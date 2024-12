·×»»¤µ¤ì¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÅÄÍã¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒBy ttt.(¥Ð¥¤¥Æ¥£ー¥¹¥êー)¡Ó¤è¤ê¡¢ËèÆü»È¤¨¤ëËÜ³Ê¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡¢²½¾Ñ¿å¤È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥¯¥êー¥à¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡ª

株式会社ダイヤコーポレーション

本田翼が商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランド〈By ttt.〉(バイティースリー)から、計算されたうるおいで透明感を呼び覚ます本格的なスキンケアシリーズをローンチいたします。

肌をじっくりうるおす化粧水「リポクリアトナー」を2025年1月20日に、長時間うるおいを閉じ込めるクリーム「クリアセラミドクリーム」を2024年12月26日に発売開始いたします。

LIPO CLEAR TONER 120ml \2,970(税込) CLEAR CERAMIDE CREAM 65ml \3,300(税込)

2025年1月20日発売

LIPO CLEAR TONER

(リポクリアトナー)

120ml \2,970(税込)

日常的に不足しがちなうるおいをたっぷりと届けて、ツヤと透明感*¹のある肌へと導く化粧水。





みずみずしいはじけるテクスチャーの中に、微細な植物性オイルリポソーム*²カプセルをたっぷりと配合した化粧水。

するすると肌にリッチなうるおいがなじみ、表面はべたつき知らずの快適な使用感で、効率的な保湿を叶えます。

さらにグルタチオン*³やCICA発酵コンプレックス*⁴など、肌荒れを防いで透明感を後押しする成分もプラス。乾燥によるかさつきに悩む肌にも、べたつきに悩む肌にも、肌が求めているうるおいを適切に与え、すこやかな状態へ導きます。

*¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと

*²メドウフォーム種子油、水添レシチン、オレイン酸ポリグリセリル-10、ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース、1,2-ヘキサンジオール(すべて肌整成分)

*³肌整成分

*⁴バチルス発酵物、乳酸桿菌発酵液、マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス(すべて整肌成分)

POINT01:肌をしっかりとうるおすリポソーム技術。

微細なカプセル(オレオソーム)状のメドウフォーム油*¹をリポソーム化して贅沢に配合。

化粧水のみずみずしさを残しながら、角質層をしっとりと満たすラグジュアリーな保湿を実現。

*¹メドウフォーム種子油(整肌成分)



POINT02:肌に、いつもみずみずしい透明感*¹を。

乾燥によるくすみが気になる肌に。グルタチオン*²、ナイアシンアミド*²、カンゾウ根エキス*²のコンビネーションで、肌にうるんだようなみずみずしい透明感を与えます。

*¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと

*²整肌成分

POINT03:肌荒れを防いで、うるおいを保持できるすこやかな状態へ。

韓国の発酵食品由来の乳酸菌*¹とCICA発酵コンプレックス*²が肌荒れを防ぎ、すこやかな肌治安を守ります。

季節の変わり目や気温・湿度の変化、ライフスタイルの変化などで揺らぎを察知しやすい肌をサポートし、うるおいを受け入れられやすい状態を作ります。

*¹乳酸桿菌発酵液(整肌成分)

*²バチルス発酵物、乳酸桿菌発酵液、マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス(すべて整肌成分)





■特徴成分

・オレオソームリポカプセル*¹

(メドウフォーム種子油、水添レシチン、オレイン酸ポリグリセリル-10、ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース、1,2-ヘキサンジオール):メドウフォーム油をオレオソーム技術で安定化させてからさらにリポソーム化することで、化粧水のなかに多くの量を配合でき、みずみずしいテクスチャーを維持しながら、オイルリッチなしっとりとした保湿を実現します。

・グルタチオン*¹

肌にツヤを与え、乾燥によるくすみからケアします。

・乳酸桿菌発酵液*¹

済州(チェジュ)の澄んだ水で漬けた韓国の発酵食品から分離した乳酸菌(プロバイオティクス)。

肌をすこやかに整えます。

・CICA発酵コンプレックス*¹

(バチルス発酵物、乳酸桿菌発酵液、マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス):肌の保護と保湿を担う菌株2種と、肌をすこやかに整えるツボクサ成分8種を含有したコンプレックス。

外部刺激*²によるダメージから肌を守り、肌荒れを防ぎます。

¹整肌成分 ²乾燥による

2024年12月26日発売

CLEAR CERAMIDE CREAM

(クリアセラミドクリーム)

65ml \3,300(税込)

