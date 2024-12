「くもり肌から晴れ肌へ」。透明感*¹のある肌へ導くスキンケア“Even Up C シリーズ” 、メンズコスメブランドBOTCHANより新登場。 2024 年12月6日(金) DEBUT。

株式会社アンド・コスメ左)イーブンアップCブースター(導入エッセンス)、右)イーブンアップCセラム(美容液)

従来のメンズコスメの概念を超え、時代の多様性にマッチした化粧品の新しい価値づくりを目指す株式会社 アンド・コスメ(本社:大阪府大阪市淀川区西中島 代表取締役:加登隆太)は、「BOTCHAN(ボッチャン)」より、くも一つない晴れた空のように澄み渡る肌を叶える「Even Up C(イーブンアップシー)」シリーズ2商品を 2024 年 12 月 6 日(金)より、正規販売店および公式オンラインストア(https://botchan.tokyo/)、 Amazon BOTCHAN 公式ショップ(https://www.amazon.co.jp/stores/BOTCHAN/page/F81B9F8F-F044-4395-84D6-5A67995F3391?ref_=ast_bln)にて新発売いたします。

製品の開発背景

メンズコスメ市場において、急速に成長分野としてさまざまな製品の広がりに注目が集まりつつある近年。一方でかねてより明るい肌印象に注目した製品は少なく、今後さらにこの分野が加速することが期待されています。BOTCHAN は、透明感 *¹ のある肌へ導くことに応えきれていないメンズコスメにおけるスキンケアニーズへの対応という側面において大きな意味を持つと考え、Even Up C シリーズでは、乾燥による様々な肌トラブルに着目。心地よく保湿をしながら健やかな肌を叶える導入エッセンス「Even Up C Booster」と美容液「Even Up C Serum」を完成させました。

プロダクトだけでなくパッケージデザインにおいても、世の中の既成概念にとらわれるのではなく、「自分らしく」を追求するなかで大切にしたいと考えるのが「多様性」です。ジェンダーにとらわれることなく表現することも私たちの使命と考えており、肌のお手入れを楽しむきっかけとなることやライフスタイルにおける新しい「粋」を追求し、ユニークな存在として使う人の生活をクリエイティブにするデザインを目指しました。

皮脂・キメの粗さ・肌荒れ・くすみ*² に悩む肌に全方位守るスキンケア

日常の生活環境や季節性の変化による刺激などの外的な環境要因は、乾燥により肌内外の水分と油分がバランスを崩しバリア機能を低下させてしまうことも。そこに着目した Even Up C シリーズは、皮脂バランスの乱れによる皮脂テカリ、キメの粗さ、肌荒れ、くすみ*² で悩む肌にアプローチ。肌のダメージに対処するだけでなく、植物の生命力でやさしく守ります。

導入エッセンスと美容液とを継続的に使うことで、みずみずしい潤いを肌に届け、透明感*¹のある健やかな肌に導くことを目指したシリーズです。

Even Up C シリーズ 晴れ肌を叶える3つのポイント

肌につけるものはシンプルでいい、けれど使うならクオリティにはこだわりたい。そんな気分にぴったりの選択肢が、Even Up C シリーズ。その特徴は、乾燥が気になる肌の角質層のすみずみまで潤いで満たし、明るい肌印象へ導くことです。

Even Up C シリーズ 晴れ肌を叶える3つのポイント

肌が本来持っている力にフォーカスしたBOTCHANには、3品(洗顔、化粧水、美容乳液)のスキンケアラインがあります。Even Up C シリーズは、肌の状態やお悩みに合わせて使えるよう、丁寧に選定した成分も配合も、さらに磨き上げて完成させました。いつものスキンケアステップに導入エッセンス、美容液を取り入れることで、これまでとの違いを肌で感じていただけるものとなっています。

