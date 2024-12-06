MSI¡¢¡ÖTOMAHAWK10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ªTOMAHAWK¥·¥êー¥º¥Þ¥¶ー¥Üー¥ÉÀ¸ÃÂ10¼þÇ¯¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢12·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡¢MAG X870 TOMAHAWK WIFI ¤Þ¤¿¤Ï MAG Z890 TOMAHAWK WIFI¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È4,000±ßÊ¬¤Î¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖTOMAHAWK10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TOMAHAWKÀ¸ÃÂ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ËÆüº¢¤«¤éTOMAHAWK¥·¥êー¥º¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ò¤´°¦¸Ü¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¸æÎé¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢MSI 800¥·¥êー¥ºTOMAHAWK¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤¨¤é¤Ù¤ëPay4000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖTOMAHAWK10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈæÎà¤ÎÌµ¤¤ÂÑµ×À¤È¼Á¼Â¹ä·ò¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëMSI TOMAHAWK¥·¥êー¥º¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤Ç¥«¥¹¥¿¥àPC¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤PC¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖTOMAHAWK10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³ÊÃÊ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿MSI 800¥·¥êー¥º TOMAHAWK¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤Î·øÏ´¤ÊÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¥È¥Þ¥Ûー¥«ー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËMSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI / MAG Z890 TOMAHAWK WIFI¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤è¤ê±þÊç¤¹¤ë¤È4,000±ßÊ¬¤Î¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://jp.msi.com/Promotion/tomahawk-10th-anniversary
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¹ØÆþ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡Û
1. ÈÎÇäÅ¹¡¢EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¿·ÉÊ¹ØÆþ
2. MSI¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅÐÏ¿
3. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÅÐÏ¿
4. ¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤ò¥²¥Ã¥È
¢¨MSI¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¥í¥°¥¤¥ó¥Úー¥¸¡§https://register.msi.com/home/login
¢¨¤´±þÊç¤ÎºÝ¡¢ÆþÎÏÄº¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢MSI¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¢¨»ØÄê´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ê2024Ç¯12·î6Æü～12·î31Æü¡Ë¹ØÆþ¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¤´±þÊçÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·À½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊºß¸Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¾¦ÉÊ¤Î¿·ÉÊ¹ØÆþ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤äÃæ¸ÅÉÊ(¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¡Ë¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MSI¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ª¤è¤Ó SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷
¡¦MSI JP GAMING¡§https://jp.msi.com/
¡¦MSI JP X¡§https://x.com/msicomputerjp
¡¦MSI JP X¡§https://x.com/MSI_JP
¡¦MSI JP TikTok¡§https://www.tiktok.com/@msicomputerjp_official¡¡
¡¦MSI JP Facebook¡§https://www.facebook.com/MSIJapan/
¡¦MSI JP Instagram¡§https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja
¡¦MSI JP YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A
MSI¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤òRSS¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RSS¥êー¥Àー¤äRSS¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÁÇÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://jp.msi.com/rss
MSI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MSI¤ÏÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¶È³¦¤ÈeSports¶È³¦¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Àー¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¹¡£MSI¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³×¿·À¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀÇ½¤ÎÄÉµá¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦´ðËÜ¸¶Â§¤ËÂ§¤ê¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²ー¥Þー¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹¤¤»î¹Ôºø¸í¤«¤é²òÊü¤·¡¢¥²ー¥Þー¤Î¸Â³¦¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤µ¤¨¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢MSI¤Ï¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¿¿¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¡ÊTrue Gaming¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡üAll rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.