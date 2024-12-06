¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥é¥¤¥Ð¥ë¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó0¡ÖÇËÌÇ¤ÈÂæÆ¬¡×¤¬Àµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª33ÂÎ¤Î¥Òー¥íー¤¬Á´²òÊü¡õÌµÎÁ¥×¥ì¥¤

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NetEase Interactive Entertainment Pte. 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(NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) ¤Î¥²ー¥à»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¤¢¤ë NetEase Games ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à IP ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£NetEase Games¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ª¤è¤Ó³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡§ËâË¡¤Î³ÐÀÃ¡×¡Ö¹ÓÌî¹ÔÆ°¡×¡ÖÂè¸Þ¿Í³Ê¡×¡ÖNARAKA: BLADEPOINT¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥º¤äMojang AB¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç¼ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÄó·È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NetEase Games¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°Ù¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñー¡¦¥Þ¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¡¢Ì¾±Û¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢GPTRACK50¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ë ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎJar of Sparks¡¢ Jackalyptic Games¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎBad Brain¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎQuantic Dream¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥×³«È¯¥Áー¥à¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.neteasegames.com/jp/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£▶¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡§Facebook¡§https://facebook.com/NetEaseOfficialTwitter¡§https://twitter.com/NetEaseGames_JPPlayStation¤Ï¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Xbox Series X/S¤ÏMicrosoft¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤¬Í¤·¤Þ¤¹¡£