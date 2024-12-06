Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡¢´ë¶È¤Î23.0¡ó¤Ç»Ùµë³Û¡ÖÁý²Ã¡×¡¡ ¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ï8³äÂæ¤Ë¾å¾º
¹ñÆâ·Êµ¤¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÆ°¸þ¡£2024Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþ³Û²óÅú¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ï¸«Îô¤ê¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Êª²Á¤Î¾å¾º¥¹¥Ôー¥É¤ËÄÂ¾å¤²¤¬½½Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢²È·×¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î·Êµ¤²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¯Ëö¾¦Àï¤Ë¤ª¤±¤ëÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï2024Ç¯Åßµ¨¾ÞÍ¿¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÍ×»Ý¡Ë¡ä
- Åßµ¨¾ÞÍ¿¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¡ÖÁý²Ã¡×¤¹¤ë´ë¶È¤Ï23.0¡ó¤ËÈù¸º
- 2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅßµ¨¾ÞÍ¿¤¬¡ÖÁý²Ã¡×¤¹¤ë´ë¶È¤Ï12.0¡ó¤Ø¾å¾º
¢¨ Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î18Æü～11·î30Æü¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ2Ëü6,880¼Ò¤Ç¡¢Í¸ú²óÅú´ë¶È¿ô¤Ï1Ëü939¼Ò¡Ê²óÅúÎ¨40.7¡ó¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Åßµ¨¾ÞÍ¿¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ï2020Ç¯°Ê¹ßËèÇ¯¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Ï5²óÌÜ
Åßµ¨¾ÞÍ¿¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¡ÖÁý²Ã¡×¤¹¤ë´ë¶È¤Ï23.0¡ó¤ËÈù¸º
2024Ç¯¤ÎÅßµ¨¾ÞÍ¿¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¡¢°ì»þ¶â¡¢À£»Ö¤Ê¤É´Þ¤à¡Ë¤Î½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¾ÞÍ¿¤Ï¤¢¤ê¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¡Ê¤·¤¿¡Ë¡×´ë¶È¤Ï23.0¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¡Ê24.1¡ó¡Ë¤«¤é1.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾ÞÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×´ë¶È¤Ï12.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÁ¡°Ý¡¦Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¦Éþ¾þÉÊ¾®Çä¡×¤Ï47.7¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤¬¾ÞÍ¿¤ò»Ùµë¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅßµ¨¾ÞÍ¿¤¬¡ÖÁý²Ã¡×¤¹¤ë´ë¶È¤Ï12.0¡ó¤Ø¾å¾º
¶È³¦ÊÌ¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¶âÍ»¡Ù¡Ø·úÀß¡Ù¡ØÀ½Â¤¡Ù¤Î3¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅßµ¨¾ÞÍ¿¤¬¡ÖÁý²Ã¡×¤¹¤ë³ä¹ç¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¿Íºà³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø±¿Í¢¡¦ÁÒ¸Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¡Ê22.5¡ó¡Ë¤è¤ê8.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢Í£°ì3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢Åßµ¨¾ÞÍ¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤Ï12.0¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
¾ÞÍ¿¤òÁý¤ä¤¹´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢
¡¦¡ÖÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏÈæ³ÓÅª²¢À¹¤Ç¡¢ÀßÈ÷²þ½¤¹©»ö¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¡×¡Ê°ìÈÌ´É¹©»ö¡Ë
¡¦¡ÖITµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬Â³¤¯¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¼õÂ÷³«È¯¡Ë
¡¦¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¡×¡ÊÎ¹´Û¡Ë
¡¦¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê°ìÈÌ¾è¹çÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¡Ë
¡¦¡Ö°ú¤Â³¤¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤Ë¤ÏÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿Íºà¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤¹¤ë¡×¡Ê°ìÈÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÅß¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î80.2¡ó¤¬¥Üー¥Ê¥¹¤ä°ì»þ¶â¤Ê¤É²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¾ÞÍ¿¤ò»Ùµë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï°û¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤ÉÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤¬²È·×¤Î¹ØÇãÎÏ¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤¹¤ë¸¶»ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ³èÀ²½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£