Okta¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤Ç2024Ç¯Gartner(R) ¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤ÎMagic Quadrant(TM)¤Î¥êー¥Àー¤Î1¼Ò¤ÈÉ¾²Á

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*Gartner¡¢Magic Quadrant for Access Management¡¢Brian Guthrie, Abhyuday Data, Nathan Harris¡¢2024Ç¯12·î2Æü
*Gartner, Voice of the Customer for Access Management, Peer Contributors, 2024Ç¯4·î25Æü
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