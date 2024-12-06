オトメイト人気10作品が最大50％OFF！「SPECIAL SALE」本日より開催！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト人気10作品が最大50％OFFで購入できる「SPECIAL SALE」を開催いたします。
セール期間は【2024年12月6日（金）～2024年12月15日（日）】の10日間。
オトメイトを代表する「薄桜鬼」シリーズの本編が楽しめる『薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch』をはじめとした3作品を50％OFF、舞台やアニメ化をしているタイトルなど7作品が25％OFFとお求めやすくなっています。
気になるタイトルをプレイするチャンスです！
この冬もオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！
■セール期間
2024年12月6日（金）～2024年12月15日（日）
■セール特設ページ
作品詳細、購入先については特設ページよりご確認ください。
https://www.otomate.jp/sale/nsdl2024/
■セール対象タイトル
【50%OFF】
薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch
通常価格：7,480円（税込）
セール価格：3,740円（税込）
AMNESIA for Nintendo Switch
通常価格：6,930円（税込）
セール価格：3,465円（税込）
Code：Realize ～彩虹の花束～ for Nintendo Switch
通常価格：7,480円（税込）
セール価格：3,740円（税込）
【25%OFF】
キューピット・パラサイト
通常価格：7,150円（税込）
セール価格：5,362円（税込）
幻奏喫茶アンシャンテ
通常価格：6,930円（税込）
セール価格：5,197円（税込）
私立ベルばら学園 ～ベルサイユのばらRe*imagination～
通常価格：6,930円（税込）
セール価格：5,197円（税込）
ニル・アドミラリの天秤 色ドリ撫子
通常価格：7,480円（税込）
セール価格：5,610円（税込）
ビルシャナ戦姫 ～源平飛花夢想～
通常価格：7,150円（税込）
セール価格：5,362円（税込）
Cendrillon palikA
通常価格：6,930円（税込）
セール価格：5,197円（税込）
CharadeManiacs for Nintendo Switch
通常価格：7,150円（税込）
セール価格：5,362円（税込）
【関連情報】
オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/
オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb
権利表記： (C)IDEA FACTORY
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