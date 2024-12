¤³¤ÎÅßÂç³èÌö¤Î¥ëー¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥Ã¥º¤ä¡¢Wpc. ONLINE STORE¸ÂÄê1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×16Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª

株式会社ワールドパーティー

傘の国内売上トップシェアを誇る株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田 智夫)が展開する傘ブランドWpc.(ダブリュピーシー)から誕生したテキスタイルデザインブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」では、2024年12月6日(金)~12月15日(日)の期間中、公式SNS【Instagram&X(旧Twitter)】にて抽選で合計16名様に、この冬大活躍の【あったか&お出かけグッズセット(A賞)】や【Wpc. ONLINE STORE限定1,000円OFFクーポン(B賞)】が当たる“クリスマスプレゼントキャンペーン”を開催しております。

新作アイテムが当たる期間限定のチャンス!各公式SNSを覗いて、ぜひご参加ください。

クリスマスプレゼントキャンペーンについて

▼キャンペーン詳細

応募期間:2024年12月6日(金) ~ 12月15日(日) 23:59まで

応募方法:Wpc. Patterns各SNS【Instagram/X(旧Twitter)】で異なります。

当選人数:Instagram(8名)、X(8名)を合わせた計16名様

当選発表:ご当選者はキャンペーン終了後、12月16日(月)以降にダイレクトメッセージ(DM)にて

ご連絡いたします。

当選商品:【A賞】Wpc. Patternsあったか&お出かけグッズセット

【B賞】Wpc. ONLINE STORE限定1,000円OFFクーポン

(税込5,000円以上のご購入で使える)

※当選時にフォローを外されている方は当選の対象外となりますので、予めご了承ください。

※12月15日(日)以前にDMでキャンペーンについてご連絡することは一切ございません。

※個人情報につきまして、発送業務以外に使用することはありません。

※景品の種類や柄は選べません。

▼Wpc. ONLINE STORE特設サイト(https://www.wpc-store.com/feature/patterns_christmas2024/)

▼応募方法詳細

-Instagram-

STEP1. Instagram公式アカウント【@Wpc.Patterns】を“フォロー”

STEP2. 指定の投稿を“いいね”

【@wpc.patterns(https://www.instagram.com/wpc.patterns/)】

-X(旧Twitter)-

STEP1. X公式アカウント【@Wpc_Patterns】を“フォロー”

STEP2. 指定の投稿を“いいね&リツイート

【@Wpc_Patterns(https://twitter.com/Wpc_Patterns)】

【A賞】あったか&お出かけグッズセットのアイテムをご紹介!

▼ムームールームソックス(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns/w135)(税込770円)

花柄やハートのワンポイントなどデザインが豊富な、もこもこふわふわなルームソックス。

おうち時間が増える肌寒い季節、手軽な温活アイテムとして足元をあたためてくれるだけではなく、ほっこりかわいいデザインで気分もぽかぽか。

パッケージもソックスに合うかわいいカラーで、秋冬のプチギフトとしても◎

【素 材】ポリエステル、ポリウレタン

【サイズ】22cm~24cm

▼エコウォーマー(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns/w088)(税込2,860円)

本体カバー裏側のポケット部分からシリカゲルビーズ入りの袋を取り出し、電子レンジで温めて使用するエコウォーマー。

500Wの電子レンジで30秒あたためるだけで、約150回繰り返し使える便利ECOグッズです。

就寝時のリラックスタイムに、ベッドに忍ばせてみては?

【素 材】カバー:ポリエステル100%

保温材:外側生地/ポリエステル80% 綿20%

詰め物/シリカゲル、セラミック

【サイズ】横16×縦20.5cm

▼巾着ポーチセット(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns/w136)(税込2,860円)

大きさと生地の素材が異なる2種類の巾着ポーチセット。

あたたかみのある花柄がデザインされたゴブラン織りの小さい巾着と、つや感がある淡いカラーのサテン織の大きい巾着がセットになっています。

大きい巾着は見た目以上の大容量のため、旅行時の衣類やタオルの収納袋として大活躍。小さい巾着には、はっ水加工を施しているため汚れが付きにくいのも嬉しいポイント。

【素 材】ポリエステル100%

【サイズ】(大)横28×縦38cm/(小)横18×縦16cm

【B賞】Wpc. ONLINE STORE限定1,000円OFFクーポンについて

Wpc. ONLINE STOREで使用できる、本キャンペーンだけの特別クーポンをご用意しました。

雑貨はもちろん、傘も一緒にお買い物できちゃうお得なチャンス!

●クーポン内容

税込5,000円以上のお買い上げで使える1,000円OFFクーポン

※ Wpc. ONLINE STORE全商品対象

(SALE品除く)

●その他

・おひとり様1回限りのご使用となります。

・その他クーポンとの併用は不可です。

●Wpc. ONLINE STORE特設サイト(https://www.wpc-store.com/feature/patterns_christmas2024/)

「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」とは

傘をはじめとするレイングッズブランド「Wpc.」から誕生した、テキスタイルデザインブランド。

Wpc.のレイングッズに採用されている『雨の日でも心晴れやかに』という想いに着想したオリジナルデザインを、日々の暮らしに役立つさまざまなアイテムにのせてお届けします。

雨の日だけでなく、晴れの日も、曇りの日も。

春夏秋冬365日、何気ない日々から特別な日まで。

Wpc. Patternsは、テキスタイルデザインを通して、人々の心を晴れやかに彩る製品づくりを目指します。

【Wpc. Patternsブランドサイト(https://wpc-patterns.jp/)】

販売について

■Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000553/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

■直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

株式会社ワールドパーティーについて

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns /UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU