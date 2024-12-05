『動物人間』の岡田卓也が手掛ける新連載『洞窟人間』が12月6日発売の「週刊漫画ゴラク」にてスタート！洞窟に足を踏み入れたらそこはヤツのテリトリー…！？

写真拡大 (全5枚)

株式会社日本文芸社


株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は新連載『洞窟人間』（岡田卓也 著）を週刊漫画雑誌『週刊漫画ゴラク12/20号』2024年12月6日(金)発売号より掲載いたします。掲載誌は全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。


表紙＆巻頭カラーで連載スタート!!




東京から出戻った青年・一（はじめ）は、かつての地元で旧友・山川海と再会を果たす。


思い出話に花を咲かせる中、会話の流れで一たちは、地元で伝説となっている「人喰い洞窟」に赴くことになり…!?


衝撃のケイヴマンスリラー!!!



続きは本誌で！


掲載誌『週刊漫画ゴラク』



株式会社日本文芸社発行の男性向け週刊漫画雑誌。1964年1月創刊。





毎週金曜発売。電子版も同日配信。


『洞窟人間』は12月6日発売号より掲載！
https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/goraku/


【各種リンク】


コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/nihonbungeisha?s=20


コミックヘヴン公式X（旧Twitter）：https://x.com/heaven00104


漫画ゴラク公式X（旧Twitter）：https://x.com/BETSUGORAKU
Webゴラク：https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/


株式会社日本文芸社


日本文芸社について


私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。


【会社概要】
代表者：代表取締役社長　竹村　響
所在地：〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F
設　立：1959年1月
資本金：１億円
従業員数：71名（2024年3月31日現在）
コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/