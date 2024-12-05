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¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¥Ã¥Ã¡¡¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE ―ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ―¡Ù¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæhttps://www.confetti-web.com/@/baki-stage_streaming¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥È¸ø³«Ãæhttps://magazine.confetti-web.com/news/report/64490/¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE -ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ-¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://baki-stage.jp/¸ø¼°Xhttps://x.com/baki_stage[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-989b58c3210aa2528dab-1.jpg ]¿·½ÉFACE¤Ë¤Æ12·î4Æü(¿å)¤«¤é³«Ëë¤Î¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE -ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ-¡Ù¤Î¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥·¥¢¥¿ー¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¡¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÏÈÄ³À·Ã²ð¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥éー¿Ï²ç¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë1991Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿³ÊÆ®Ì¡²è¡£¤½¤Î¸å¡Ø¥Ð¥¡Ù¡ØÈÏÇÏ¿Ï²ç¡Ù¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¡Ø¥Ð¥Æ»¡Ù¡Ø¿Ï²ç¤é¤Ø¤ó¡Ù¤È¥·¥êー¥º¤ò½Å¤Í¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ºî¡£¥·¥êー¥º½é¤ÎÉñÂæ²½¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø³¡!!ÃË½Î¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¥µ¥ë¤Þ¤ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÅÄÃæÂçÍ´¡£»¦¿Ø¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò±ü½»±ÑÌÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xjf47-XB6do ]¸¶ºîÌ¡²è¤ò¥®¥å¥Ã¤È2»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿º£ºî¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ëÊª¸ìÅ¸³«¤Ï¸¶ºî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃÏ²¼Æ®µ»¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢¤¢¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¡¢¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£¿Ï²ç¤ÎÀ¤³¦¤Ë²È¤Ç¤â¿»¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-0a140bb1dd674da54596-2.jpg ]¢§¤¢¤é¤¹¤¸ÃÏ¾åºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¥Ã¡ª¡ª¶õ¼ê¡¢Ãæ¹ñ·ýË¡¡¢½À½Ñ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÄºÇ¶¯¤ÎÌ¾¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿²øÊª¤¿¤Á¤¬¿¿¤Î·èÃå¤òµá¤á½¸¤¦À»ÃÏ¡¢¤½¤ì¤¬ÃÏ²¼Æ®µ»¾ì¡ª¤½¤³¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤ëÎð17¤Î¾¯Ç¯²¦¼Ô¡¢ÈÏÇÏ¿Ï²ç¡£¤½¤·¤Æ¿Ï²ç¤Î¥¯¥Ó¤òÁÀ¤¦¶¯Å¨¡Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ë¤¿¤Á¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¿Ï²ç¤ÏÀï¤¦¤Î¤«¡Ä!?ÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¤ò½ä¤ë¡¢¶Ë¸Â¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¥Ã!!¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥È¤è¤ê¡Ê»£±Æ¡§¤«¤·¤ï¤À¤Ë¤¿¤«¤·¡Ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2403c22c493fc10bd2c6-3.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d7db46c185854c5a3f72-4.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d59b51f6cc2d2ae60737-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-358d11b924de5ff9a7f2-4.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2b77c23d3188ffd90d46-4.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-b866425e53f1ce22421d-4.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-3b6b16aa5529ee4cbb91-4.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-af298de2b0b3dee2abfb-4.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-02eef70baafc8d371ea3-4.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-9aa423ae30ccaaa6dc33-4.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-2830a41f13b3733ce93b-4.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-15072b6434b891369e60-4.jpg ][²èÁü15: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-b6881a82cb38928a63db-4.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-8b22b5b7709746643f3d-4.jpg ][²èÁü17: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-d4971cae3cd2586d6f95-4.jpg ]¸ø±é³µÍ×[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/13972/2867/resize/d13972-2867-098e7af9f859c2e950f5-0.jpg ]¡Ø¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE -ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ-¡Ù¸ø±é´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î4Æü(¿å)～8Æü(Æü)²ñ¾ì¡§¿·½ÉFACE¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®£±ÃúÌÜ£²£°－£± £·F¡Ë¢£½Ð±é¼ÔÈÏÇÏ¿Ï²ç Ìò¡§º´Æ£Í´¸ã¾¾ËÜ¾¿¹¾ Ìò¡§ÂçÀ¾Åí¹á¶òÃÏ¹îÌ¦ Ìò¡§Æü¸þÌî¾Í²Ö»³·° Ìò¡§ºùÄíÂçæÆÎõ³¤²¦ Ìò¡§Ìî´ÖÍý¹¦²ÃÆ£À¶À¡ Ìò¡§Áêß·è½Â¿ËöÆ²¸ü Ìò¡§²£»³¿¿»Ë¥¹¥È¥é¥¤¥À¥à Ìò¡§¶¶ËÜÁ´°ìËÜÉô°ÊÂ¢ Ìò¡§¸ÝÂÀÏºÆÁÀî¸÷À® Ìò¡§ÅÄÃæ¾Ï¾¾Èø Ìò¡§¥³¥¦¥¬¥·¥Î¥ÖÌÚºê Ìò¡§ÃÝËÜÍÎÊ¿¹â»³ Ìò¡§Èõ¸ýÍµ»ÊµÜºä Ìò¡§»°¸¶Í¿Í¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥êー¥¬¥ó Ìò¡§°¤¸«201²ÃÇ¼½¨ÌÀ Ìò¡§¾®ÈæÎà´¬µ®Ç·¶òÃÏÆÈÊâ Ìò¡§ÉðÅÄ¹¬»°ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº Ìò¡§Î¾Ô¢¹¨¡Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÏÀÐß·Í§µ¬/¿ù»³Í¯ºÈ/À¯Ìî²°Í·ÂÀ¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÚÉ¼·ô¡¦ÀëÅÁ¡Û¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡ÚÀ©ºî¡ÛABC&SET¡Ú´ë²è¡Ûkatana¡Ú¼çºÅ¡Û¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE À½ºî°Ñ°÷²ñ¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæhttps://www.confetti-web.com/@/baki-stage_streamingÈÎÇä´ü´Ö¡§11/4(·î)10:00～12/19(ÌÚ)19:59ÇÛ¿®Æü¡§12/5(ÌÚ) 19:00～12/19(ÌÚ)¡¡¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¸ø±é¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È:5,000±ß(ÀÇ¹þ¡ËÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È:3,000±ß(ÀÇ¹þ)DVDÈ¯Çä·èÄêÈÎÇä²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)+Á÷ÎÁËÜÊÔ±ÇÁü¡§120Ê¬Í½Äê·à¾ìÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¢¨WEB¼õÉÕ¤Ï½àÈ÷¤¬½ÐÍè¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