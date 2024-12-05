ArtX¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸ø³«¡£³ô¼°²ñ¼ÒyutoriÂåÉ½ ÊÒÀÐµ®Å¸»á¤¬¸ì¤ë¡¢¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¡£

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Á°ÊÔ : https://artx.com/ja/magazines/dialogue-roots-and-fruits-takanori-kataishi-yutori-vol-1
¸åÊÔ : https://artx.com/ja/magazines/dialogue-roots-and-fruits-takanori-kataishi-yutori-vol-2
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ÂåÉ½¼èÄùÌò: ÇÅ¸ýÍ§µª
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