うるおいが逃げやすい肌から、うるおいが続く肌へ。

ハリとツヤが巡る、リッチなフェイスクリーム。

3種のセラミド*¹や8種のヒアルロン酸*²、8種のCICA*³など、ダメージ*⁴を受けやすい現代の肌に必要な美容液成分を厳選配合しました。

保湿してもすぐに乾燥を感じてしまう肌に、持続するうるおい実感を届けながら肌荒れを防ぎます。

季節や肌タイプを問わずにお使いいただけます。

POINT01:セラミド*¹が肌のうるおいバリアを守り、過酷な環境でも保湿を持続。

肌のうるおいバリアをサポートし、水分保持を助ける3種のセラミド*¹を配合。

またオリーブエキス*²とシアバター*³がなめらかなテクスチャーとともに肌を乾燥といった外的環境からガードし、うるおいを閉じ込めます。

時間が経っても保湿が続く肌へ。

*¹セラミドNP、セラミドNS、セラミドEOP(すべて保湿成分)

²ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ペンチレングリコール、アセチルヒアルロン酸Na(すべて保湿成分)

³マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス(すべて肌整成分)

*⁴乾燥や紫外線による

POINT02:肌に水分をチャージし、ハリと透明感*¹のあるツヤ肌へ。

マルチヒアルロン酸コンプレックス*²とベタイン*³、ナイアシンアミド*⁴が、肌にふっくらとしたハリを与えます。

またCICA発酵コンプレックス*¹が肌荒れを防ぎ、グルタチオン*⁴が乾燥によるくすみをケア。

みずみずしい透明感*¹の宿る肌へと導きます。

*¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと

*²ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ペンチレングリコール、アセチルヒアルロン酸Na(すべて保湿成分)

*³保湿成分

*⁴肌整成分

POINT03:リッチにうるおいを閉じ込めるノンシリコンテクスチャー。

水分をたっぷり含んだみずみずしさと、こっくりとしたリッチ感を兼ね備えたテクスチャー。

肌を包み込むようになじませると、心地よくとろけるように肌と一体化し、うるおいの膜を作ります。



■特徴成分

・3種のセラミド*¹

(セラミドNP、セラミドNS、セラミドEOP):肌のうるおいバリアをサポートし、すこやかに整えます。

・オリーブエキス*¹

(オリーブ油脂肪酸セテアリル、オリーブ油脂肪酸ソルビタン):クリームのテクスチャーをなめらかにし、肌にツヤを与えます。

・シアバター(シア脂)*¹

長時間うるおいを保持しながら肌を保護する脂質バリアを形成し、うるおいの蒸散を防ぎます。

・マルチヒアルロン酸コンプレックス*²

(ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ペンチレングリコール、アセチルヒアルロン酸Na):分子サイズの異なるヒアルロン酸を掛け合わせ、段階的に保湿します。

・ナイアシンアミド*¹

ビタミンB3。肌にハリとみずみずしい透明感*³を与えます。

・CICA発酵コンプレックス*¹

バチルス発酵物、乳酸桿菌発酵液、マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス):肌の保護と保湿を担う菌株2種と、肌をすこやかに整えるツボクサ成分8種を含有したコンプレックス。

外部刺激*⁴によるダメージから肌を守り、肌荒れを防ぎます。

*³うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと

*⁴乾燥による

〈About By ttt.〉



By ttt. is your Bestie.

私にとっても、みんなにとっても、間違いないもの。

By ttt.は、本田翼がこれまでの芸能活動で培ってきた経験とセンスを活かして、

一切の妥協なくフルプロデュースして作り上げたビューティブランドです。

快適な使い心地や、いつまでも続くうるおい。

「もっときれい」を簡単に目指せるちょっとした工夫が随所に込められています。

世の中、たくさんの選択肢であふれているし、それぞれがきっと素晴らしいもの。

でも、だからこそどれにすればいいか迷ってしまう。

そんなときはBy ttt.に手を伸ばしてほしい。

これなら大丈夫と思えるものが、いつでもここにあるから。



〈BRAND DIRECTOR〉

本田翼 TSUBASA HONDA

美容はとても楽しいものだけど、ときどき考えすぎてしまうこともあります。

選択肢が多すぎるから色々と手を出してはみるものの、何が自分に合っているのかわからなくて余計混乱してしまうこともあるし、今の自分をもっともっと変えていかないといけないんじゃないか、と必要以上に頑張ってしまうこともあるかもしれない。

だから「これさえあれば大丈夫」と思っていただけるような安心感のあるものを届けていけたらと思います。

1992年6月27日生まれ。東京都出身。

雑誌を中心としたモデル活動をはじめ、話題

のCMや映画、ドラマに多数出演し、老若男女

のファンを獲得している。

Instagram や TikTok、YouTube に自身の

アカウントを持っており、ファッションや

美容、ゲームの発信などマルチに行う。

「興味があるものは自分で試してみる」を

モットーに、理想をどこまでも突き詰めて

いく真摯な面と、ふわっとやわらかいカジュ

アルな面を併せ持つ。

2024年、自身のビューティブランド「By ttt.」

をローンチ。

本田翼Instagram:@tsubasa_0627official

本田翼YouTube:https://www.youtube.com/@HondaNoBaiku/featured

By ttt.公式Instagram:https://www.instagram.com/by_ttt_/

By ttt.公式オンラインストア:https://by-ttt.jp/(https://www.instagram.com/by_ttt_/)