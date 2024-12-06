Audible¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¤ò¤´ËÜ¿Í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï ―Audible¤À¤±¤ÎÆÃÅµÉÕ¤­ÈÇ¤âÇÛ¿®―

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Audible, Inc.[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/36126/256/resize/d36126-256-78ed3c90d2f53c9e1171-0.jpg ]À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Audible¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¤«¤é¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¼«¿È½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¤ò¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃÇÊÒ¤äµîÍè¤¹¤ë»×¤¤¡¢¾ð·Ê¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤¿50ÊÓ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎÃø½ñ¤È¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢È¯¹ÔÉô¿ô7ËüÉô¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥í¥°¤äSNS¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤äÀ¼Í¥¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤òAudible¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¡ÔÄÌ¾ïÈÇ¡Õ¤ÏAudible²ñ°÷¤Ê¤éÄ°¤ÊüÂêÂÐ¾ÝºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¾¸ÊÔ¾®Àâ¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤«¤¨¤Æ¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÔÄÌ¾ïÈÇ¡Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÅµ²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡ÙÌ¤¼ýºÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¡ºÀÚ¤ë¡×¤È¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼ÔS¤È¤Î¥Õ¥êー¥Èー¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÔÆÃÅµÉÕ¤ÈÇ¡Õ¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒAudible¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û¢¨Audible¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤êÈ´¿è¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤À¼¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ïºî²È¤µ¤ó¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÇÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Audible¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿²ò¼á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿Í¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê»ëÌî¤¬³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¤òAudible¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¼ýÏ¿±ÇÁü¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§https://www.audible.co.jp/pd/B0DJWSZ5JP ¡ÚºîÉÊ¾ÜºÙ¡Û¤¤¤í¤¤¤í[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/36126/256/resize/d36126-256-62f28f5e1c55012e143f-1.jpg ]ÇÛ¿®Æü¡§12·î6ÆüÃø¼Ô¡§¾åÇòÀÐË¨²»¥Ê¥ìー¥¿ー¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡ÔÄÌ¾ïÈÇ¡ÕURL¡§https://www.audible.co.jp/pd/B0DJWSZ5JP¡ÔÆÃÅµÉÕ¤ÈÇ¡ÕÃ±ÉÊ²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËURL¡§https://www.audible.co.jp/pd/B0DJWT79YR¢¨ÆÃÅµ²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉÕ¤¤Î¡ÔÆÃÅµÉÕ¤ÈÇ¡Õ¤ÏÄ°¤ÊüÂêÂÐ¾Ý³°ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¿¤ª¤ä¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎËÜ²»¤ÇËÂ¤¤¤À¡¢ Åù¿ÈÂç¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¡£¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃÇÊÒ¤äµîÍè¤¹¤ë»×¤¤¡¢¾ð·Ê¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤¿50ÊÓ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¡¢½é¤ÎÁÏºî¤È¤Ê¤ë¾¸ÊÔ¾®Àâ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·Â³¤±¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¡¦¶»¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬Ä°¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡£¡ÔÆÃÅµÉÕ¤ÈÇ¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÄÌ¾ïÈÇ¡Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ñÀÒÌ¤¼ýºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¡ºÀÚ¤ë¡×¤ÎÏ¯ÆÉ¤È¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¼ÔS¤Ë¤è¤ë¥Õ¥êー¥Èー¥¯¡Ö¾åÇòÀÐË¨²»¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¡ºÀÚ¤ê¡É¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡×¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡£¡ÚÃø¼Ô¡¿¥Ê¥ìー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/36126/256/resize/d36126-256-28ef2a54a5c25eb98e28-2.jpg ]¾åÇòÀÐË¨²»1998Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¡¢Âè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥¯¥µ¥¤¤ÈÈÓ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡×¡ÖÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×¡Ö¥ªー¡ª¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¹¡ªÎø¤ÏÊÌºý¤Ç¡×¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡¢±Ç²è¡ÖÉñµ¸¤Ï¥ì¥Ç¥£¡×¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÁÈ¶ÊµÔ»¦¡×¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë―µ³»ÎÊª¸ì―¡×¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡×¡Ö¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¨¥¢¡×¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£ÇÐÍ¥¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²Î¼ê¤ä¥Ê¥ìー¥¿ー¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¡£º£¸å¡¢±Ç²è¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×¤Î¸ø³«¡¢25Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖË¡Äî¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ë¡£Audible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë²»À¼¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ëËÉÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸þ¤±¤Î²ñ°÷¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ20Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤òÄ°¤ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸Â®ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½ºß¡¢À¤³¦11¥ö¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢½ñÀÒ¤È¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ URL¡§https://www.audible.co.jp