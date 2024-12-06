¡Ö¡ÚApple Pay¡ÛdÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á2,000Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢dÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎApple Pay¤ò500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Ç2,000Ëü±ßÊ¬¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò»³Ê¬¤±¤·¤Æ¿ÊÄè¤¹¤ë¡Ö¡ÚApple Pay¡ÛdÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á2,000Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢dÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆApple Pay¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯d¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò200¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/341_1_83b3c192c1f3b147f2c9be07570ec93c.jpg ]
dÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎApple Pay¤Ï¡¢ iPhone ¤Î¡ÖdÊ§¤¤(R)¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é Apple Pay ¤ËdÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤Î¤´ÍøÍÑÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËiPhone¤äApple Watch¢¨6¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¢¨7¡£Á´¹ñ¤Î¡ÖiD¡×²ÃÌÁÅ¹¤äVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÅÅÏÃÎÁ¶â¹ç»»Ê§¤¤¡¢¡Öd¥«ー¥É(R)¡×¤«¤é¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡¢dÊ§¤¤»Ä¹â¤«¤é¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¢¨8¡£d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¤Ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥³¥â¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¨¥ó¥È¥êー¤ÈdÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Î½ç½ø¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2 2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬59ÉÃ»þÅÀ¤Ç¤´ÍøÍÑÌÀºÙ¤Î·èºÑ¾õÂÖ¤¬´°Î»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÀµ¾ï¤Ë·èºÑ´°Î»¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢dÊ§¤¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨3 500±ß°Ê¾å¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢1,000±ß¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1¸ýÊ¬¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ä°ìÉô¤Î°ûÎÁ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÊÄè¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨6 dÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÀßÄê¤ÏiPhone¤«¤é¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7 ¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¡¢ÀßÄêÊýË¡¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ÏdÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/dbarai_id/applepay.html
¢¨8 »ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢dÊ§¤¤»Ä¹â¡Ê¸½¶â¥Ð¥ê¥åー¡Ë¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢dÊ§¤¤¥¿¥Ã¥ÁÀßÄê»þ¤Ë¡¢ÊÌÅÓËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤ÉdÊ§¤¤»Ä¹â¡Ê¸½¶â¥Ð¥ê¥åー¡Ë¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/app_ekyc_auth.html
¡öApple¡¢ Apple Pay¡¢ iPhone ¤Ï Apple Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öiPhone¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ÖiD¡×¥í¥´¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¡¢¡Öd¥«ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Apple Pay¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Apple Pay¤ÏiPhone¤äApple Watch¤Ê¤É¤ÎAppleµ¡´ï¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëApple¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ø¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤°ÂÁ´À¤È¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ï¡¢Apple Pay¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Apple Pay¤òiPhone¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤ËÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äApple¤Î¥µー¥Ðー¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ÇÍ¤ÎÈÖ¹æ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤Î¥»¥¥å¥¢¤ÊÎÎ°è¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Apple Pay¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤¬¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Ë¤âApple Pay¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Touch ID¡¢Face ID¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¡¢ÇÛÁ÷Àè¤äÏ¢ÍíÀè¡¢¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ò¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÅÔÅÙÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁÇÁá¤¯´ÊÃ±¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÃÌÁÅ¹Â¦¤Ë¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÁ´¤«¤Ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Apple Pay¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.apple.com/jp/apple-pay/¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.apple.com/jp/apple-pay/%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
Apple Pay¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎiOS¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Apple Pay¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://support.apple.com/ja-jp/HT208531 ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£