¡Ú¥·¥êー¥º½é¡Û¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ªºÇ¿·´©¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¡¿Îß·×1450ËüÉôÆÍÇË¤Î¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º
Îß·×1450ËüÉôÆÍÇË¤Î¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢12·î6Æü¤Ë¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù¤È¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é³Ú¤·¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º½é¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ±»þÈ¯Çä¤Î¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥ä¤¬¼çÌò¡£¥À¥¤¥ä¡¢¥Þー¥ì¡¢¥¥å¥ê¤Î3¿Í¤¬»Ò¤É¤â±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤·¤Æ·î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù
ISBN¡§978-4023324084
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
Äê²Á¡§1650±ß¡ÊËÜÂÎ1500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¸ø¼°HP¡§ https://publications.asahi.com/product/25135.html
¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù
ISBN¡§978-4023324022
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
Äê²Á¡§1320±ß¡ÊËÜÂÎ1200±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://publications.asahi.com/product/25134.html
¢£¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù¤Ç¤ÏÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é²Ê³ØÃÎ¼±¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ë¡ª
¡Ö¤ª¡×¤ÎÆÉ¤ß»¥¤Ï¡ÖÂç±«¤Î¡¡¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Ë¤Ï¡¡¤Á¤«¤Å¤¯¤Ê¡×¡£¡Ö¤Ï¡×¤ÎÆÉ¤ß»¥¤Ï¡ÖÇò·ìµå¡¡ÉÔ¿³¼ÔÄÉ¤¤½Ð¤¹¡¡¥¬ー¥É¥Þ¥ó¡×¡£¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÊÆÉ¤ß¾å¤²Ê¸¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³èÌö¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢²Ê³ØÃÎ¼±¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê»¥¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²Ê¸¤Ç°·¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÂç±«¡¿²¼¿åÆ»¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¤ª¡×¤Î»¥¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç±«¤Î¤È¤¤Ï¡¢²¼¿åÆ»Æâ¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¿¤¬Èô¤Ó¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡ÖÇò·ìµå¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¤Ï¡×¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÇò·ìµå¤Ï·ì¤¨¤ºÙË¦¤Î°ì¤Ä¤À¤è¡£ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ¨¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²»À¼µ¡Ç½¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤¤¤é¤º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë²Ê³Ø¤«¤ë¤¿¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
(C)Han Hyun-Dong /Mirae N
¢£¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÃÏµå¤«¤é38Ëü¥¥í¤âÎ¥¤ì¤¿·î¤ÇÂçËÁ¸±¡ª
¡Ö»Ò¤É¤â±§ÃèÈô¹Ô»Î¡×¤È¤·¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥À¥¤¥ä¡¢¥Þー¥ì¡¢¥¥å¥ê¤¬¡¢·îÌÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¶½ÐÈ¯¡ª¡¡±§Ãè¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Ìµ½ÅÎÏÂÎ¸³¤ä±§Ãè¿©¤â³Ú¤·¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢×ÂÀ±¤Î¥À¥¹¥È¤¬µÞÀÜ¶á¡ª¡¡´íµ¡°ìÈ±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÃåÎ¦¤·¤¿·îÌÌ¤Ç¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ3¿Í¤Ï¡¢·îÌÌ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?¡¡·î¤äÏÇÀ±¤Ê¤É¡¢±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤â½¼¼Â¡ª
(C)Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
(C)Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://publications.asahi.com/original/shoseki/sv/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/kagakusurvival
Instagram¡§https://www.instagram.com/kagakusurvival/
¢£¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Û¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Î1¾Ï¤ò¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
WEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¿Þ½ñ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Î1¾Ï¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ø·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Î¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://survival-library.asahi.com/
¢¨¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï¡©
¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º¤òÌµÎÁ¤Ç¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤ä¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï100¿Í°Ê¾å¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥·¥êー¥ºÆüËÜ´©¹Ô15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÁ´¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1¾Ï¤òÌµÎÁ¤Ç¡Ö¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¡×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¿Þ½ñ´Û¡×¤Ç¤Ï¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇËè·î5Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È500±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://survival-library.asahi.com/news/questionaire/