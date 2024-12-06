¡Ú¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2025 / ¥Û¥Æ¥ë¤¬½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë½Ë¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤­

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06-6676-8697¡Ê½ÉÇñÍ½Ìó¡Ë
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WEB¥µ¥¤¥È : https://www.fourseasons.com/jp/osaka/
¥×¥ì¥¹¥ëー¥à: https://press.fourseasons.com/jp/osaka/trending-now/fact-sheet/(https://press.fourseasons.com/content/fourseasons_pressroom/en/properties/asia_and_pacific/osaka/news.html?year-select=2024&lang-select=Japanese)
IG¡¡¡¡¡¡¡¡ : https://www.instagram.com/fsosaka/
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