<ご使用順>

1.洗顔→2.導入エッセンス Even Up C Booster→3.化粧水→4.美容液 Even Up C Serum→5.乳液

隙間なく広がる潤いケア。

化粧水の前に使う「導入エッセンス」 Even Up C Booster

くもり肌から晴れ肌へ。

潤いによる透明感のある肌へ導き、トラブル *⁴ をケアする導入エッセンス。キメの整った、なめらかなイーブン肌に。

Even Up C Booster

BOTCHAN Even Up C Booster (ボッチャン イーブンアップ シー ブースター)

販売名:BOT イーブンアップコンプレクション導入エッセンス

〈導入エッセンス〉50mL 3,630 円(税抜価格:3,300 円)

■肌タイプ:普通肌、乾燥肌、脂性肌、混合肌

■一回の使用量:10 円硬貨大

■使用期間:朝夜の使用で約 1 ケ月

■使用方法:1.洗顔後の清潔な肌に適量(約 10 円硬貨大)をやさしくなじませます。

2.乾燥やキメの粗さが気になる部分には、重ねづけが効果的です。

MADE IN JAPAN

天然由来成分 97.5%

〈フリー条件〉

ノンアルコール、無鉱物油、オイルフリー、合成ポリマーフリー、ノンシリコン、無着色

■皮脂抑制 ■角質、毛穴ケア*³ ■乾燥・くすみケア*² ■ 保湿ケア

導入エッセンスは、その後塗布する美容成分を受け入れやすい状態に整えてくれる役割を担っています。朝晩の洗顔後、化粧水の前に使用すると美容成分がなじみやすい肌に整うのを助け、その後のスキンケアの美容効果を感じやすくする働きがあります。いつものスキンケアに慣れていると初めは戸惑うかもしれませんが、肌が乾燥に傾いているときこそ、Even Up C Booster がもたらすインパクトは大きいと考えます。

肌にすーっとなじみ、ベタつかずに保湿する導入エッセンス。ビタミン C 誘導体*⁵ に加え、ヒアルロン酸 Na やムラサキシキブ果実エキスなど、ゆらいだ肌のバリア機能をサポートする保湿成分とともに、BOTCHAN の「アドバンストアブソープションシステム」による海藻由来成分などの結合保湿成分*⁶ を配合。すばやく肌の角質層に届き、爽やかな使い心地でしっとりと潤いを与えることにより、肌のキメを整え、毛穴の開きが気にならない、明るく輝く肌印象へ導きます。

心地よい潤いを肌に届ける

BOTCHAN「アドバンストアブソープションシステム(AAS)」

今でこそ、浸透しているメンズスキンケアですが、「スキンケアをしている」という自覚はあっても、意外とうるおいが足りていないことも。「BOTCHAN Even Up C Booster」には、「アドバンストアブソープションシステム(AAS)」技術を採用。肌の細胞膜に極めて似た構造を持つ海藻由来成分などを結合させた保湿成分*⁶により、肌へ導入エッセンスがいきわたり、角質層まで浸透した効果成分が肌の内側に保持される感触を手のひらで実感できるものを目指しました。

輝きが映えるイーブン肌へ。

導入エッセンスに重ねて、感じる「美容液」 Even Up C Serum

アドバンストアブソープションシステム(AAS)についてEven Up C Booster 効果成分

くもり肌から晴れ肌へ。

潤いによる透明感のある肌へ導き、トラブル*⁴ をケアする美容液。キメの整った、なめらかなイーブン肌に。

Even Up C Serum

BOTCHAN Even Up C Serum (ボッチャン イーブンアップ シー セラム)

販売名:BOT イーブンアップコンプレクションセラム

〈美容液〉30mL 4,400 円(税抜価格:4,000 円)

■肌タイプ:普通肌、乾燥肌、脂性肌、混合肌

■一回の使用量:1 円硬貨大

■使用期間:朝夜の使用で約 1 ケ月

■使用方法:1.適量(約1円硬貨大)を手に取り、手のひらになじませます。

2.顔全体にのばし、やさしくハンドプレスして、しっかりとなじませてください。

MADE IN JAPAN

天然由来成分 95%

〈フリー条件〉

パラベンフリー、石油系界面活性剤フリー、無鉱物油、ノンアルコール、オイルフリー、合成ポリマーフリー、

ノンシリコン、無香料、無着色

■皮脂抑制 ■角質、毛穴ケア*³ ■乾燥・くすみケア*² ■ 保湿ケア

Even Up C Serum は、Even Up C Booster(導入エッセンス)と併せてライン使いをすることで、双方に配合のビタミン C誘導体*⁵の効果をより得られる設計です。ビタミンC 誘導体*⁵の効果を高めるだけではなく、導入エッセンスで潤いを受け入れ準備が整った肌は、美容液がなじみやすく、角質層のすみずみまで美容成分が行き渡りやすくなります。健やかな晴れ肌にとって必要な美容成分の美容液が、さまざまな外的要因による肌の負担や肌トラブルをケアしてくれます。

さらりとのび広がり肌なじみがよい美容液。ビタミンC 誘導体*⁵ とイザヨイバラエキスなどを配合したみずみずしいテクスチャーが、外的刺激から乾燥による肌トラブルをやわらげ、皮脂によるテカリを抑えてくれます。キメを整えることで、毛穴の開きが気にならないハリのある肌へ。 潤いによる透明感のある肌へ導き、健やかな肌印象をもたらします。

導入エッセンスと美容液を併用した場合のメリットEven Up C Serum 効果成分

開発担当からのメッセージ

株式会社アンド・コスメ 代表取締役専務 加登愛子

誰もが楽しめるスキンケア、メンズコスメからいち早く伝えたい BOTCHAN のスキンケアは、メンズでも使いやすいよう軽いテクスチャーに仕上げながらも、しっかりと保湿。さっぱりとした清潔感を感じながら、モチモチ肌へ。使うたびに毎日のスキンケアが楽しい習慣に。

このたび新発売の「Even Up C シリーズ」は、ビタミン C 誘導体*⁵ やヒアルロン酸 Na などを配合し、様々な肌悩みに寄り添ってくれる優れもの。その名の通り、イーブンな肌へ導いてくれます。

いつものスキンケアに Even Up C シリーズをプラスすれば、毎朝鏡を見るのが楽しみになる。スキンケア初心者の方から上級者の方まで、日々お肌の成長を実感していただける、そんなアイテムに仕上がりました。

BOTCHAN と始める朝、 BOTCHAN で終わる夜。それぞれの瞬間に楽しさを感じていただければ嬉しいです。

BOTCHANロゴBOTCHAN(ボッチャン)について

BOTCHAN は 2018 年のローンチ当初から、【LOOK BEYOND. 魅せるためのスキンケア。】をブランドスローガンとして掲げ、メンズコスメを展開しています。世の中の既成概念に縛られることなく、自分で好きなものを選び、心地よく自分らしく生きていく、そんな生き方をサポートしたいという想いから、多様性の大切さを発信しています。自分の個性を尊重し、大切にして生きていく事、「You do you. 自分らしく」。世間一般とは違っても、また自分とは違っても、お互いを受け入れ、自分らしくいることに誇りを持つことのできる世界。そんな世界が広がってほしい、そんな想いを込めたブランドです。

■公式オンラインショップ http://botchan.tokyo/

■Even Up Cシリーズ特設ページ https://botchan.tokyo/page8.html

■公式Instagram @BotchanOfficial(https://www.instagram.com/botchanofficial/)

#BOTCHAN #EvenUpC #くもり肌から晴れ肌へ

*¹潤いによる

*² 乾燥によってくすんでみえる肌に潤いを与え、明るい印象へ導く

*³肌のキメを整えることで、毛穴の開きが気にならない

*⁴乾燥による肌トラブル

*⁵ アスコルビルグルコシド ( 製品の酸化防止剤 )

*⁶アルギン酸 / リン酸 ( 保湿成分)