¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²ÚÆ»²ÈruteN¤¬¡ÖµªÍÛ¶ä¹Ô presents UNKNOWN ASIA 2024¡×¤Ø½ÐÅ¸¡ª
¸½Âå¥¢ー¥È¤È²ÚÆ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYUGEN Gallery¼è°·ºî²È ruteN¡Ê¥ë¥Æ¥ó¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖµªÍÛ¶ä¹Ô presents UNKNOWN ASIA 2024¡×¤Ø½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖUNKNOWN ASIA¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ä¾ÀÜ´ÑµÒ¤ä¥Ð¥¤¥äー¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
µÜºê¸©½Ð¿È¤ÎruteN¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë°ìÍÕ¼°¤¤¤±²ÖÂè»ÍÂå²È¸µ¡¦ÇôÃ«¾°¹°»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¶µ¼øÌÈ¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²í¹æ¡§ÇðÍÕ¡Ë¡£²ÚÆ»¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¢Êª¤ä¼«Á³¤Î»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÈ¼«¤Ê´¶³Ð¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÌýºÌ²è¤òÁÏºî¡£ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ËÌµ¾ï¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ÎÈþ¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤ËYUGEN Gallery¤Ç¸ÄÅ¸¡Öimpermanence¡×¤ò³«ºÅ¡£Ìó20ÅÀ¤Î¿·ºîÌýºÌ²è¤È²ÚÆ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç³èÆ°¤ò¹¤²¡¢¿¢Êª¤ä¼«Á³¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖUNKNOWN ASIA¡×¤Ç¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢ruteN¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÀ¸Ì¿¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢ÌýºÌ¤È²ÚÆ»¤òÄÌ¤·¤ÆËÂ¤°¤³¤È¤¬É½¸½¤Î³Ë¤È¤¹¤ëruteN¡£¤³¤Î¡ÖUNKNOWN ASIA¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë²ÚÆ»¤È¸½Âå¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÌýºÌ²è9ÅÀ¤òÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏYUGEN Gallery¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://yugen-gallery.com/collections/ruten)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2024.12.6[fri] 15:00 - 20:30¡¡VIP PREVIEW ¡Ê´Ø·¸¼Ô¡¢¾·ÂÔ¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡2024.12.7[sat] 10:00 - 20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡2024.12.8[sun] 10:00 - 17:00
¢£¾ì½ê¡§ÇßÅÄ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë
¢£½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ ÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¥º¡¦¥µ¥¦¥¹ 11F
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://unknownasia.net/
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ruteN
¥ë¥Æ¥ó¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢²ÚÆ»²È¡£µÜºê¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤«¤éÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë°ìÍÕ¼°¤¤¤±²ÖÂè»ÍÂå²È¸µ¡¦ÇôÃ«¾°¹°¤Ë»Õ»ö¡£2023Ç¯¡¢Æ±Î®ÇÉ¶µ¼øÌÈ¾õ¤ò¼èÆÀ¡Ê²í¹æ:ÇðÍÕ¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤¤¤±¤Ð¤Ê·Ý½Ñ¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¤¤±¤Ð¤Ê¶¨²ñ²ñ°÷¡£2020Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼õ¾ÞÎò¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢ー¥È¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¥¢ー¥È¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö100¿Í10¡×ºîÉÊÁª½Ð¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ÖNFT Art Festival 2022¡×ÆþÁª¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¥µ¥ó¥Ö¥é¥¶¡Ö°ìÍÕ¼°¤¤¤±²ÖÅ¸¡×¡¢Åìµþ¡¦¥×¥ë¥Þ¥óÅìµþÄ®ÅÄ¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー´ë²èÅ¸¡×¡¢Åìµþ¡¦EXPRESS WORK-Lounge¡ÖJR Åì³¤ ¡ßNeeeW Local ¡É Coresuki ART Market¡É¡×¡Ê°Ê¾å¡¢2023Ç¯¡Ë¡¢¿·½É¹âÅç²°¡Ö¤¤¤±¤Ð¤Ê¶¨²ñÅ¸¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºîÅù¤âÂ¿¿ô¡£
