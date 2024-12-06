礎柱船をかけて、氏族長とバチゴンドウ漁で勝負!!『ツインスター・サイクロン・ランナウェイ』第2巻が本日12月6日(金)発売！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8228/resize/d14827-8228-0ecde149cea8ce22314c-0.jpg ]人類が宇宙へと出て早6000年。男女の夫婦が漁をすると定められた社会で、都市型宇宙船に住む周回者たちは、大気を泳ぐ昏魚を捕らえて暮らしていた。異例の女性同士ペアとして漁を続けていたテラとダイオードだが、ついに長老会から呼び出しを受けてしまう。そこで氏族長から「礎柱船を他の者に譲ってほしい」と、非情な宣告を受けるのだが……!?■商品概要作品名：ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 2原作：小川一水漫画：たなかあひるキャラクター原案：望月けい仕様：B6判／160P発行：株式会社ブシロードワークス発売：株式会社KADOKAWA価格：748円(10%税込)作品ページURL：https://comic-growl.com/article/twin■購入特典[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8228/resize/d14827-8228-27676b741e6d579700fc-0.jpg ]【メロンブックス】オリジナルイラストカード【応援店】オリジナルイラストペーパー■電子書籍フェア開催！[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8228/resize/d14827-8228-c84f1513f140f703d874-0.jpg ]開催内容：2024年12月6日(金)～19日(木) 対象作品：▼50%OFFケモノとワルツ 1～2巻▼30%OFFお仕事×バディ 百合アンソロジーコミック１.女子校の王子様は私しか眼中にないらしい 百合アンソロジーコミック１.▼20%OFFケモノとワルツ 3巻▼期間限定無料ケモノとワルツ 1巻ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 連載版 1～2巻▼試し読み増量ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 1巻犬と仕事は煙に巻けないときめきライラック君は光Mな王子の愛し方幼馴染のトロフィーいつか星座になるまでシンデレラクエストTrue Blue Baby詳細URL：https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_241206_twinstar/■「コミックグロウル」とは出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8228/resize/d14827-8228-8884e5922013f486b029-0.jpg ]「コミックグロウル」は2024年12月21日(土)に1周年を迎えます。こちらを記念して単行本の帯についている「応募券」または「応募券と購入レシート」で応募すると「ネットギフト 図書カードNEXTが抽選で当たるキャンペーンを実施中！応募詳細については公式サイトをご確認下さい。「コミックグロウル」1周年記念キャンペーン詳細：https://bushiroad-works.com/campaign-20241008-growl/コミックグロウル：https://comic-growl.com/公式X：https://twitter.com/comic_growl※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。(C)たなかあひる・小川一水/BUSHIROAD WORKS(C)早川書房