Unito¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡¢´ØÀ¾·÷¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÂçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖUnito¡×¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Í§ÅÄÂÙ¹°¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖÂçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖURBANEX¡Ê¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤ËUnito¤ÎÆÈ¼«*¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êª·ï¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹Áá°ðÅÄ¥Æ¥é¥¹ | unito residence WASEDA Tsurumaki ¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ò2024Ç¯12·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Unito¤¬Ì±Çñ±¿±Ä¤ÎµöÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹Áá°ðÅÄ¥Æ¥é¥¹ | unito residence WASEDA Tsurumaki ¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢Unito¤¬ÆÈ¼«*¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Unito¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆñÇÈWEST¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000033908.html)¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ËÜÊª·ï¤¬2µòÅÀÌÜ¤Ç¤¹¡£
µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤¬³°Çñ¤¹¤ëÆü¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¡Ê¥ê¥ì¥ó¥È¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿½ÀÁ¤·¤¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÄÂ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Unito¤Ï¥ê¥ì¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ò¥Û¥Æ¥ë¡¦Ì±Çñ¤È¤·¤Æ½ÉÇñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¡¢Æþµï¼Ô¤Ï¥ê¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤ò¡Ö½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¡×¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÄÂÂß¤È½ÉÇñ¤ÎÆóÌÓºî±¿±Ä¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤È¡¢¥·ー¥º¥óÌä¤ï¤º°ÂÄêÅª¤Ê¹â²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òºÇÂç²½¤·¤¿¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹·Ð±Ä¤ÎÁÐÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¥ê¥ì¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¡ÖÆÃµöÂè6844050¹æ¡×¡ÖÆÃµöÂè7504404¹æ¡×
¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹Áá°ðÅÄ¥Æ¥é¥¹ | unito residence WASEDA Tsurumaki¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹Áá°ðÅÄ¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï2024Ç¯9·î½×¹©¤Î¿·ÃÛÊª·ï¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥á¥È¥í³ÆÀþ¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤ËÂ³¤¯ÁáÂçÄÌ¤ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²°¾å¤Ë¤Ï³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Æ¥é¥¹¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Unito¤¬±¿±Ä¤¹¤ë20Éô²°¤Ë¤Ï²È¶ñ²ÈÅÅ¤òÈ÷¤¨¡¢¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNELL¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑÉô¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë
13³¬¤Î²°¾å¤Ë¤Ï³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Æ¥é¥¹
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÁá°ðÅÄÄá´¬Ä®555-2
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÁá°ðÅÄ¡×±ØÅÌÊâ6Ê¬ / Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡Ö¹¾¸ÍÀî¶¶¡×±ØÅÌÊâ9Ê¬
¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡Ö¿À³Úºä¡×±ØÅÌÊâ11Ê¬ / ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Öµí¹þÌøÄ®¡×±ØÅÌÊâ11Ê¬
¡¦±¿±Ä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito
¡¦Éô²°¿ô¡§20Éô²°¡Ê£¹¤Ä¤ÎÉô²°¥¿¥¤¥×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/135_1_b94060bbc1115edacea2841cd730186d.jpg ]
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://unito.life/property/16208
Unito Êª·ïÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒUnito¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒUnito¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î±¿±Ä
- ºÇÃ»Â¨Æü¡¦¥¹¥Þ¥Û·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ê²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î¤ªÉô²°¤òÃµ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öunito¡×¤Î±¿±Ä
¢£µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î±¿±Ä
¡¡¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Unito¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¤À¤±¤Î²ÈÄÂ¡×¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ëµï½»¼Ô¤Ï¡¢³°Çñ¤¹¤ëÆü¤òUnito¤Ë¿½ÀÁ¡Ê¥ê¥ì¥ó¥È¡Ë¤·¡¢Unito¤¬¤½¤ÎÉô²°¤òÌ±Çñ¡¦¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ì¥ó¥È¤ÎÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·î³Û¤ÎÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦²ÈÄÂ¤ò·î³Û¸ÇÄêÈñ¤«¤é½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¤ÎÊÑÆ°Èñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÃ»Â¨ÆüÆþµï¡¦¥¹¥Þ¥Û·ÀÌó²ÄÇ½¤Ê²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î¤ªÉô²°¤òÃµ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öunito¡×¤Î±¿±Ä
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç·ÀÌó¡¦Â¨ÆüÊë¤é¤·¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊª·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÊª·ï¤Ï²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»¤àÉÑÅÙ¤ä´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªÉô²°Ãµ¤·¤«¤éÆâ¸«¡¢·ÀÌó¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æþµï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://unito.life/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊÆÉ¤ß¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³»°ÃúÌÜ7ÈÖ11¹æ Âç¶¶²ñ´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2020Ç¯2·î25Æü
URL¡§https://unito.life/company
Âçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖURBANEX¡×¤ÏÂçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯¤¬¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤Ë¡ÖURBANEX¡×¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò¤ò¡£¡×¤È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ø¼°¥Úー¥¸HP¡§https://ogud.co.jp/urbanex/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§Âçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÊ¿ÌîÄ®4ÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ Âçºå¥¬¥¹¥Ó¥ëËÌ´Û8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Í§ÅÄ ÂÙ¹°
ÀßÎ©¡§1989Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦ÄÂÂß¡¦Ê¬¾ù¡¦´ÉÍý¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦´ë²è
URL¡§https://ogud.co.jp/
¡Ú ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡¡ ¹ÊóÃ´Åö¡§Ê¿²¬
¡¡MAIL¡§pr@unito.me