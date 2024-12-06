オトメイト人気10作品が最大50％OFF！「SPECIAL SALE」本日より開催！

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アイディアファクトリー株式会社




アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト人気10作品が最大50％OFFで購入できる「SPECIAL SALE」を開催いたします。



セール期間は【2024年12月6日（金）～2024年12月15日（日）】の10日間。


オトメイトを代表する「薄桜鬼」シリーズの本編が楽しめる『薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch』をはじめとした3作品を50％OFF、舞台やアニメ化をしているタイトルなど7作品が25％OFFとお求めやすくなっています。


気になるタイトルをプレイするチャンスです！


この冬もオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！



■セール期間


2024年12月6日（金）～2024年12月15日（日）



■セール特設ページ


作品詳細、購入先については特設ページよりご確認ください。


https://www.otomate.jp/sale/nsdl2024/



■セール対象タイトル


【50%OFF】

薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch


通常価格：7,480円（税込）


セール価格：3,740円（税込）







AMNESIA for Nintendo Switch


通常価格：6,930円（税込）


セール価格：3,465円（税込）







Code：Realize ～彩虹の花束～ for Nintendo Switch


通常価格：7,480円（税込）


セール価格：3,740円（税込）







【25%OFF】

キューピット・パラサイト


通常価格：7,150円（税込）


セール価格：5,362円（税込）







幻奏喫茶アンシャンテ


通常価格：6,930円（税込）


セール価格：5,197円（税込）







私立ベルばら学園 ～ベルサイユのばらRe*imagination～


通常価格：6,930円（税込）


セール価格：5,197円（税込）







ニル・アドミラリの天秤 色ドリ撫子


通常価格：7,480円（税込）


セール価格：5,610円（税込）







ビルシャナ戦姫 ～源平飛花夢想～


通常価格：7,150円（税込）


セール価格：5,362円（税込）







Cendrillon palikA


通常価格：6,930円（税込）


セール価格：5,197円（税込）







CharadeManiacs for Nintendo Switch


通常価格：7,150円（税込）


セール価格：5,362円（税込）








【関連情報】


オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/


オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb



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