¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¥Ã¥Ã¡¡¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE ―ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ―¡Ù¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ

ロングランプランニング株式会社カンフェティにて配信チケット発売中https://www.confetti-web.com/@/baki-stage_streamingゲネプロレポート公開中https://magazine.confetti-web.com/news/report/64490/『刃牙 THE GRAPPLER STAGE -地下闘技場編-』公式ホームページhttps://baki-stage.jp/公式Xhttps://x.com/baki_stage[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-989b58c3210aa2528dab-1.jpg ]新宿FACEにて12月4日(水)から開幕の『刃牙 THE GRAPPLER STAGE -地下闘技場編-』のゲネプロが行われた。本番さながらの熱気を帯びた様子が、シアターウェブマガジン カンフェティにて公開されている。原作は板垣恵介による漫画『グラップラー刃牙』であり、「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)に1991年から連載がスタートした格闘漫画。その後『バキ』『範馬刃牙』『刃牙道』『バキ道』『刃牙らへん』とシリーズを重ね、シリーズ累計発行部数が1億部を突破する大人気作。シリーズ初の舞台化となる今作で、脚本・演出を務めるのは、舞台『魁!!男塾』、舞台『サルまん』を手がけた田中大祐。殺陣・アクションを奥住英明が務める。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xjf47-XB6do ]原作漫画をギュッと2時間に凝縮した今作。疾走感のある物語展開は原作を知らなくても楽しめる。地下闘技場にいるかのような没入感で、あの名シーン、あの名台詞を実際に目にするスペシャルな体験を多くの人に味わってほしい。今作ではライブ配信も実施され、アーカイブでも視聴可能。刃牙の世界に家でも浸って楽しめる。[画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-0a140bb1dd674da54596-2.jpg ]▼あらすじ地上最強を目指して何が悪いッ!!空手、中国拳法、柔術、ボクシング、レスリング…最強の名に魅せられた怪物たちが真の決着を求め集う聖地、それが地下闘技場!そこに君臨し続ける齢17の少年王者、範馬刃牙。そして刃牙のクビを狙う強敵(ライバル)たち。いったいなぜ刃牙は戦うのか…!?地上最強の称号を巡る、極限の戦いが幕を開けるッ!!ゲネプロレポートより(撮影:かしわだにたかし)[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2403c22c493fc10bd2c6-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d7db46c185854c5a3f72-4.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d59b51f6cc2d2ae60737-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-358d11b924de5ff9a7f2-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2b77c23d3188ffd90d46-4.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-b866425e53f1ce22421d-4.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-3b6b16aa5529ee4cbb91-4.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-af298de2b0b3dee2abfb-4.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-02eef70baafc8d371ea3-4.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-9aa423ae30ccaaa6dc33-4.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2830a41f13b3733ce93b-4.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-15072b6434b891369e60-4.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-b6881a82cb38928a63db-4.jpg ][画像16: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-8b22b5b7709746643f3d-4.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d4971cae3cd2586d6f95-4.jpg ]公演概要[画像18: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-098e7af9f859c2e950f5-0.jpg ]『刃牙 THE GRAPPLER STAGE -地下闘技場編-』公演期間:2024年12月4日(水)~8日(日)会場:新宿FACE(東京都新宿区歌舞伎町1丁目20-1 7F)■出演者範馬刃牙 役:佐藤祐吾松本梢江 役:大西桃香愚地克巳 役:日向野祥花山薫 役:桜庭大翔烈海王 役:野間理孔加藤清澄 役:相澤莉多末堂厚 役:横山真史ストライダム 役:橋本全一本部以蔵 役:鼓太郎徳川光成 役:田中章松尾 役:コウガシノブ木崎 役:竹本洋平高山 役:樋口裕司宮坂 役:三原有人アンドレアス・リーガン 役:阿見201加納秀明 役:小比類巻貴之愚地独歩 役:武田幸三範馬勇次郎 役:両國宏[アンサンブル]石澤友規/杉山湧哉/政野屋遊太■スタッフ【票券・宣伝】カンフェティ【制作】ABC&SET【企画】katana【主催】刃牙 THE GRAPPLER STAGE 製作委員会■ライブ配信チケット販売中https://www.confetti-web.com/@/baki-stage_streaming販売期間:11/4(月)10:00~12/19(木)19:59配信日:12/5(木) 19:00~12/19(木) ※アーカイブ配信あり公演パンフレット付チケット:5,000円(税込)通常チケット:3,000円(税込)DVD発売決定販売価格:8,800円(税込)+送料本編映像:120分予定劇場先行予約特典は非売品グッズ付き※WEB受付は準備が出来次第ご案内いたします