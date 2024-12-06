TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¡ÖAWS¥»¥ì¥¯¥È¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ

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https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-growth-stays-strong-in-q2-while-amazon-google-and-oracle-nudge-higher
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