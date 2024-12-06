²Öß·¹áºÚ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ËÜÆü12·î6Æü¤Ë¸ø³«¡ª
CHOCOLATE Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕÍµ²ð¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò´ë²è¡¦À©ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÀ²²Ú¡Ë¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤òËÜÆü12·î6Æü¤ËYouTube¤ª¤è¤ÓºîÉÊ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¡á¡È¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¥ËÀ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó1Ìò¤ò²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÌò¤ò»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¸ø³«¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦¹â¶¶½ä¤Á¤ã¤ó¤È»ýÅÄ´ð¤¯¤ó¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÄ¤À¼¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·ー¥ó¤âÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤Î¥é¥¹¥È¤òºÌ¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³Ú¶Ê¤Ï¡¢Mashinomi¤ÈYohji Igarashi¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¸ø³«Æü»þ
2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ
¢£ ¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¸ø³«¾ì½ê
YouTube¡§https://youtu.be/C__fp8UeA2Q
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/pan_baby_anime
¢£ ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¾ðÊó
¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÄ¤À¼¡§¹â¶¶½ä¡ÊÀ¸¸å2¥ö·î¡Ë¡¢»ýÅÄ´ð¡ÊÀ¸¸å4Æü¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§ Mashinomi¡ÖBABIES OF BREAD¡×
Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ä¥Éー¥Ê¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¡á¡È¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤¬Å¥ËÀ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£3DCG¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î¼Á´¶¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤Ê¤ë»ÔÀîÀ²²Ú¡¢CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï»ýÅÄ´²ÂÀ»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏR!k!»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó1¡ÊCV¡§²Öß·¹áºÚ¡Ë
¤Ò¤È¤¤ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Í§Ã£»×¤¤¤Ç¡¢Í¦´º¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2¡ÊCV¡§¾®ÁÒÍ£¡Ë
¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£
É±¤ÊÀ³Ê¡£
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3¡ÊCV¡§¾åÂ¼Í´æÆ¡Ë
¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿À³Ê¡£
¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤ò¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡£
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó4¡ÊCV¡§Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë
¤¹¤³¤·´ÖÈ´¤±¤Ç¡¢ÉÔ±¿¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡£
¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§ÅÄÊÕÃÒ²Ã / ¤Ü¤ë½Î¡Ë
£³¤Ä¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
µ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä / ¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡Ë
°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ë¡¢
¤È¤Æ¤â²²ÉÂ¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë
ÆÈÎ©¿´¤¬¶¯¤¤¡¢¤µ¤¹¤é¤¤¤Î¥¥ã¥é¡£
¼«Ê¬¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¡£
Ç¡ÊCV¡§¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡Ë
³¹¤Ç²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
ÌîÀ¸¤ÎÇ¡£¤ªÃë¿²¤È¥Ë¥·¥ó¤¬¹¥¤¡£
Å¥ËÀ¡ÊCV¡§´äºêÍµ²ð¡Ë
Ìë¤Ë¥Ñ¥ó²°¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤ÀÅ¥ËÀ¡£
¤³¤Î³¹¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Å¹¼ç¡ÊCV¡§²Öß·¹áºÚ¡Ë
¾®¤µ¤Ê³¹¤Î¥Ñ¥ó²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¾¯¤·¤ª¤È¤Ü¤±¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ ¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤³¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¡£
¤¢¤ëÌë¡¢Å¹¼ç¤Î¥ê¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¤³¤Í¡¢À¸ÃÏ¤ò¿²¤«¤»¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¡£
¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡¦¡¦¡¦ÆÍÇ¡Å¹Æâ¤Ë¡¢ÉÔ²º¤Ê²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Å¥ËÀ¤¬Ç¦¤Ó¹þ¤ß¡¢¥ì¥¸¤ò¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤À¤Ã¤¿¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤¿¤Á¡£¤½¤Î²»¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥ï¥¡¥¡¥ó¡×¤È¡¢
µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÀ¼¤¬¡¢Å¥ËÀ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä´íµ¡°ìÈ±¡ª¡©
²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡©
¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¥Áー¥à¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê
»ÔÀîÀ²²Ú¡¢»ýÅÄ´²ÂÀ¡¢R!k!
¢£ ´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÀ²²Ú
¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÌó4Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¼Ü¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤®¤Ã¤·¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì½ï¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿R!k!¤µ¤ó¡¢CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ýÅÄ¤µ¤ó¡¢¥ä¥Þ¥À¤µ¤ó¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¡¢¶â»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§»ýÅÄ´²ÂÀ
3DCG¤Ï¶õÆ¶¤Î¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê3DCG¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹©Äø¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼«¿È¤â´Þ¤á¤¿4Ì¾¤Î¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¤³¤Í¤ë¤è¤¦¤ËËèÆü»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¡¢Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç½ÐÍè¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢³¹¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤âÆü¡¹¥Ñ¥óÃ£¤ËÌ¿¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§R!k!
¤Þ¤µ¤«¥Ñ¥ó¡¢¤·¤«¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥ó¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Éþ¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼êÂ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤È¤¤¬Â¿¤¤¡Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ò¡¢³§¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ù¥¤¥Óー¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ó¤é¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁö¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢»Ñ¤ä»ÅÁð¤òÉÁ¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤Î¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ªÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿ÜÅÄÍªÅÍ¡¢Mashinomi¡¢Yohji Igarashi
¢£ ÊÔ½¸¡§¿ÜÅÄÍªÅÍ
±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤äCG¥Áー¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤ëÆ°¤¤äÉ½¾ð¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªËÍ¼«¿È¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÀî´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤～¡ª
¢£ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³Ú¶Ê¡§Mashinomi
¤Ï¤¸¤á¤ÆV¥³¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿ÇÈÆ°¡Ê¡©¡Ë¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÀîÀ²²Ú¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¶¸µ¤¤òÄ¶Ì©ÅÙ¤Ç°ìµ¤¤ËÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¿¥·¤âÁ´³«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¸å´¶¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÀVIVA¡ª¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¿
Yohji Igarashi¤µ¤ó¤È¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ð¥¥Ð¥ED¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³Ú¶Ê¡§Yohji Igarashi
¤Þ¤À¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥ó¼ï¤«¤é¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î"¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó"¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡¢µÚ¤Ó³µÇ°¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Î´°À®Á°¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤òMashinomi¤µ¤ó¤Èºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¡¦À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÄÉö»Ò¡¢ÁÒ¾åÊæ¡¢Æ£Â¼¹áÌí²»
¢£ ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÌîÅÄÉö»Ò
¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬°¦¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤ì¤¿ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÀî´ÆÆÄ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÃ£¤Î²Ä°¦¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤¬Á´¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóºÙ¤«¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÁÒ¾åÊæ
¥Áー¥à¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢1É¤1É¤¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê°ìµó°ìÆ°¤Þ¤Ç°¦¤ò¤³¤á¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤Ë°î¤ì¤¿»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¢£ ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Æ£Â¼¹áÌí²»
¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¼çÌò¤Î¤³¤ó¤Ê´ë²è¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê...¡×´ÆÆÄ¤Î»ÔÀî¤¬¤¢¤ëÆü¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ë¥á¤¬¤Ç¤¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½´¶¤Ï¡¢ÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç°¦¾ð¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê³§ÍÍ¤¬À¼¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ËÌ¿¤¬²êÀ¸¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤ï¤¿¤·¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤Ï¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¢£ ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó1¡ÊCV¡§²Öß·¹áºÚ¡Ë
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2¡ÊCV¡§¾®ÁÒÍ£¡Ë
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3¡ÊCV¡§¾åÂ¼Í´æÆ¡Ë
¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó4¡ÊCV¡§Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë
¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÄ¤À¼¡ÊCV¡§¹â¶¶½ä¡¢»ýÅÄ´ð¡Ë
¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§ÅÄÊÕÃÒ²Ã / ¤Ü¤ë½Î¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä / ¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡Ë
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊCV¡§»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë
Ç¡ÊCV¡§¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡Ë
Å¥ËÀ¡ÊCV¡§´äºêÍµ²ð¡Ë
Å¹¼ç¡ÊCV¡§²Öß·¹áºÚ¡Ë
¢£ ºîÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÀ²²Ú¡Ë
¸ø³«Æü¡§2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¸ø³«¾ì½ê¡§YouTube¤ª¤è¤ÓºîÉÊ¸ø¼°X
¸ø¼°SNS¡§X¡Êhttps://x.com/pan_baby_anime¡Ë
Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/pan_baby_anime/¡Ë
(C)CHOCOLATE
¢£ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÀ²²Ú / ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§R!k! / ±é½Ð¡§»ÔÀîÀ²²Ú
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§»ýÅÄ´²ÂÀ / CG¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡§»ýÅÄ´²ÂÀ¡¢·¦ÅÄ¿µ¡¢¥ä¥Þ¥À¥À¥¤¥ / ÊÔ½¸¡§¿ÜÅÄÍªÅÍ / ·àÃæ²»³Ú¡§Takao Ogi / ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡§Mashinomi¡¢Yohji Igarashi / ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÌîÅÄÉö»Ò¡¢ÁÒ¾åÊæ / ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Æ£Â¼¹áÌí²»