²Ö²¦¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¿å½Û´ÄÀ¯ºöËÜÉô»öÌ³¶É¤è¤ê¡Ö¿å½Û´ÄACTIVE´ë¶È¡×¤ËÇ§¾Ú

花王株式会社



花王株式会社(社長・長谷部佳宏)は、このたび、内閣官房水循環政策本部事務局が創設した「水循環企業登録・認証制度」において、水循環に関する取り組みを積極的に実施している「水循環ACTIVE企業」に認証されました。本制度は、認証によりインセンティブを高め、より一層企業の取り組みを推進することで、社会全体の水循環に向き合うことを目的としています。初回となる令和6年度は89社が認証されました。「水量水質」と「人材資金」の2つのカテゴリーに分かれており、花王は「全拠点における水使用量の削減」と「『みんなで節水』プログラム」が認証を受けています。両カテゴリーで認証を受けたのは16社です。

全拠点における水使用量の削減

花王は、生産・研究・事業すべての活動において節水を推進しています。工場においては、製品への配合や設備の洗浄・冷却に水を使用しており、3R(Reduce・Reuse・Recycle)の視点で水の使用量削減や再利用に取り組んでいます。このような取り組みは、用水として利用する流域の保全にもつながると考えています。

「みんなで節水」プログラム

小学校の授業に取り入れて、節水習慣を身につけてもらうプログラム「みんなで節水」を提供しています。さらに、小学生が身につけた節水習慣を家庭に伝えることで、あらゆる年齢層の生活者に節水が広がることをめざしています。

花王ウェブサイト 「みんなで節水」(https://www.kao.com/jp/education/next-generation/water/)

花王グループは、2019年にESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイライフスタイルプラン)を策定しました。また、2021年から、「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画を推進しています。今回の取り組みは、「Kirei Lifestyle Plan」の重点取り組みテーマのなかで「水保全」に貢献するものです。今後も、経営にESGの視点を導入し、事業の発展と、生活者や社会へのよりよい製品・サービスの提供をめざし、パーパスである「豊かな共生世界の実現」に向けて取り組んでまいります。

関連情報

内閣官房水循環政策本部事務局「水循環企業登録・認証制度(水循環に関する企業の取組促進)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/category/mizujunkan_active.html)

内閣官房水循環政策本部事務局「令和6年度審査結果の概要」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/category/active_r6sinsa.html)

2019年4月 ニュースリリース

花王、ESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」を発表(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2019/20190422-001/)

2019年9月 ニュースリリース

未来に向けた「花王グループの新たな挑戦」 ESG経営に大きく舵を切る(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2019/20190926-001/)

花王のサステナビリティ(https://www.kao.com/jp/sustainability/)

花王の水保全(https://www.kao.com/jp/sustainability/planet/water-conservation/)