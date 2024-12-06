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K¡õF Concept CPL¥Õ¥£¥ë¥¿ー V1 Nano-X¥·¥êー¥º 37～127mm £±£¸¼ï ÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/71960/430/resize/d71960-430-c08882c3f8d314c80466-5.jpg ]C-PL¡Ê¥µー¥¥å¥éーPL¡Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤ÊÈ¿¼Í¸÷¤òÍÞ¤¨¤Æ¿§ºÌ¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£¿åÌÌ¤ä¥¬¥é¥¹¡¢ÍÕ¤ä²Ö¤Ó¤é¤Ê¤É¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î¿§¹ç¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Á¯¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¸÷³Ø¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¸÷¤ÎÏÄ¤ß¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¸÷³Ø¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Á³¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤ÊÉÁ¼Ì¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¸îÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¹ç·×28ÁØ¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢È¿¼Í¤ä¥´ー¥¹¥È¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹â¤¤Æ©²áÎ¨¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§É½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ºËÉ»ß¡¦Ùû¿å¡¦ËÉ±ø¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/71960/430/resize/d71960-430-d06f03c5e0e6bf323d39-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/71960/430/resize/d71960-430-05b14995d04bee2e0580-4.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/71960/430/resize/d71960-430-7c5d063b1378f21d3422-3.jpg ]¥¹¥ê¥à¤Ê·ÚÎÌ¥Õ¥ìー¥à¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¡£·ÚÎÌ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥±¥é¥ì¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤È¼è¤ê³°¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹ 3ËçÉÕ¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤¬3ËçÉÕÂ°¡£Ô¼¤ä±ø¤ì¡¢»ØÌæ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¡¢Àö¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ÄÊñÁõ¤Ç¡¢³«Éõ»þ¤Þ¤ÇÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢·ÈÂÓ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£[ »ÅÍÍ ]¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡Ê18¼ï¡Ë¡§37～127mm¥¬¥é¥¹¡§ÆüËÜÀ½¸÷³Ø¥¬¥é¥¹¥Õ¥ìー¥àÁÇºà¡§¥Þ¥°¥Ê¥ê¥¦¥à¹ç¶â¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡§MRC¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hvBnkMU36MM ]¢§¾¦ÉÊ¥Úー¥¸[ ¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ]https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002187[ ³ÚÅ· ]https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/kf-scpl-v1/[ ¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ]https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=cpl+v1[ Amazon ]37mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0713WGMMB40.5mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0711B222B43mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B07258LS3B46mm·Â½àÈ÷Ãæ49mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPM9MYNC52mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B08JKQ2D4455mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B071KZM8XD58mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B08JKN9BCF62mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPMBSC5V67mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B08JKPZXC972mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPMB2DLN77mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPM8VF9D82mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B08JKQP86186mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPM6HLRH95mm·Â½àÈ÷Ãæ105mm½àÈ÷Ãæ112mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPM8PFG3127mm·Âhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DPMBFW6BAbout K&F ConceptK&F Concept¡Ê¥±ー¥¢¥ó¥É¥¨¥Õ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¢¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢»°µÓ¡¢¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥á¥é¼þ¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸¦µæ¡¢À½Â¤¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÇÅÀ¹©Ë¼"¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿¤ÎÌû¤·¤ß¡¦´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é"¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ç¤Ï³¤³°À½¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤ä¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥éÍÑÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÎÉ¤¤ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¡×¤ò´ð¤ËÈÎÇä¤òÂ³¤±¡¢¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー³«È¯¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥á¥éÊ¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§http://www.stkb.jp-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.stkb.co.jp-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼facebook¡§https://www.facebook.com/SHOTENKOBO