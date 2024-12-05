カードファイト!! ヴァンガードよりブースターパック「時空創竜」が12月6日(金)発売！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-9019cd5c1f6105186207-11.jpg ]■新規のGユニットや邂逅ユニット、マスクスユニットが収録！さらに「マスク・オブ・ヒュドラグルム」が再録決定！・時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン・創世竜 トランスエルス・メサイア[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-7b96413e52d9742eff9a-0.png ]・緋炎灰竜 ガーンデーヴァ・マスクス・溟道の大賢者 ソルレアロン・マスクス・マスク・オブ・ヒュドラグルム[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-4e2ba4a764bf999e766e-0.png ]SEC（シークレットレア）収録！ブースターパック「時空創竜」にはSECを収録！全7種類のSECを一挙公開！クランアイコンやフレーバーテキストが箔押し！！・ドラゴニック・カイザー・ヴァーミリオン “THE BLOOD”・時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン・魔獄竜大帝 ファヴルニール・ラインゴルト・創世竜 トランスエルス・メサイア・剣聖騎竜皇 グラムグレイス・ジーク・時空を超えた二つの想い ロロワ・蒼嵐覇竜 グローリー・メイルストローム[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-26d2d8e9719504ce7fb7-0.png ]新たなグラムグレイス、ファヴルニール登場！「剣聖騎竜皇 グラムグレイス・ジーク」、「魔獄竜大帝 ファヴルニール・ラインゴルト」が収録！さらに、この2枚はカードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2へ先行実装予定！・剣聖騎竜皇 グラムグレイス・ジーク・魔獄竜大帝 ファヴルニール・ラインゴルト[画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-d6163715ca47b66b1c79-0.png ]SER＋（スペシャルエネルギーレアプラス）、SER（スペシャルエネルギーレア）、SNR（シリアルナンバーレア）が極稀に収録！カードファイト!! ヴァンガードG10周年記念として、伊藤彰先生描き下ろしのイラストとお祝いコメントを箔押したカードがSER+で収録！また、シリアルナンバー入りの世界に10枚しか存在しないSNRを収録[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-4b9299f704cf751ee8ab-0.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-a56e4f65b1951ce1b86c-0.jpg ]さらに、SERにはヴァンガード Gシリーズ完結後のキャラクターにフォーカスした描きおろしイラスト「Visual Gift Portrait」を使用！[画像8: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-9e68dd2a04d7dd8e9dcf-0.jpg ]特別収録、再録カードも！「スペシャルシリーズ第3弾「Stride Deckset Chronojet」、「スペシャルシリーズ第4弾「Stride Deckset Messiah」収録のカードがEXRRR（エクストラトリプルレア）、EXC（エクストラコモン）で特別収録！[画像9: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-5c556c6c5fd54958e9ba-0.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-d0066ee684e7a757cb90-0.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/14827/8224/resize/d14827-8224-0779214efa42339a920a-0.jpg ]商品情報【商品名】ブースターパック「時空創竜」【希望小売価格】363円(税込)【収録国家】ドラゴンエンパイア、ダークステイツ、ブラントゲート、ケテルサンクチュアリ、ストイケイア【カード種類数】全106種[新規100種/再録6種](RRR：20種/RR：25種/R：25種/C：36種)＋パラレル129種(SNR：2種/SEC：7種/SER：6種/SER+：2種/FFR：20種/FR：49種/SR：43種)＋特別収録28種(EXRRR：8種/EXC：20種)＋トークン・マーカーカード：2種(T：2種)※SNR＝シリアルナンバーレア SEC＝シークレットレア SER＝スペシャルエネルギーレア SER+＝スペシャルエネルギーレアプラス FFR＝ダブルフレームレア FR＝フレームレア SR＝シルバーレア EXRRR＝エクストラトリプルレア EXC＝エクストラコモン▼商品詳細はこちらhttps://cf-vanguard.com/products/booster/dz-bt06/カードファイト!! ヴァンガードとはブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、タイ語版、イタリア語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.comTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。(C)bushiroad All Rights Reserved.