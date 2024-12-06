行政書士セキド事務所など70社がBATONZ パートナープログラムへ入会

株式会社バトンズ[画像1: https://prtimes.jp/i/34376/341/resize/d34376-341-bb8571eed711439b6ac3-0.png ]新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&Aアドバイザー■行政書士セキド事務所サポートエリア：京都府、大阪府専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、企業/事業概要書作成、契約書草案作成、サーチ（譲渡案件発掘）、資金調達、PMI、法務支援、金融・行政対応、その他中小企業支援PRページURL：https://batonz.jp/experts/8854■丸山FP事務所サポートエリア：北海道全般専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、経営支援PRページURL：https://batonz.jp/experts/8758■有限会社フジハウスサポートエリア：東京都、神奈川県専門分野：M&Aアドバイザー（全般相談）、企業/事業評価、不動産評価/鑑定、企業/事業概要書作成、契約書草案作成、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、不動産支援PRページURL：https://batonz.jp/experts/8721他、67社「BATONZ パートナープログラム」とは2020年3月にサービスを開始したM&Aアドバイザー向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&Aアドバイザー歴15年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&Aアドバイザーとして活躍したい方にも活用されています。[画像2: https://prtimes.jp/i/34376/341/resize/d34376-341-ae17e5b393295408ecb2-1.png ]会社概要会社名 ： 株式会社バトンズ所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5設立 ： 2018年4月資本金：1億円代表取締役CEO： 神瀬悠一事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育会社HP：https://batonz.jp/company/M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」：https://batonz.jp/