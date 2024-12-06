¶Á¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¡£Ìª¤í¤¦¤Ç¤«¤¿¤Áºî¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¡ÖHANAno¡×¡ß¡Ö¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò PlusThree¡×
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖHANAno¡×¤È¡Ö¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò PlusThree¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ìª¤í¤¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤¤á¡×¤È¡¢¹Ã½£ÀÚ»ÒºÙ¹©¤ò»Ü¤·¤¿¾åÉÊ¤Ëßê¤á¤¯¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤¬¤Ç¤¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://waku-tan.jp/project-detail/216
HANAno¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸¶·¿¤òÅ·Á³ÁÇºà¤ÎÌª¤í¤¦¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÌªËª¤ÎÁã¤«¤éºÎ¤ì¤¿Ï¹¤È¾¾»é¤òÆé¤ÎÃæ¤Ç¼ÑÍÏ¤«¤·¤Æº®¤¼¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸¶·¿À©ºîÍÑ¤ÎÌª¤í¤¦¤Ç¤¹¡£Ìª¤í¤¦¤Ç¸¶·¿¤òºî¤ê¡¢ÀÐ¹Ñ¤Ç·¿¤ò¼è¤ê¡¢¶âÂ°¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç·Á¤òºî¤ëµ»Ë¡¤ò¡ÖÏ¹·¿ÃòÂ¤µ»Ë¡¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»Ë¡¤ÏÊ©¶µ¤ÎÅÁÍè¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ü¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¯¤ÏÊ©Áü¤ÎÀ©ºî¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ÏÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç¸¶·¿¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢HANAno¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ÏÌª¤í¤¦¤Ç¤Î¸¶·¿À©ºî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ìª¤í¤¦¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤ÏÂ¾¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Þ¤Í¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ìª¤í¤¦¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Í³¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ä±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ËÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Èµ¤ÉÊÉº¤¦Èþ¤·¤µ¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌª¤í¤¦¤ò²¹¤á¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç°»ºÙ¹©¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÇ±¤ê¤Ç¸¶·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃúÇ«¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£
²¹¤á¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìª¤í¤¦¤ò»ØÀè¤Çº¸±¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤¤á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ö½Å¤â¤ÎÊ¿¹ÔÀþ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£´Ë¤ä¤«¤Ë¼Ø¹Ô¤¹¤ë¿å¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶õ´Ö¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¤¥áー¥¸¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ìª¤í¤¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¡Ö¤Ò¤¤á¡×¤¬¥·¥ë¥Ðー¤ÎÉ½ÌÌ¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ªÞ¯Íî¿´¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Ìª¤í¤¦¸¶·¿¤ò¥·¥ë¥Ðー¤ËÃòÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£¸¶·¿¤ò¿å¤ËÍÏ¤¤¤¿ÃòÊªÍÑ¤ÎÀÐ¹Ñ¤ËËäË×¤µ¤»¡¢¸¶·¿¤Î¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÐ¹Ñ¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÀÐ¹Ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ãæ¤ÎÏ¹·¿¤ÏÍÏ¤±¤ÆÀÐ¹Ñ¤Î³°¤ËÎ®¤ì½Ð¤Þ¤¹¡£Ï¹·¿¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎ®¤ì½Ð¤ë¤ÈÀÐ¹Ñ¤ÎÃæ¤ËÏ¹·¿¤ÈÆ±¤¸·Á¤Î¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ØÍÏ¤«¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¤ò°ìµ¤¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÀÐ¹Ñ¤ò²õ¤·¤Æ¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ðー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò PlusThree
¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤ä»§ËàÀÚ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ»Ò¤Îµ»½Ñ¤òÊõÀÐ¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò¡×¡£
ÅÁÅý¹©·Ý»Î¡¢°ìµéÊõÀÐ¸¦Ëá»Î¤Ç¤¢¤ë¿¼ß·ÍÛ°ì»á¤é¤ÎÂî±Û¤·¤¿¸¦Ëáµ»½Ñ¤¬ÊõÀÐ¤Ø¤ÎÀÚ»ÒºÙ¹©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊõÀÐ¤ËÀÚ»ÒºÙ¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¤¤é¤á¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤ÊÊõÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤¬¡Ö¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò PlusThree¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖHANAno¡×¤È¡Ö¹Ã½£µ®ÀÐÀÚ»Ò PlusThree¡×¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ªー¥Ä¡Ê¿å¾½¡Ë¤Ç¡¢5¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÏÈ¤ËÀÐ¤òÎ±¤á¤Þ¤¹
¥Ú¥ó¥À¥ó¥ÈÏÈ¤ËÀÐ¤ò¤Ï¤á¹þ¤ß¡¢¿µ½Å¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÀÐÎ±¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¹©Äø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ©ºî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤¤¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¼Ô
Åìµþ¡¦Î©Àî¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤È¤â¤ä¤¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¡¢µ»½Ñ¤äÃÎ·Ã¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Ìª¤í¤¦¤Îµ»½Ñ¤â¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯À©ºî¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ»½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¯¤¿¤ó±¿±Ä¼Ô¾ðÊó
¡Ú ¼Ò Ì¾ ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ñ¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ú Àß Î© ¡Û1998Ç¯10·î
¡Ú »ñ ËÜ ¶â ¡Û401É´Ëü±ß
¡Ú ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡ÛµÈÂ¼ ÂÙ½õ
¡Ú ËÜ ¼Ò ¡Û¢©150-0022 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-23-7 6F
¡Ú ¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡Û¼Â±éÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤¿¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤ª¤è¤Ó²·¡¦ÈÎÇä
¡Ú ´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡Ûhttps://www.copa.co.jp/
¡Ú ±¿±Ä¥µ¥¤¥È ¡Ûhttps://waku-tan.jp/