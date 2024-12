Okta¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤Ç2024Ç¯Gartner(R) ¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤ÎMagic Quadrant(TM)¤Î¥êー¥Àー¤Î1¼Ò¤ÈÉ¾²Á

Okta Japan株式会社

アイデンティティ管理のリーディングカンパニーであるOkta, Inc.(本社:米国・サンフランシスコ、以下Okta)は、2024年Gartner アクセス管理のマジック・クアドラントにおいて、8年連続でリーダーの1社と評価されたことを発表しました。本レポートの無償版はこちら(https://www.okta.com/resources/gartner-magic-quadrant-access-management/)でご覧いただけます。

Gartnerでは、アクセス管理(AM)を、認証とシングルサインオン(SSO)機能を含み、最新の標準ベースと従来のWebアプリケーションとAPIに対するアクセス制御を確立、管理、適用するツールとして定義しています。本レポートでは、15の基準に基づいて10のベンダーを評価し、Oktaがリーダーの1社として位置付けられました。

Oktaの最高経営責任者(CEO)兼共同創業者であるトッド・マッキノン(Todd McKinnon)は次のように述べています。「アイデンティティの重要性はかつてないほど高まっており、本年もGartnerから評価されたことは、19,450社以上のお客様のアイデンティティを保護する当社の取り組みに対する証であると考えています。アイデンティティは、企業のインフラストラクチャや消費者の最も重要なデータへの入り口であり、セキュリティの重要な柱です。当社は、アイデンティティを基盤とした攻撃に対する業界の取り組みを支援するGartnerのインサイトを高く評価しています」

Oktaは15年以上にわたり、企業がビジネスと顧客を保護するために必要な最新のワークフォースアイデンティティとカスタマーアイデンティティのアクセス管理ソリューションを提供してきました。Okta Identity Platformは、使いやすさ、中立性、カスタマイズ性、信頼性を重視して設計・構築されたアイデンティティソリューションを提供し、お客様が自由にイノベーションを起こし、卓越したオペレーションを強化し、永続的な関係を構築することを可能にします。

Gartnerの本マジック・クアドラント評価に関する詳細は、Oktaブログ(https://www.okta.com/blog/2024/11/okta-named-a-leader-in-gartnerr-magic-quadranttm-for-access-management-for-the-8th/)をご覧ください。

Oktaは本年初め、お客様のレビューのみに基づいてベンダーを評価する2024年 Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer: Access Management(https://www.okta.com/resources/analyst-research-okta-recognized-as-a-2024-gartner-peer-insights/thankyou/)レポートにおいて、Customers' Choiceの1社に選ばれました。Oktaはアクセス管理のCustomers' Choiceの1社として6年連続位置付けられた唯一のベンダーです。

Oktaは、第12回目の年次イベントOktaneでアイデンティティに関する新たなビジョンを共有しました。GenAIアプリケーションにおけるアイデンティティの保護を実現するAuth for GenAIなどのイノベーションをはじめ、Secure SaaS Service Accounts、Governance Analyzer、Out-of-the-box Integrations for Identity Verificationなど、認証前、認証中、認証後におけるビジネスの保護を支援する機能を発表しました。

出典:

*Gartner、Magic Quadrant for Access Management、Brian Guthrie, Abhyuday Data, Nathan Harris、2024年12月2日

*Gartner, Voice of the Customer for Access Management, Peer Contributors, 2024年4月25日

Gartner免責事項

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。



Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。

Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTおよびPEER INSIGHTSは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Oktaについて

Oktaは、アイデンティティ管理サービスのリーディングカンパニーです。Oktaはアイデンティティを保護することで、すべての人があらゆるテクノロジーを安全に利用できるようにします。Oktaのソリューションは、ユーザー、従業員、パートナーを保護しながら、企業や開発者がアイデンティティの力を利用してセキュリティと利便性を促進することを支援します。詳しくは以下をご覧ください。

https://www.okta.com/jp/