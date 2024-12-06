¡ÚKFC¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ê¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¢ö¡Û4,190±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ°ú´¹·ô¤äÃêÁª¤Ç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÌµÎÁ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡È¤ª¤ß¤¯¤¸¡É¤â¤â¤é¤¨¤ë¡ªºòÇ¯¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥±¥ó¥¿Ê¡ÂÞ¡×1·î1Æü(¿å)¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä

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¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.kfc.co.jp
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://kfcjapan-deeplink.onelink.me/CrG6/vuppnd0z
¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡§https://faq.order.kfc.jp/
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