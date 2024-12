¡ÚÎß·×15ËüËÜÆÍÇË¡ª¡ÛÂç¹¥É¾¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¡ß¡Ö¥­¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¥³¥é¥Ü¿·¤¿¤Ë¡Ö¥­¥Ã¥È¶ú¥«¥Ä¥Û¥ï¥¤¥È¤¤¤Á¤´～Made with KITKAT(R)～¡×ÈÎÇä³«»Ï¡ª

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス(本社:東京都品川区東五反田、代表取締役社長:坂本 壽男)が展開している串カツ田中は、2024年12月9日(月)より、ネスレ日本株式会社(本社:兵庫県神戸市中央区御幸通、代表取締役社長兼CEO:深谷龍彦)の人気商品「キットカット」とのコラボ商品である「キット串カツ」シリーズより、新たに「キット串カツホワイトいちご~Made with KITKAT(R)~」の販売を開始します。

クリスマスシーズンだけでなく年末年始も、串カツ田中は「キットカット」とのコラボメニューで、揚げてみんなの夢を応援していきます。

販売2ヵ月で累計15万本突破!

揚げてみんなの夢を応援するキット串カツシリーズから、

「キット串カツホワイトいちご」が登場!

2024年10月より開始している「キットカット」とのコラボ企画「揚げて復カツ!キット串カツ!」が開始され、2ヶ月あまりが経ちました。現在販売している「キット串カツ(キットカツ)~Made with KITKAT(R)~」「キット串カツバナナ~Made with KITKAT(R)~」「キット串カツ抹茶あんこ~Made with KITKAT(R)~」計3品の累計販売数は15万本を突破し、昨年コラボを実施した際の累計販売数22万本(2023年11月~2024年2月)を上回る見込みです。

12月9日(月)からは、「キットカット オトナの甘さ ホワイト」を使用した「キット串カツホワイトいちご~Made with KITKAT(R)~」が販売開始されます。

串カツ田中公式Instagramアカウントにて、SNSキャンペーン第二弾も実施されますので、ぜひご参加ください。

また、現在販売している「キット串カツ抹茶あんこ~Made with KITKAT(R)~」は12月8日(日)まで(※)の販売となっているため、お食べ逃しの無いように!!

(※)一部店舗では販売継続の場合がございます。

キット串カツ抹茶あんこ

コラボメニューについて

▼キット串カツホワイトいちご(キットカツホワイトいちご)~Made with KITKAT(R)~:240円

砕いたフィアンティーヌを練りこんだ生地とサクッサク食感のウエハースが特長の「キットカット オトナの甘さ ホワイト」に冷たいいちごを乗せて揚げちゃいました!いちごの酸味と「キットカット オトナの甘さ ホワイト」の優しい甘みが絶妙なバランスで、一口食べると、まるでタルトを食べているかのような感覚を体験できます。

この冬、串カツ田中が「キットカット」とコラボし、自信をもっておススメする新食感&新感覚のオトナスイーツ串カツ。ぜひお楽しみください。

■販売期間

2024年12月9日(月)~1月31日(金)

▼キット串カツ(キットカツ)~Made with KITKAT(R)~:180円

▼キット串カツバナナ(キットカツバナナ)~Made with KITKAT(R)~:200円

大好評販売中のキット串カツ!!

串カツ田中の秘伝のレシピで作られた軽い食感のサクサク衣で、サクッサク食感のウエハースとリッチなカカオ感のチョコレートの絶妙なコンビネーションが特長の「キットカット」を揚げちゃいました。1本ずつ丁寧に揚げた「キット串カツ」で、みんなの夢を応援します。ぜひ”キットカツ“の愛称でご注文ください。

大切な人や仲間と一緒に、キット串カツ(キットカツ)を食べよう!

■コラボ商品 対象店舗

一部店舗を除く、串カツ田中全店舗

※東京ドーム店は対象外

■コラボ商品 注意事項

・価格はすべて税込み表示です。

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・本企画は、予告なく内容や価格を変更する場合があります。

・在庫がなくなり次第、販売を終了します。

対象のキット串カツシリーズを1本ご注文ごとに、オリジナルコラボステッカーをプレゼント!

コラボ期間中、上記で紹介したキット串カツ(キットカツ)シリーズをご注文いただいたお客様に、1本につき1枚、キット串カツオリジナルコラボステッカーをプレゼント!

オリジナルステッカー※イメージ

皆さんの夢を応援する気持ちを込めた特別なステッカー。スマホケースに挟んでいつでも持ち歩いたり、大切な人や頑張っている友達に「頑張って!」のメッセージを添えて贈るなど、ご自由にご使用ください。

応援の気持ちを形にして、夢を追いかける力をお届けします。

■キット串カツホワイトいちごステッカー(全5種)

配布期間:2024年12月9日(月)~ ※なくなり次第終了

■ステッカー配布 対象商品

・キット串カツ(キットカツ)~Made with KITKAT(R)~

・キット串カツバナナ(キットカツバナナ)~Made with KITKAT(R)~

・キット串カツホワイトいちご(キットカツホワイトいちご)~Made with KITKAT(R)~

■注意事項

・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

・絵柄は全5種。ランダムでのお渡しとなりますので、お選びいただけません。

※ステッカー使用イメージ

スマートホンケースの中にも入りやすいサイズです。

空欄のステッカーには、オリジナルのメッセージが書き込み可能!

大切な人やお友達へ、自分だけの特別な応援メッセージを添えて贈るほか、ご自身へのエール記入いただくなど、自由にご使用ください。

SNS企画 “アゲ”ちゃうキャンペーンについて

■Instagramキャンペーン

串カツ田中公式Instagramアカウントをフォローして、「#キット串カツ」を付けてキット串カツの写真を投稿すると、抽選で串カツ田中賞、キット串カツ賞いずれかの賞品が当たる!

・串カツ田中賞: ソース缶・ソースボトル・串カツ田中お食事券3,000円分を20名様にプレゼント・キット串カツ賞:キット串カツオリジナル抱き枕を10名様にプレゼント

Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/

【応募期間】

2024年2024年12月9日(月)~2025年1月10日(金)

「キットカット」について

1935年にイギリスで発売以来、世界80ヶ国以上で販売されているチョコレートブランド。日本では1973年から発売されており、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続している。その結果、受験シーズンだけでなく、年間を通じた様々なシーンで、大切な人に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれている。また、抹茶味や日本酒味などの累計450種類を超えるフレーバー展開を通じて、国内外のお客様から高い支持を得ている。

※KITKAT、キットカット及びオトナの甘さはネスレグループの登録商標です。

串カツ田中 SNS公式アカウント

・X公式アカウント:@kushitanaka

https://twitter.com/kushitanaka

・TikTok公式アカウント:kushikatsu_tanaka

https://www.tiktok.com/@kushikatsu_tanaka

・KTリーグ X公式アカウント

@kt_league

https://twitter.com/kt_league

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立:2002年3月20日 資本金:3億円 代表取締役社長:坂本 壽男

本社:東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容:飲食店の経営、FC開発

URL:https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社:株式会社串カツ田中/株式会社セカンドアロー/TANAKA INTERNATIONAL INC./株式会社ジーティーデザイン/株式会社UKYE