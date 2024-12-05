『動物人間』の岡田卓也が手掛ける新連載『洞窟人間』が12月6日発売の「週刊漫画ゴラク」にてスタート！洞窟に足を踏み入れたらそこはヤツのテリトリー…！？
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は新連載『洞窟人間』（岡田卓也 著）を週刊漫画雑誌『週刊漫画ゴラク12/20号』2024年12月6日(金)発売号より掲載いたします。掲載誌は全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。
表紙＆巻頭カラーで連載スタート!!
東京から出戻った青年・一（はじめ）は、かつての地元で旧友・山川海と再会を果たす。
思い出話に花を咲かせる中、会話の流れで一たちは、地元で伝説となっている「人喰い洞窟」に赴くことになり…!?
衝撃のケイヴマンスリラー!!!
続きは本誌で！
掲載誌『週刊漫画ゴラク』
株式会社日本文芸社発行の男性向け週刊漫画雑誌。1964年1月創刊。
毎週金曜発売。電子版も同日配信。
『洞窟人間』は12月6日発売号より掲載！
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資本金：１億円
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