんなで遊べるゲームが入っています。

複数集めると縦に積み上げてすみっコタワーとして楽しむことができます。

【しろくま 絵あわせカードゲーム】

2枚のカードで、同じペアを作って遊ぶ絵合わせカードゲームです。

【とんかつ じゃんけんゲーム】

じゃんけんカードゲームです。

12枚のカードの裏面には「グー」「チョキ」「パー」のイラストが描かれています。

【ねこ なまえカルタ】

12枚のカードのかるたゲームです。

表にはすみっコぐらしのキャラクターのイラストが描かれており、裏面は全て「ねこ」のイラストです。

【とかげ ○×ゲーム】

〇×ゲームです。〇か×自分の持ち札を選びます。

持ち札が縦・横・斜め、いずれかでそろったら勝ちです。札を置くシートは塗り絵としても遊べます。

*第2弾のひみつのおもちゃ

◆第3弾 1月10日(金)~

第1弾・第2弾で登場した全10種のおもちゃの中からいずれか1つ

※在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がございます。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

★「すみっコぐらし」の発達ポイント★[表: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/523_1_8a9e9c555709622e06914488d3d40f84.jpg ]

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井(さわい)佳子(よしこ)先生からのコメント】

なかよしの仲間をふやすメッセージとカード・ゲーム

大好きなマスコットにメッセージカードを添えて、「だいすき!」「またあそぼうね!」という言葉と気持ちを贈ることは、自分から積極的に家族や友達を仲間にする「社会性」を育みます。手紙を書くことのハードルは高いけれども、「すみっコぐらし」のマスコットの愛らしくてのどかな姿は、「言葉をプレゼントする遊び」を後押ししてくれます。家族や友達と一緒にカードゲームをするときは、まずはルールについてお話ししましょう。順番を守り、ルールを学び、勝ち負けを受け容れるカードゲームは、論理的に理解する力と社会的やりとりを育む遊びです。

◆マックデリバリー(R)サービス限定!12月20日(金)から数量限定ですみっコぐらしのオリジナルマグネットプレゼント

12月20日(金)から12月29日(日)の期間中に、マックデリバリーサービスでご注文いただいた方に、数量限定ですみっコぐらしのマックデリバリーデザインのマグネットをプレゼントします。

ハッピーセットのご注文問わず1回のご注文ごとに、マグネット1枚をプレゼントします。

ぜひ、この機会にマックデリバリーをご利用ください。

■実施期間:

2024年12月20日(金)~2024年12月29日(日)

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

■配布物:

マックデリバリーサービス1回のご利用で、マグネット1枚をプレゼント

■配布方法:

マクドナルド公式アプリから、マックデリバリーでご注文いただいたお客様にプレゼント

※マグネットは、お客様ご自身でカートに入れていただく必要がございます。

※ハッピーセット以外をご注文いただいたお客様にも、プレゼントいたします。

※Uber、出前館、Woltなど、マックデリバリーサービス以外のデリバリーサービスは対象外です。

◆おもちゃの遊び方紹介動画、公開中

各ハッピーセットの遊び方や仕掛けが分かる紹介動画をマクドナルド公式ホームページやアプリでご紹介します。

【マクドナルド公式ホームページ】 https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/

【ハッピーセット 商品概要】

「ハッピーセット」は、ハンバーガーやチキンマックナゲット(R)などのメインメニュー、サイドメニュー、ドリンク、おもちゃまたは絵本、図鑑、マンガがセットになったお子様向けのメニューです。2021年1月からは、栄養バランスを考慮し、新サイドメニューとして「えだまめコーン」、「サイドサラダ」が追加。お好みに合わせて野菜ジュースやえだまめコーンなど250通り以上の組み合わせを選べるメニューのバラエティーや、マクドナルド限定の楽しいおもちゃや絵本・図鑑が好評の人気商品です。

※えだまめコーンは、誤って気管に入る可能性があります。3歳頃まではお控えください。

また4歳以上のお子様も喉に詰まらせないよう気を付けてお召し上がりください。

■販売エリア : 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

■販売時間 : 全営業時間中

■店頭価格 : 490円~(一部店舗及びデリバリーサービスでは価格が異なります)

※販売内容などの詳細は https://www.mcdonalds.co.jp/menu/happyset/ にてご確認ください。

※価格はすべて税込となります。

【お客様のお問い合わせ先】

マクドナルド公式ホームページ https://www.mcdonalds.co.jp/

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.