Å¸Í÷²ñÅù
¡Ú2024Ç¯¡Û¡¡
Åìµþ¡¦YUGEN Gallery ¸ÄÅ¸¡Öimpermanence¡×
Åìµþ¡¦ALL DAY GALLELY¡¡¸ÄÅ¸¡Öanima¡×
Åìµþ¡¦ Lurf MUSEUM¡¡´ë²èÅ¸¡ÖWAVE 2023-2024¡×
Åìµþ¡¦ Feb gallery Tokyo¡¡´ë²èÅ¸¡ÖINVISIBLE THREAD - Tomorrow is Another day ¡ÊÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤ÎÉ÷¤¬¤Õ¤¯¡Ë¡×
¡Ú2023Ç¯¡Û
Åìµþ¡¦ALL DAY GALLELY¡¡¸ÄÅ¸¡ÖHymn¡×
¿ÀÆàÀî¡¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Õ¥íーÈ¢º¬¡¡¸ÄÅ¸¡ÖMEDELU¡×
Åìµþ¡¦between rhe arts gallery¡¡´ë²èÅ¸¡ÖCOLLECTOR¡Ç S EXHIBITION+SPECIAL EVENT¡×
»³Íü¡¦norm.¡¡¸ÄÅ¸¡ÖSprout Sences¡×
Åìµþ¡¦ERIC ROSE ¸ÄÅ¸¡Öhazama¡×
¡Ú2022Ç¯¡Û
GALLERY TAGBOAT¼çºÅ¡ÖIndependent TOKYO2022¡×@ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û
¥«¥¤¥«¥¤¥¥¼çºÅ¡ÖGEISAI#21¡×@Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È
YUGEN Gallery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YUGEN Gallery¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¢ー¥È¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÈÊ¡²¬¡¦Å·¿À¤Î2¤«½ê¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥é¥êーÌ¾¤Î¡ÖYUGEN¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÈþÅª³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ©¸¼¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä¡Ö±ü¿¼¤µ¡×¡Ö¿ò¹â¤µ¡×¡Öµ¤ÉÊ¡×¡ÖÍ¥²í¤µ¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤µ¡×¡ÖÁÔÎï¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Éý¹¤¤ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇºîÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥¢ー¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥ã¥é¥êー³µÍ×¡Û
¡ãYUGEN Gallery¡ä
¢£½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡¡¡¡§Å¸Í÷²ñ³«ºÅ´ü´Ö¤Î¤ß
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§Ê¿Æü13»þ～19»þ¡¿ÅÚÆü½Ë13»þ～20»þ
¢¨Å¸Í÷²ñ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ãYUGEN Gallery FUKUOKA¡ä
¢£½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-1-4 ¥¹¥Æー¥¸1À¾ÄÌ¤ê4F
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11»þ～19»þ
¢£µÙ¶ÈÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü
¢¨Å¸¼¨ÆþÂØ¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://yugen-gallery.com/
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
X¡§ https://twitter.com/yugengallery_jp
Instagram¡§ https://www.instagram.com/yugengallery.jp/
Facebook¡§ https://www.facebook.com/yugengallery.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¶¥¹çÄ´ºº¤Ê¤É¤Î¥ê¥µー¥Á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑ¡¢SEO»Üºö¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È»Üºö¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄÍÎÌÀ
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£¸Æü
¢£·è»»´ü¡¡¡¡¡§£¶·î
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£±²¯±ß¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±·î¸½ºß¡¿»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jeane.jp(https://jeane.jp)
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31¡¡KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ 03-6380-6165¡¡FAX 03-6380-6215
¢£ÌÈµö¤Ê¤É¡¡¡§ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê£±¡ËÂè£±£°£¶£±£¶¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÅÊª¾¦¡¡ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè30331212827¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¡µö²ÄÈÖ¹æ13-¥æ-314999¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¡51-Êç-001048¡¡¡¡¡¡
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@jeane.jp