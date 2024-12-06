KG¥âー¥¿ー¥º¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ömibot¡×¤ÎÎÌ»ºµòÅÀ¡ÖMibot Core Factory¡×¤òÅì¹Åç»Ô¤ËÀßÎ©
Mibot Core Factory³°´Ñ
KG¥âー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æï °ìÀ®¡¢°Ê²¼¡ÖKG¥âー¥¿ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ömibot¡×¤ÎÎÌ»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¿·¹©¾ì¡ÖMibot Core Factory¡×¤ò¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤«¤émibot¤ÎÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËKG¥âー¥¿ー¥º¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤â°ÜÅ¾¤·¡¢¼çÍ×µòÅÀ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
mibot¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mibot Core FactoryÆâ¤ò¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤¹¤ëmibot
mibot¤Ï¡¢1¿Í¾è¤ê¤Î¾®·¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ë¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡Öº£Æü¤è¤êÌÀÆü¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡×¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯8·î¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç1,000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢KG¥âー¥¿ー¥º¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMibot Core Factory¡×¤Î³µÍ×
- ½êºßÃÏ: ¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô
- Ì¾¾Î: Mibot Core Factory
- ÉßÃÏÌÌÀÑ: 20,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
- ·úÊªÌÌÀÑ: 3,300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
- À¸»ºÇ½ÎÏ: ½éÇ¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ï300Âæ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï3,000Âæ¤òÌÜÉ¸¤ËÀ¸»º³«»Ï¡£ºÇÂç10ËüÂæ¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Æï°ìÀ®¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖMibot Core Factory¡×¤Ï¡¢mibot¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ÈÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡ÖCore¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤émibot¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¦Æ±ÂÎÀ©
³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ì¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ é¶ÅÄÎ¼Í´¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
ËÜ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£À½Â¤¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÑÂ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤ËÀìÍÑ»ÜÀß¤òÀß¤±¤Æmibot¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£À¸»º¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ー¥ì¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ é¶ÅÄ»á¤¬¡ÖMibot Core Factory¡×¤òË¬¤ì¡¢mibotÎÌ»º¤Ë¤«¤±¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢KG¥âー¥¿ー¥º¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢mibot¤ÎÎÌ»º¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
mibot¤ÎÎÌ»º¹©¾ì¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡ª(https://youtu.be/E2y6roWyNE0?si=i08jwTLw_Rbus7M9)
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
KG¥âー¥¿ー¥º¤Ï¡ÖMibot Core Factory¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¹¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÌ»ºµ¬ÌÏ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£KG¥âー¥¿ー¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÊØÍø¤µ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó
KG¥âー¥¿ー¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://kg-m.jp/recruitment/
¼ÒÌ¾¡§KG¥âー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾ÂçÂô2-2-9
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æï°ìÀ®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢MaaS»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 2022Ç¯7·î
HP¡§https://kg-m.jp/